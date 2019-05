La sede de CCOO en Albacete ha acogido esta mañana un foro abierto y participativo sobre “igualdad de género”, organizado por el sindicato y que ha contado con la participación de María Díaz, candidata por Albacete de Unidas Podemos a las Cortes de Castilla-La Mancha, acompañada por parte de su equipo.

La secretaria general de CCOO en Albacete, Carmen Juste ha inaugurado este foro sobre igualdad de género “un encuentro para hablar de feminismo y de los problemas que tienen las mujeres en el ámbito laboral; de la brecha salarial y laboral que nos encontramos a diario tanto en el ámbito de las administraciones públicas como en el ámbito de las empresas privadas”.

El foro ha contado con una alta participación de mujeres de todos los ámbitos para abordar su problemática en los centros de trabajo y empresas así como para debatir sobre la importancia de los servicios públicos; la vivienda; los colectivos más desfavorecidos; educación infantil de 0 a 3 años; la problemática del colectivo LGTBI; los problemas del comercio en Albacete; entre otras muchas cuestiones que se han debatido en este foro abierto y participativo con el objetivo de promover el avance de la igualdad de género en los centros de trabajo y romper con las brechas de género en la sociedad”.

En relación a los servicios públicos, Juste ha criticado que “se han visto muy resentidos por los recortes sufridos durante la legislatura de Cospedal y por los gobiernos de derechas; recortes que han perjudicado mayoritariamente a las mujeres. Es importante que desde los distintos gobiernos y la posición de Unidas Podemos tanto en los ámbitos municipal, autonómico como en el parlamento europeo se de un impulso importante a los servicios públicos. La apuesta por los servicios públicos ya toca en esta legislatura”. Además, Juste ha remarcado la urgencia de mejorar los servicios públicos de los mayores, menores y de las personas con discapacidad “para que las mujeres tengan esa corresponsabilidad necesaria para incorporarse en las mismas condiciones que los hombres al mercado laboral. Y por otra parte, para conseguir esa igualdad real y efectiva que todos y todas pedimos desde hace mucho tiempo”.

“CCOO hemos puesto de manifiesto nuestras reivindicaciones de forma continuada en la calle y en los dos últimos 8 de marzo que han sido un clamor popular que pedía a gritos medidas para conseguir de una vez por todas esa igualdad real y efectiva”. En este sentido, ha señalado que el gobierno de la nación ha aprobado un conjunto de medidas que recoge el RDL 6/2019 de 1 de marzo que promueven la igualdad “la reciente normativa supone un importante avance en materia de igualdad” ha subrayado.

Por su parte, la candidata a las Cortes de Castilla-La Mancha por Unidas Podemos, María Díaz ha remarcado el trabajo realizado desde la formación política en estos últimos 4 años para recuperar los servicios públicos. Así mismo, también ha criticado al gobierno del PP “los servicios públicos han sido desmantelados y destrozados durante la legislatura de Cospedal”.

Díaz ha indicado que las mujeres son las que mayoritariamente han sufrido estos recortes y ha expuesto el caso de los expedientes en dependencia “ Había muchísimos expedientes en el cajón cuando se marchó Cospedal, en torno a unos 25.000 o 26.000 sin resolver, que principalmente afectaban a las mujeres, quienes mayoritariamente siguen encargándose de los cuidados de los dependientes, mayores, niños y discapacitados. Para nosotros esta fue una prioridad; una de las principales medidas que impulsamos desde el minuto 1 que entramos en las instituciones” ha señalado.

Diaz También ha enumerado alguna de las medidas y propuestas que pasan por “recuperar los servicios públicos al 100%; es verdad que se ha avanzado mucho en esta región; hay datos que lo demuestran como el plan de garantías ciudadanas que todavía no se ha convertido en ley y que ha conseguido que se reduzca en Castilla-La Mancha casi un 5% el índice de pobreza”.

“Contemplar la igualdad desde el punto sanitario, educativo, empleo y servicios públicos es lo que hace de verdad políticas de igualdad desde un gobierno regional o municipal. La igualdad o el feminismo no es una cuestión aislada, no es una cuestión que no se conecte con otras políticas, sino que tiene que atravesar absolutamente todas las políticas. Y se ha visto reflejado en nuestras leyes, donde nosotros hemos aportado siempre alguna medida que tenía que ver con la mujeres, que tenía que ver con favorecer la igualdad o la corresponsabilidad. No nos gusta que la igualdad o el feminismo sea solo un lema, queremos que realmente sea una realidad y se traduzca en medidas más concretas” ha finalizado Díaz.