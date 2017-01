De cara a la próxima presentación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2017, el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Albacete ha reivindicado la necesidad de mantener el apoyo al Festival Internacional de Cine de Albacete, Abycine. El partido naranja considera que este evento, que el año pasado celebró su edición número dieciocho, se ha consolidado como un referente de primer orden en el panorama cinematográfico nacional, conformando una oportunidad de promoción cultural, turística y económica que Albacete no debe desaprovechar. No en vano, en la edición del año pasado, la celebración de Abycine significó un retorno de 400.000 euros para nuestra ciudad. La portavoz de C’s en el Consistorio, Carmen Picazo, ha señalado que «la reputación de Abycine es un activo para todos los albaceteños y el resultado de un trabajo muy bien hecho durante casi veinte años, y eso no puede caer en saco roto. Abycine ha crecido, y también debe crecer el apoyo que recibe, para seguir dando pasos adelante que sigan redundando en beneficio de toda la ciudad. La Junta debería tenerlo en cuenta en la elaboración de los Presupuestos».

En este sentido, Picazo ha enfatizado que «es precisamente en tiempos adversos cuando las instituciones debemos redoblar nuestra apuesta por aquello que funciona, y Abycine ha demostrado año tras año ser rentable para nuestra ciudad a distintos niveles». Desde Ciudadanos destacan que Abycine es una marca consolidada que supone que el nombre de Albacete se identifique, en el ámbito nacional e incluso internacional, con el cine de calidad, la innovación y, en definitiva, con la creatividad, la vanguardia y la cultura. «La cultura no puede seguir siendo despreciada por las administraciones, sobre todo cuando supone un importante foco de promoción de los artistas locales y, al mismo tiempo, un motor de empleo y desarrollo económico», ha reclamado la portavoz ‘naranja’.