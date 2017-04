El sábado se celebrará la VII Carrera Popular de Minaya, prueba puntuable para el XVII Circuito Provincial de Carreras Populares, con un trazado totalmente llano de 10.000 metros de distancia

El XVII Circuito Provincial de Carreras Populares, organizado por la Diputación de Albacete, no ha tomado vacaciones en estos días de Semana Santa. El próximo sábado, a partir de las 18:00 horas, comenzará la VII Carrera Popular de Minaya, prueba puntuable para el calendario provincial y que contará con una participación superior a los 500 atletas, una cifra más que respetable a tenor de las fechas en las que nos encontramos.

El recorrido de esta prueba es ideal para mejorar la marca personal en esta distancia, pues ofrece una orografía totalmente llana por un trazado totalmente asfaltado sobre el núcleo urbano, sin grandes virajes ni obstáculos de ningún tipo. Los mejores cronos en Minaya se encuentran en posesión de José Ángel Cifuentes Navalón (31:49) y María Ángeles Magán (37:08), atletas que completaron la carrera a un ritmo de 3:11 y 3:43 minutos el kilómetro, respectivamente.

La salida y meta de la prueba estarán ubicadas en la Calla Colón, frente al Parque municipal. La recogida de dorsales se podrá realizar desde las 15:30 horas en las instalaciones de la Verbena municipal. El aparcamiento para los atletas y acompañantes se encontrará en el interior del Campo de fútbol y aledaños, mientras que los vestuarios, duchas y aseos serán los propios del Campo de fútbol y del Polideportivo. En carrera, los avituallamientos estarán ubicados en los puntos kilométricos 2’5, 5, 7’5 y meta.

Cabe destacar el número de mujeres inscritas para la Carrera Popular de Minaya, con un total de 90 damas en los listados que supone más del 18% del total, tres puntos por encima de la participación de los últimos años donde no ha pasado del 15%. La gran favorita para la victoria es Laura Villar, mientras que en categoría masculina se atisba un bonito duelo entre los fondistas de Albacete-Diputación y El Pinar-El Conchel-Diputación, con Pablo García Ruano, José Miguel Medina, Miguel Ángel Torrecilla y Manuel Gutiérrez como principales candidatos al triunfo.

En las seis ediciones precedentes, los campeones fueron Antonio Cantos (C. A. Albacete-Diputación), Carlos Andrés Lucas (C. P. La Roda), Miguel Ángel Torrecilla (C. A. Aranda), Paco Núñez Chumillas (C. A. Albacete-Diputación), José Ángel Cifuentes (C. A. Albacete-Diputación) y Carlos García Villodre (C. A. La Gineta). En mujeres, María Ángeles Magán ha vencido en cinco ocasiones, mientras que Pilar Igarza ganó en una edición.

En esta ocasión habrá premios para los tres primeros clasificados de la general, así como los tres primeros locales y discapacitados. Para el resto de las categorías (júnior, promesa, sénior y veteranos +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70 y +75 años) habrá medallas. El atletas que sea capaz de batir el récord del trazado, 31:49 en hombres y 37:08 en mujeres, recibirá un queso. Todos los corredores que lleguen a meta serán obsequiados con una camiseta técnica de atletismo y una botella de vino.