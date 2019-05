Albino Escribano, ha puesto en valor el encuentro celebrado hoy, que gira en torno a una figura que todavía no se conoce lo suficiente en España, y que, con nuestro sistema político y nuestras realidades sociales, su implantación necesitará de la aportación de los interlocutores sociales para que se determine cuál será la regulación jurídica del coordinador de parentalidad.

Con una masiva afluencia de profesionales de la Psicología y el Derecho, se ha celebrado hoy en Albacete el V Encuentro de ambas disciplinas, que en esta edición ha llevado como título ” Coordinación parental y Familias en conflicto, retos del siglo XXI”

La Decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez Castillo, el Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete, Albino Escribano, y la Concejal de Educación, Cultura, Mujer y Familia del Ayuntamiento de Albacete, Mª Ángeles Martínez Paños, eran los encargados de llevar a cabo el acto inaugural.

Tras dar la bienvenida a los asistentes a la sede del COPCLM, y agradecerles su interés por la temática a abordar, la Decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez Castillo, ha señalado que esta institución colegial viene trabajando intensamente en el desarrollo de este encuentro, y ha destacado que la política de la Junta de Gobierno del COPCLM, es hacerse eco de aquellas propuestas que son de gran interés para la profesión, y que son aportadas por los propios colegiados.

En este sentido y con la temática abordada hoy, se abre un nuevo campo de interés profesional, que también se quiere debatir y llevar a cabo en Castilla-La Mancha, ha añadido la Decana del COPCLM.

María Dolores Gómez Castillo ha señalado que ya existen algunas incipientes experiencias de este tipo en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña o Murcia, con proyectos piloto que se están evaluando para valorar su viabilidad.

Por su parte, el Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete, Albino Escribano, ha puesto en valor el encuentro celebrado hoy, que gira en torno a una figura que todavía no se conoce lo suficiente en España, y que, con nuestro sistema político y nuestras realidades sociales, su implantación necesitará de la aportación de los interlocutores sociales para que se determine cuál será la regulación jurídica del coordinador de parentalidad.

Albino Escribano ha indicado que, actualmente, algunos jueces están aplicando la funcionalidad de esta figura, aunque se hace necesaria una regulación completa, para que no suceda como con otras parecidas, beneficiosas en principio, pero que no han terminado de encajar en nuestro ordenamiento jurídico como, por ejemplo, la figura de la mediación, ya que no basta con copiar ideas, sino que es necesario adecuarlas al ordenamiento y a nuestro sistema.

La Concejal de Educación, Cultura, Mujer y Familia del Ayuntamiento de Albacete, Mª Ángeles Martínez Paños, ha subrayado la importancia de la temática del encuentro, ya que se trata de un asunto que, hoy en día tiene una gran influencia en nuestra sociedad, añadiendo que, en casos de conflicto entre progenitores, lo más importante es preservar el bien de los hijos, sobre todo si son menores, para lo que se hace imprescindible la actuación objetiva de los profesionales, en este caso, de la Psicología y del Derecho.

Mª Ángeles Martínez Paños ha felicitado a ambos colegios profesionales por esta iniciativa, animando a que se siga desarrollando en ediciones sucesivas. El encuentro ha continuado con la primera ponencia denominada “La figura del coordinador de parentalidad en el ámbito de los conflictos familiares desde la perspectiva judicial y legislativa”, a cargo de Cira García Domínguez, Jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Albacete, que ha sido presentada por Victoria Tárraga Sánchez, Abogada y Mediadora, y Diputada 6ª de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete.