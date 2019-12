El pasado viernes se hizo el último Consejo de Ministros de año 2019. En un comunicado anterior, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, pedía que en ese Consejo se recogiera la revalorización de las pensiones para 2020 de acuerdo con el coste de la vida, el IPC previsto del 0.9%, y que se hiciera con la fórmula de Decreto-Ley. Un Decreto-Ley que efectivamente se ha aprobado, pero en el que no se ha contemplado la revalorización justa que demandamos. Eso si, se ha suspendido la revalorización automática del 0.25% prevista para 2020. A cambio congelación de las pensiones y una promesa: subir al 0.9% cuando haya investidura y se forme un nuevo Gobierno. Estamos hartas y hartos de promesas. Seguimos con un gobierno provisional que, escudándose en esa provisionalidad, no es capaz de cumplir lo que reiteradamente prometió Pedro Sánchez: la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC real. Vemos como sistemáticamente evita aplicar esas políticas que prometió. Estamos en una situación de incertidumbre constante. Estamos con la desconfianza puesta en que nuestro Gobierno sea capaz de defendernos. Pero que sepan que los y las pensionistas no volveremos a ser moneda de cambio de ningún gobierno, de ningún partido, de ningún sindicato. Seguiremos en las calles, pese a quien pese, porque hemos aprendido de nuevo, que es aquí en la calles y plazas donde se defienden los derechos y las libertades, no solo las nuestras, sino la de toda la ciudadanía.

Por lo tanto, desde ALBACETE POR LA DEFENSA DE LAS PENSIONES queremos dejar claro que seguiremos en las calles y plazas hasta que tengamos una revalorización definitiva de las pensiones en función del IPC, una pensión mínima garantizada equivalente al SMI que impida las pensiones de miseria y de pobreza, la derogación definitiva del factor de sostenibilidad y demás medidas regresivas de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013. Hemos de conseguir unas pensiones dignas para mujeres y hombres, tanto para la actual y como de las futuras generaciones.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN