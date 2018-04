El inicio de año no ha sido bueno, y nuevamente aumenta el paro con respecto al trimestre anterior. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año suelen ser malos, porque la destrucción de empleo registrada con el final de la campaña navideña y las rebajas, no suele verse compensada por la contratación de cara a la Semana Santa. Pero en Albacete se evidencia en mayor medida que nuestro mercado de trabajo está basado en empleo estacional, con un peso importante de la hostelería y agricultura, de ahí que la tasa de paro sea tan alta.

En Albacete vuelve a aumentar el paro en el 1º trimestre según datos de la EPA conocidos hoy. La tasa de paro se sitúa en el 23,82%, más de 7 puntos por encima de la media nacional (16,74%), y 3,13 puntos más alta que la media regional (20,69%).

El dato interanual tampoco es bueno, ya que únicamente desciende el número de parados en 300 personas comparado con el mismo trimestre de 2017. Esto es, la variación no llega ni a un 1%, muy por debajo de los porcentajes de variación que experimentan otras provincias de CLM.

La población activa ha bajado en el 1º trimestre, con respecto al anterior, previsiblemente motivada por el desaliento en la búsqueda de empleo y a la pérdida de expectativas de encontrar un empleo, pasando de 194200 activos en el 4º trimestre a las 191700 del 1º trimestre de 2018.

Lo mismo ocurre con las personas ocupadas, desciende el número respecto al trimestre anterior. Pasando de 151500 personas ocupadas en 4º trimestre a 146000 en el 1º trimestre 2018.

La recuperación económica está siendo muy lenta (más que en crisis anteriores) y especialmente en Albacete, donde vivimos una situación de auténtico estancamiento. La precariedad laboral en sus diferentes formas (temporalidad, tiempo parcial, empleo autónomo y devaluación salarial), junto a la inexistencia de un cambio en el modelo productivo están lastrando las posibilidades de desarrollo de la provincia.

Albacete necesita atraer proyectos capaces de introducir actividades con mayor valor añadido que nos hagan salir de la estacionalidad y permitan crear empleo estable y de calidad. Y los proyectos que pretenden instalarse como por ejemplo las macrogranjas de cerdos, entendemos que no ayudarán. No son proyectos generadores de empleo y además su instalación podría repercutir negativamente, limitando la explotación y el desarrollo de recursos naturales, paisajísticos, y culturales de nuestra provincia. Por lo que no consideramos sea una buena solución para los problemas de empleo que acucian a esta provincia.

Los datos

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy, el primer trimestre de 2018 concluye en Albacete con 45.600 personas en paro, un 6,54%más con respecto al trimestre anterior (2.800 personas más) y desciende solo un 0,65% con respecto al mismo periodo del año anterior (300 personas paradas menos).

La tasa de paro ha subido en el último trimestre hasta el 23,82%, sigue siendo 3,13 puntos más alta que la media de Castilla La Mancha (20,69%) y más de 7 puntos por encima que la nacional (16,74%).

Es el paro femenino el que en mayor medida hace aumentar la tasa, ya que en el trimestre hay 4.900 más mujeres paradas que en el último trimestre de 2017.

La población activa ha bajado en 1,29 puntos porcentuales en el último trimestre (-2.500 personas), en cambio sube en el interanual un 2,29% (+4300 personas).

En cuanto a la ocupación, en el 1º trimestre varía un -3,63% (5.500 personas menos que el trimestre anterior), y una población ocupada en Albacete de 146000 personas. No obstante las cifras interanuales quedan en positivo con una variación del 3,81% (+4500 personas) .