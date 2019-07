Los aerogeneradores de energía eólica se han convertido en parte importante del paisaje de nuestra provincia, multitud de parques eólicos que se extienden alrededor de todo el territorio, convirtiendo a nuestra provincia en un referente en el sector, tanto por la instalación como por el número de trabajadores a los que ocupa, que de manera directa e indirecta supera el millar en Albacete. En este sentido, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Albacete, Juan Cuevas ha manifestado que “detrás de esa imagen moderna y tecnológica de la generación de energía no contaminante se esconde la situación de los técnicos de mantenimiento que en fechas como éstas se ven agravadas”.

Por su parte, el responsable del sector en CCOO Albacete, Victor Amores ha indicado que “durante lo más duro del verano las temperaturas alcanzan los 50º, superándolos incluso en buena parte de la jornada.

Con ese calor, los trabajadores deben subir unos 70 metros de media, realizar trabajos que requieren esfuerzo físico y en posiciones nada anatómicas; parece mentira que un sector que apuesta por la mejora continua y los cambios tecnológicos no haya tenido en cuenta a los trabajadores que prestamos servicios en ellos para hacer el trabajo mínimamente sobrellevable” ha lamentado Amores.

Sendos responsables sindicales han manifestado que “a las condiciones térmicas y ergonómicas que motivan multitud de contingencias, muchas de ellas ocultadas por algunas empresas, hay que añadir el detrimento de las condiciones propias de éstas plantillas. Trabajadores con alto grado de cualificación, cuyos trabajos tienen un riesgo claro para su salud, que ven como cada vez tienen que realizar jornadas más largas, a las que hay que añadir desplazamientos diarios en algunos casos extenuantes”.

“Desde que cogemos la furgoneta de la empresa hasta que llegamos al parque y la vuelta, en ocasiones empleamos más de 10 horas al día, lo que genera no sólo una situación de cansancio sino de riesgo de accidentes. No trabajamos en una nave con todas las facilidades y posibilidades de ser atendidos, trabajamos a casi 100 metros del suelo y como mucho con la compañía de un solo compañero, si no queremos lamentar alguna desgracia, es el momento que se tomen las medidas oportunas y se ataje esta situación” ha advertido Victor Amores.

Cuevas, ha expuesto que “CCOO Industria reivindicamos un cambio drástico en las políticas sociales de las grandes empresas. Las licitaciones continuas de los parques eólicas en el que cambian las empresas de mantenimiento, no sólo generan una situación clara de inseguridad para los trabajadores sino que además, provocan un deterioro continuo de las condiciones, pues las ofertas cada vez más van enfocadas a la mayor productividad y menor coste, sin atender a la calidad y las condiciones de las plantillas”.

“En los últimos años las subrogaciones han sido un foco continuo de conflicto, y han sido utilizadas de manera torticera por muchas empresas para jugar con la salud y el tiempo de los trabajadores para ser más competitivos y quedarse contratos”.

“La necesidad de un Convenio Colectivo del sector que implique no sólo a las empresas de mantenimiento sino a las generadoras de energía, se hace cada vez más acuciante, si no queremos que un sector estratégico y que debería ser puntero en cuanto a tecnología y condiciones se convierta en un foco continuo de accidentes de trabajo y de trabajadores sin derechos” ha concluido Cuevas.