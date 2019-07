CCOO ha celebrado esta mañana una rueda de prensa para presentar los dípticos informativos de las campañas “que no te la juegen” y “que no te tomen el tiempo” que se están distribuyendo en los centros de trabajo de Albacete con el objeto de reforzar sendas campañas y acercar de una forma clara toda la información relativa a la subida del SMI y al control de la jornada.

La secretaria general de CCOO en Albacete, Carmen Juste, junto a Paqui Jiménez, secretaria provincial de empleo y formación de CCOO en Albacete y Juan José Jiménez, responsable de acción sindical y salud laboral de CCOO en Albacete, ha instado a las empresas de Albacete a cumplir con sus obligaciones y a corregir las irregularidades laborales detectadas en distintos centros de trabajo”.

Juste, ha abordado la problemática sobre la prolongación de la jornada no retribuida y ha informado que “no solo afecta a los trabajadores a tiempo parcial sino también a los de jornada completa. Hay una gran cantidad de horas extras al año que no son retribuidas. Casi el 8% de la población asalariada a tiempo completo prolonga semanalmente su jornada por encima de lo pactado y no percibe una retribución por ello. Esto supone que ese 8% de personas trabajadoras prolongan su jornada por encima de lo cotizado-pagado. El coste laboral de una hora de trabajo incluidos salarios y cotizaciones sociales es de 20€ en 2018 según los datos de nuestra confederación, cifra que está sujeta a variaciones dependiendo de las comunidades autónomas. No solo es precariedad laboral la jornada parcial, sino también la completa no cotizada de personas que trabajan 10 horas y media más a la semana sin cotizar y sin retribuir. Hemos detectado que entre los sectores que más sufren este tipo de irregularidades está el de servicios” ha remarcado Juste.

Juste, ha lamentado que “todavía quedan empresarios que escudándose en la crisis económica incumplen los derechos laborales. Hay que combatir estas irregularidades laborales con la misma contundencia que se combaten los delitos fiscales” ha subrayado Juste.

Así mismo, Juste ha propuesto un gran pacto por el empleo decente “constituidos el gobierno regional, el ayuntamiento de Albacete y la Diputación provincial es el momento de hacer un gran pacto por el trabajo decente que incluya a empresarios, sindicatos, instituciones y por supuesto a la autoridad laboral que aquí tiene un papel fundamental. Hay que apostar por el trabajo legal, por un mercado laboral en el que todos los trabajadores estén dados de alta sin economía sumergida. Es fundamental que se establezcan relaciones democráticas negociadas en las empresas” ha remarcado Juste.

Por su parte, la responsable provincial de empleo y formación de CCOO en Albacete, Paqui Jiménez ha remarcado que la campaña “que no te la jueguen” pretende atajar los incumplimientos de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y corregir las incorrectas aplicaciones por parte del empresariado. En este sentido, Jiménez ha explicado que “al SMI de 900 € mensuales se le debe sumar los complementos y pluses e incentivos existentes en la empresa, como la nocturnidad, la antigüedad, el plus de transporte, productividad y otros. En ningún caso estos son absorbibles, salvo indicación en contrario en el convenio, algo que raramente sucede” ha indicado.

Jiménez ha indicado que la campaña pretende informar y sensibilizar a los trabajadores y a las empresas de la importancia de dar cumplimiento correctamente a la medida. Es una campaña de proximidad que llegará a través de distintos canales de difusión: redes sociales, papel y una aplicación web diseñada al efecto por CCOO que de una manera sencilla y práctica explica conceptos e incorpora una calculadora para que el propio trabajador pueda hacer una primera comprobación”.

“La subida del SMI es una medida que va a tirar de los salarios hacia arriba y puede propiciar la mejora de las economías familiares, que a su vez podrán hacer mejorar la actividad económica vía consumo. Pero no solo por el aumento del consumo, sino porque el salario es uno de los principales elementos que pueden dotar de decencia y dignidad a nuestro trabajo” ha señalado Jiménez.

“Para que podamos dejar de hablar de precariedad tenemos que tener salarios dignos y ello es parte del trabajo decente. Y en ello se deben implicar las empresas, la administración y el propio trabajador tiene que conocer, para exigir que se cumpla lo que está aprobado por ley. Sin duda, en el sindicato, encontrará a los mejores aliados” ha dicho Jiménez.

Por otra parte, el responsable de acción sindical y salud laboral de CCOO Albacete, Juan José Jiménez, ha explicado la campaña “que no te tomen el tiempo” sobre el registro horario referente a la nueva regulación que obliga a las empresas a establecer un sistema objetivo, fiable y accesible para registrar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. En este sentido, el responsable provincial de acción sindical y salud laboral ha manifestado que “es una reivindicación histórica de CCOO y representa un beneficio para los trabajadores y trabajadoras porque cobrarán las horas extras que hasta ahora no se registran ni se pagan. Además, supondrá un incremento de cotizaciones a la seguridad social, que tendrá repercusiones en las prestaciones futuras (desempleo, pensión de jubilación,etc), y en el necesario aumento de las posibilidades para conciliar y respetar el tiempo de descanso necesario para proteger la salud” ha dicho Jiménez.

Juan José Jiménez ha explicado que “el artículo 34.9 del Estatuto de Trabajadores expresa la obligatoriedad del registro de jornada y garantía de su cumplimiento a través de la negociación colectiva o acuerdo de empresa, o en su defecto decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa”.

“En las negociaciones de los próximos convenios colectivos CCOO vamos a pedir nuevamente incluir la negociación del control y registro de la jornada. Por ahora, ha sido imposible el entendimiento en las negociaciones de los convenios abiertos en este año 2019. No hemos podido unificar criterios en esta materia, por tanto la responsabilidad se deriva en la empresa. Además, intensificaremos las visitas a centros de trabajo para hacer un seguimiento exhaustivo sobre la aplicación correcta de la ley” ha concluido Jiménez.