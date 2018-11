El concejal de empleo ha detallado que recientemente el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar la cantidad de 5.200 euros como indemnización a una ciudadana de Villarrobledo por un accidente sufrido en una calle de la localidad, derivado del mal estado de las vías públicas

Para Germán Nieves, los tres años del PP en la oposición durante la presente legislatura en Villarrobledo se traducen “en amenazar ruina, meter miedo a los ciudadanos, y sobre todo utilizar la mentira”.

Ha detallado que la caída de la ciudadana se produjo el 16 de agosto de 2015, dos meses después de que tomase posesión el actual equipo de gobierno, “y la caída no se produce porque haya un socavón en la calle, que es lo que está el PP día a día, que no mantenemos las calles en buen estado, sino que la caída se produjo en el Parque del Terreno, debido a las raíces, se levantaron dos baldosas, que fue con lo que tropezó esta persona”.

Según el concejal, para que unas raíces levantes unas baldosas hace falta más de dos meses, porque tardan mucho más en crecer, incidiendo en que se venía de cuatro años de legislatura en los que no se había mantenido nada y se había destrozad todo, “y ahora intentan atacarnos con esta sentencia, diciendo que es por la falta de mantenimiento de las calles por parte del equipo de gobierno, cuando la caída se produjo por la falta de mantenimiento del PP en su etapa de gobierno”.

Para Germán Nieves, los concejales del PP “son unos sinvergüenzas y embusteros, al coger la desgracia de una ciudadana de Villarrobledo, en la que hay una sentencia tres años después de producirse la caída, e intentan mentir y achacar la caída a una falta de mantenimiento de actual de los viales públicos, cuando esta caída ocurre sólo dos meses después de que el PSOE llegase al gobierno municipal”.

Ha detallado que cuentan con el informe emitido por la Policía Local, que refiere que la caída se produjo el 16 de agosto de 2015, y la reclamación previa que realiza la ciudadana tiene fecha de entrada el 6 de noviembre de 2015.

Germán Nieves considera que el PP siempre actúa de la misma manera, porque en política se viene a sumar, afirmando que día a día ven como en los plenos el PP no hace preguntas “y eso es porque no tiene argumentos para atacarnos, y únicamente se dedican a dar ruedas de prensa mintiendo, sin aportar documentos, como hacemos nosotros hoy, demostrando cuando se produjo la caída, porqué se produjo y quien debía haber hecho ese mantenimiento de los viales públicos”.

Ha remarcado que hasta el momento el equipo de Gobierno ha invertido 240.000 euros en el Plan de Obras y Servicios (POS), “240.000 euros más de los que invirtió el PP”.

Para el concejal socialista, las mentiras del PP son incongruentes con lo que hacen, porque decimos que vamos a recuperar servicios y dicen que cuando lo vamos a hacer, y si los concejales el PP fuesen consecuentes con lo que en su momento hicieron, o pensaran que obraron correctamente deberían preguntarnos que porqué lo abrimos, cuando entendían que ese cierre tenía que ser así, privando a los ciudadanos de servicios públicos básicos en la localidad”.

Ha recordado que el pasado año se procedió a actuar sobre 13 viales, y este año se procederá al arreglo de 19 calles, entre ellas la explanada del Cementerio y la de la estación de autobuses, “y ya van a ser 32 calles más de las que arreglo el PP la pasada legislatura”.

Por todo ello ha afirmado que el PP debe ser un poco más responsable con lo que dice, “y sobre todo no convertir los plenos del Ayuntamiento en un Salvame, porque al final lo único que vemos en el PP es que tenemos enfrente gente que lo único que hace es gritar, sin argumentos ni documentos, que no aporta nada, y que sus diez concejales no han hecho ni una moción o propuesta que beneficie a Villarrobledo”.

Germán Nieves ha apuntado que se atreve a decir que el ahora portavoz del PP, Bernardo Ortega, “es el Gabriel Rufián de Villarrobledo, porque vemos día a día sus faltas de respeto hacia todos los miembros del Pleno, hacia la Presidencia del Pleno, porque lo único que hace es gritar, interrumpir e insultar, y lo que tenía que hacer, para lo joven que es, es tener un poco más de respeto, saber cuál es su posición en el pleno, porque parece que después de tres años no entiende que la suma de la democracia les ha puesto en la oposición, y así van a seguir hasta las próximas elecciones”.

Finalmente ha mostrado su deseo de que las próximas elecciones en Villarrobledo arrojen el mismo resultado que en las anteriores, “para tener al PP en la oposición, para que nosotros podamos seguir trabajando en recuperar nuestro pueblo, invirtiendo en todo lo que el PP deshizo y destruyó durante la pasada legislatura”.