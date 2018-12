“Lo más importante que se consiguió en el 14D no fue solamente parar el país, algo que no había ocurrido en esa incipiente democracia, lo más importante es que nació el diálogo social”.

En el 30 aniversario de la histórica Huelga General de 1988, Comisiones Obreras reivindica el valor social y lo que supuso para este país este paro masivo, el más secundado de toda la democracia, así como el papel que jugó el sindicato en la construcción de la democracia y en la consecución de derechos para la clase trabajadora.

Así lo han remarcado en rueda de prensa en Albacete, Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO, Paco de la Rosa, secretario general de CCOO CLM, y Carmen Juste, secretaria general de CCOO de Albacete.

Gutiérrez ha disertado sobre las claves de la Huelga General del 14 de diciembre de 1988, que también “son claves actuales”. “Cada vez que se impone una política injusta se hace al mismo tiempo tratando de cercenar las libertades. Se empezó atacando a los sindicatos, en esta etapa se hace incluso con más crudeza que hace 30 años, y se os termina quitando a las y los periodistas el móvil para que no podáis hacer vuestro trabajo”.

“Los ataques a las libertades siempre acompañan a las injusticias”, ha denunciado Gutiérrez, quien ha manifestado que “el malestar social que había hace 30 años, desde agricultores hasta futbolistas, pasando por intelectuales, actores, actrices, jóvenes en paro, mujeres… se canalizó a través de 14D”.

Asimismo, ha querido “romper una lanza en favor de los sindicatos y del papel que jugaron hace 30 años y en la actualidad”.

“Si se consiguieron pensiones no contributivas fue gracias al 14D, si se consiguió revalorizar las pensiones para que no perdieran poder adquisitivo fue gracias al 14D y no a una plataforma de pensionistas que había firmado con Felipe González por debajo del poder adquisitivo. Me duele mucho ver que algunas coordinadoras de pensionistas, que yo respeto por la movilización que están haciendo, no comprendan y no conozcan que es precisamente gracias a CCOO y UGT que se consiguió por primera vez en España en 1990, tras aquella Huelga General del 88, que las pensiones tuvieran que subir de acuerdo con el coste de la vida”.

“Se consiguió el Pacto de Toledo, -hay que criticar severamente que lo incumplan-, que es lo que permitía que las pensiones estuviesen por encima de los intereses partidistas para asegurar a las personas pensionistas una vida digna y unas pensiones revalorizadas de acuerdo con el coste de la vida y con perspectiva de futuro, y no sometidas a esos tejemanejes que han tenido las sucesivas reformas últimas y especialmente la del Gobierno del PP de Rajoy”.

“Si hoy se puede hablar de universalización de la sanidad es porque se había hecho una ley que quedaba en papel mojado porque al mismo tiempo aquel gobierno congeló durante cuatro años el gasto sanitario y el 14D consiguió incrementarlo en un 15% y hacer realidad que todo ciudadano y toda ciudadana en este país por el hecho de serlo tuvieran derecho a la salud”.

Gutiérrez ha destacado que “se consiguieron también prestaciones no contributivas para aquellas personas a las que habiendo trabajado les habían hurtado su derecho a estar dado de alta en la Seguridad Social, las trampas de los patronos aprovechándose de personas que trabajaban en precario pudimos compensarlas y suplirlas de alguna manera con aquella gran Huelga y obtener para ellos al menos un subsidio”.

“Gracias a la Huelga General conseguimos que España se homologase a otros países europeos en la práctica porque nuestra Constitución era la más reciente pero no la más avanzada de Europa. Tanto el derecho de huelga como el propio papel de los sindicatos está en nuestra Constitución contemplada de manera más restrictiva que en el resto de Europa”.

Por su parte el secretario general de CCOO CLM ha destacado que “lo más importante que se consiguió en el 14D no fue solamente parar el país, algo que no había ocurrido en esa incipiente democracia, lo más importante es que nació el diálogo social”.

“CCOO jugó un papel capital, por eso siempre tendremos que estar agradecidos a quienes dirigían ese sindicato en aquel momento, nació el dialogo social y a partir de ese momento los trabajadores y trabajadoras se situaron en el centro de las políticas y de los políticos. Eso hizo que este país avanzara tremendamente desde el sentido más demócrata posible y eso algo tiene que servirnos, efectivamente no como un recuerdo nostálgico sino como el pretexto perfecto para situar el contexto de una realidad que no es igual pero con unas connotaciones semejantes en el día de hoy”.

“Todo lo que encarnó el 14D, todo lo que significó el sindicalismo de clase y el diálogo social tiene que ser evidentemente el camino que hemos de recorrer los que ahora tenemos la responsabilidad de dirigir un sindicato tan importante como es CCOO”, ha continuado De la Rosa.

“Es imprescindible que las personas trabajadoras vuelvan a situarse en el centro, es imprescindible que las políticas se centren fundamentalmente en las personas, y no exclusivamente en intereses económicos de cualquier tipo y condición”.

“Sabéis que hay en el horizonte nubarrones excesivamente negros, que hay tendencias hacia la ultraderecha que nos preocupan a todos, pero también es cierto y de eso se habla menos que tenemos una masa social que es muy mayoritaria en este país, que sigue estando convencida que es posible recuperar los derechos perdidos por la gente y sobretodo, y lo que es lo más importante seguir conquistándolos”.

De la Rosa ha confiado en que el diálogo social “dé los frutos que tiene que dar y lo haga en breve”, recordando el anuncio que hace apenas una semana hacíamos ante un posible acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales, acuerdo en el que no se siente excesivamente cómodo la CEOE, seguramente porque el diálogo social vuelve a situar los intereses de las personas en primer lugar.

Por último, la secretaria general de CCOO-Albacete ha remarcado que “el 14D ha sido un momento histórico para CCOO y para nuestro país, que supuso una gran contestación social a las políticas del Gobierno de Felipe González”.

“El 14D tuvo un seguimiento masivo, se paralizó el país, haciendo posible que ese gobierno socialista diera marcha atrás y reactivara el diálogo social”, ha señalado Juste, haciendo hincapié en que Albacete fue una de las cinco provincias con más seguimiento a la Huelga General del 88.

Tras la rueda de prensa, se ha celebrado un Comité provincial ampliado en el que han participado también Gutiérrez y De la Rosa, en el que se ha tratado sobre la histórica Huelga General del 88, así como la situación laboral, social y económica en el momento actual.

Por otra parte Antonio Gutiérrez, Paco de la Rosa, Carmen Juste y Juan Antonio Mata, ex secretario general de CCOO CLM, entre otros, participan esta tarde en Albacete en un acto organizado por la Asociación Desarrollo Sostenible para conmemorar el 30 aniversario de la Huelga General del 88.