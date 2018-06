Gracias a la moción presentada por Ciudadanos en el pleno de este jueves, el Ayuntamiento de Albacete se ha comprometido a poner en marcha un proyecto para prevenir la soledad no deseada en Albacete. “Se trata de una iniciativa que ya está funcionando en otras ciudades como, y que desde la Organización Mundial de la Salud se ha advertido de los problemas que se desprenden de este aislamiento social no deseado” ha explicado la portavoz naranja, Carmen Picazo, durante la sesión de pleno, quién ha señalado que “el objetivo es aunar todos los recursos municipales disponibles para enfrentarnos a los problemas de soledad y aislamiento social, detectando a las personas en riesgo y realizando intervenciones grupales, presenciales y participativas. Por tanto, no entendemos el voto en contra del Partido Popular”.

Administraciones eficientes

Por otra parte, el pleno ha aprobado otra moción de Ciudadanos, por la que el Ayuntamiento creará un nuevo catálogo de puestos de trabajo tanto del Consistorio como de sus organismos autónomos. La propuesta ha salido adelante con los votos afirmativos de PSOE, Ganemos y el concejal no adscrito y el voto en contra del Partido Popular “que sigue sin entender que las administraciones deben ser más eficientes, que deben adaptarse a la nueva realidad, y que desde el pasado 2002 no se ha hecho una valoración”, ha explicado Picazo.