La portavoz de Ciudadanos en Albacete, Carmen Picazo, denuncia que, aunque el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo haya bajado en 3.207, lo que supone una reducción del 8,17% en el número de parados en este último año 2017, el trabajo que se crea en Albacete sigue siendo precario y ha lamentado que el Gobierno “no lo quiera ver”. Ciudadanos propone un modelo laboral innovador, moderno y flexible para “acabar con la precariedad a la que nos han llevado las políticas de PP y PSOE durante los últimos treinta años”.

En 2016 el 26% de los contratos temporales tuvieron una duración de no más de una semana, y en 2017 los datos demuestran que la situación sigue siendo igual de mala. “Es un dato muy preocupante porque el empleo precario supone inestabilidad y no conlleva un crecimiento económico sostenido y sólido”. Picazo lamenta que las políticas de empleo no estén dando frutos y apela a “dejar de poner parches y acometer un cambio profundo en el modelo laboral para combatir con eficacia el paro y la precariedad, ya que los pequeños repuntes en el incremento de la contratación se deben al trabajo estacionario”.