La sede de CCOO en Albacete ha acogido esta mañana una rueda de prensa en la que han intervenido Carmen Juste, secretaria general de CCOO-Albacete y Juan José Jiménez, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO-Albacete para valorar el plan de prevención de riesgos laborales realizado a las empresas de Albacete.

La secretaria general de CCOO-Albacete, Carmen Juste, ha informado sobre los datos de siniestralidad laboral del año en la provincia de Albacete y ha hecho una valoración sobre los resultados del plan de visitas de prevención de riesgos laborales. “De las 80 empresas visitadas, 10 no han colaborado en la realización del cuestionario de prevención de riesgos laborales, son empresas que no están concienciadas sobre la importancia del cumplimiento de las medidas de prevención y no velan por la seguridad laboral de sus trabajadores, ha remarcado Juste, advirtiendo que “CCOO informará a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre estas empresas para que en años posteriores haya una mayor colaboración en la provincia de Albacete de todo el empresariado en esta concienciación y evaluación de la salud laboral y la prevención de riesgos” ha subrayado.

En cuanto a los datos de siniestralidad laboral de este año en la provincia de Albacete, Juste ha indicado que se han producido un total de 2740 accidentes laborales (2491 en jornada y 249 in itinere) en el periodo comprendido de enero hasta agosto.

“Ha aumentado el número de accidentes graves en la provincia de Albacete con respecto a años anteriores, por tanto hay que centrar todos los esfuerzos e intentar que se establezcan más medidas para prevenir todos estos accidentes laborales”, ha subrayado.

“CCOO hemos detectado que las nuevas formas de precariedad, la temporalidad y la rotacionalidad que existe en el empleo hace que los accidentes laborales y el riesgo para los trabajadores se convierta en una causalidad; la mayoría producidos por sobreesfuerzos, golpes, cortes, choques, caídas y atrapamientos”, ha indicado Juste.

Además, Juste ha puesto en valor la coordinación con la Consejería de Salud Laboral y la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales así como “la pronta actuación” ante las situaciones que el sindicato comunica y denuncia”. En este punto, Juste ha destacado el buen funcionamiento del protocolo de transmisión de información que se puso en marcha hace un año y que facilita información sobre los accidentes de trabajo de carácter grave y leve que se producen en la provincia de Albacete”.

“Castilla-La Mancha es la segunda Comunidad en siniestralidad laboral; hay que seguir trabajando para concienciar a las empresas sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales, que sea una prioridad integrada dentro de la propia organización empresarial y que haya un mayor cumplimiento en la prevención de riesgos” ha remarcado Juste.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO-Albacete, Juan José Jiménez ha informado sobre las denuncias recibidas en el buzón sindical “hemos recibido a día de hoy un total de 80 denuncias, de las cuales el 65% incumplen la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Así mismo, Jiménez ha indicado que las infracciones más denunciadas son la falta de formación e información sobre los riesgos existentes en los puestos de trabajo; accidentes laborales; falta de orden y limpieza en los centros de trabajo; máquinas no puestas de conformidad y que entrañan riesgos; falta de equipos de protección colectiva e individual y falta de reconocimientos médicos”.

Jiménez, igualmente ha puesto en valor el trabajo de la Inspección y ha indicado que “no solo estamos interponiendo denuncias ante la Inspección de Trabajo, vamos a comenzar a denunciar hechos irregulares en materia de prevención de riesgos laborales ante la Fiscalía, no solo cuando ocurre una lesión o el fallecimiento del trabajador con el delito de resultado, sino que vamos a denunciar los presuntos delitos de riesgo en los que se incurra gravemente por parte de los empresarios”, ha advertido Jiménez.

“CCOO vamos a solicitar a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía medidas cautelares para la suspensión de la actividad en aquellos centros de trabajo donde detectemos delito de riesgo, ya sea por falta de medidas de seguridad y salud laboral, por daño inminente o por reiteración de incumplimientos preventivos”.

En cuanto al plan de visitas de prevención de riesgos laborales, Jiménez ha explicado que “CCOO estamos finalizando con el programa de visitas regional y ya podemos sacar algunas conclusiones; de las 67 empresas inicialmente previstas, es probable que visitemos más de 80 empresas. A modo de conclusión, comentar que la mayoría cumplen con las cuestiones básicas de prevención de riesgos laborales pero no tienen la evaluación de riesgos psicosociales.

“CCOO pedimos a las empresas que realicen esta evaluación riesgos. Por otra parte, también destacamos que todas las empresas han tenido accidentes de trabajo de carácter leve, por tanto, pedimos que investiguen sobre los hechos y realicen la correspondiente evaluación de los riesgos”.

“Los sectores más visitados han sido la hostelería, la industria de cuchillería, el metal y la madera; empresas en las que los riesgos son altos y las consecuencias se han producido por una deficiente prevención de riesgos laborales puede ocasionar muchos y graves accidentes de trabajo”.

Jiménez, ha remarcado lo fundamental que es la asesoría a las empresas y trabajadores “CCOO ha estado asesorando a las empresas y trabajadores con el fin de seguir creando una cultura preventiva y fomentar la sensibilización por la prevención de riesgos laborales, creando conciencia por la seguridad y salud en el trabajo”.

Jiménez, ha subrayado la necesidad de asesoramiento y formación “debemos ir más adelante, es necesaria más información, publicidad y asesoramiento. La salud de los trabajadores y las trabajadoras debe ser lo primero”. Igualmente, ha puesto en valor el protocolo de transmisión de información que tenemos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que gracias a este traspaso de información sobre los accidentes laborales que tienen lugar en la provincia de Albacete podemos realizar con mayor eficacia nuestra acción sindical”, ha remarcado.