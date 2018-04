El cáncer colorrectal es el que más se diagnostica en nuestro país: sólo durante el pasado 2017, hubo 34.331 nuevos casos. Además, genera unas casi 16.000 muertes al año.

El principal factor de riesgo es la edad (el 90% se diagnostican en mayores de 50 años), pero también influyen otras realidades como el sobrepeso y la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física y ciertos tipos de alimentos (como la carne procesada).

Rueda de prensa organizada por la AECC con motivo del Mes de la Prevención del Cáncer Colorrectal

Casi 6 millones de personas en España en edad de riesgo siguen si acceder a programas de cribado de cáncer de colon, un programa que sí tenemos en toda Castilla-La Mancha, donde se implantó desde el 1 de julio de 2016. De una población ‘diana’ de más de 480.000 personas (las de entre 50 y 69 años), cerca de 300.000 (comenzando por las mayores, de 69 años, hacia las menores, de 50) ya han sido (o están siendo) contactadas para sumarse al programa, lo cual es (con los datos en la mano) vital.

“El 90% de los ciudadanos a los que se les diagnostica un cáncer de colon a través de este programa (y, por tanto, en fase asintomática), a los cinco años siguen viviendo; sin embargo, si el diagnóstico se hace por la vía ‘normal’ (es decir, cuando el cáncer ya da sintomatología, cualquiera que sea) tan sólo el 50% de esos ciudadanos a los 5 años siguen viviendo”, ha afirmado José Antonio Ballesteros, director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon (que fue el pasado 31 de marzo).

José Antonio Ballesteros, director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM

La forma de sumarse al programa es muy sencilla y se realiza, de principio a fin, con recursos públicos. Comienza (si usted tiene entre 50 y 69 años) recibiendo en casa una carta. Ballesteros ha detallado que “lo que esa carta dice es que el ciudadano vaya a su Centro de Salud, que acuda a su médico o enfermero, quienes le van a explicar pormenorizadamente todas las claves del programa y, además, le van a entregar un kit con esa prueba que se realiza fácilmente en su casa, pinchando sobre las heces; es absolutamente indoloro, no requiere ninguna extracción de sangre, nada… no puede ser más sencillo e indoloro; el ciudadano, al día siguiente, lleva su muestra a su Centro de Salud donde, en unos 2-3 días, se tiene allí mismo el resultado”.

Si éste es positivo, se le ofrece al paciente la posibilidad de someterse a una colonoscopia bajo sedación en el plazo máximo de seis semanas (algo que, en Castilla-La Mancha, se está haciendo en una media de 26 días).

Ibrahim Hernández , gerente de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete (G.A.I.)

Perder el miedo y la ansiedad ante las colonoscopias

Por ejemplo, desde la Gerencia de Atención Integrada de Albacete (compuesta de 23 Centros de Salud), a fecha 4 de abril se ha contactado de esta forma (vía carta), con 31.302 pacientes. Se han realizado 11.353 test (habiendo acudido, por tanto, cerca de un 36% de los contactados, por encima de la media regional, del 34%). Del conjunto de test realizados, 1.000 han dado positivo (casi un 9%) y, sobre esos, se han hecho 731 colonoscopias (que es el siguiente paso a dar si el resultado es positivo), lo que señala que unas 270 personas no han querido hacérsela a pesar de haber dado positivo su prueba de detección de sangre en heces, algo que todos hemos de ayudar a evitar.

Así, el gerente de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete (G.A.I.), Ibrahim Hernández, ha señalado la necesidad de “concienciar para que la gente venga y se haga el test y, además, para que luego no se quede en el camino porque, si han salido 1.013 test positivos, tendríamos que haber realizado ese mismo número de colonoscopias (no 731)… Y, sobre esas colonoscopias, la gente tiene que no tener miedo ni ansiedad: es una prueba que intentamos que sea confortable y rápida, y lo más importante es que no todas salen positivas: de esas 731, hemos tenido 61 positivos, 61 diagnósticos de cáncer de colon (un 8’34%). 61 casos que, de no haber venido ahora, se habrían detectado luego, en otras fases con otras condiciones distintas que afectan al gasto sanitario y, sobre todo, a la supervivencia y al pronóstico”, ha resaltado.

Una prueba no sólo ‘eficaz’ para salvar vidas, sino ‘eficiente’ para el gasto sanitario

Nos jugamos mucho porque el diagnostico precoz implica descubrir tumores en fases muy tempranas que facilitan sobremanera EL tratamiento, el pronóstico y (por tanto) una mayor calidad de vida del paciente. Pero, además, abaratan el gasto sanitario que hacemos entre todos, dando así más sostenibilidad al sistema (porque, en este sentido, las cifras son tan contundentes como las que hablan de supervivencia ante diagnósticos precoces).

“Es importante que la población conozca esta información pues es clave para que se movilice a participar en los programa de cribado, cuya prueba sólo cuesta 2 euros y, si es positivo (lo cual ocurre en entre un 6-7% de los casos), se realiza una colonoscopia que cuesta unos 180 euros; sin embargo, el costo medio del tratamiento de un cáncer colorrectal detectado en España supera los 27.000 euros (que aumentan mucho más si contabilizamos las nuevas terapias biológicas y los tratamientos neoadyuvantes y quirúrgicos para la enfermedad metastásica)”, ha explicado Andrés Sánchez, presidente de la Asociación Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Albacete.

Los albaceteños podremos encontrarnos por la calle mañana, 6 de abril, con una gran y simpática caca con la que la AECC quiere salvar vidas…

El compromiso de todas las regiones es llegar al 100% de cobertura de la población de riesgo antes del año 2024. Castilla-La Mancha está decidida a seguir mejorando la cifra de quienes acuden y se realizan la prueba y, para ello, es vital colaboración como la que se está tejiendo con colectivos (como los farmacéuticos) o con la propia Asociación Española Contra el Cáncer que, sin ir más lejos, mañana viernes, 6 de abril, dispondrá mesas en varios puntos de Albacete para informar a la gente.

De modo que puede que mañana usted se encuentre (literalmente) una gran y simpática caca ante la que, sin duda, debe sonreír porque sí: le dará suerte (y sin necesidad de pisarla); puede que a más de uno… incluso le salve la vida.