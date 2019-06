La undécima Corporación Municipal del Ayuntamiento de Albacete nace, tal y como ha expuesto Emilio Sáez, durante su intervención en el Pleno de Constitución, nace de “un acuerdo de gobernabilidad en el que hemos puesto por encima de cualquier otra cuestión, el interés general de nuestra ciudad y a través del que mostramos ante la ciudadanía un proyecto de unidad, basado en el diálogo y el consenso político”.

El acuerdo, suscrito una hora antes del inicio del Pleno de Constitución, en la Sala donde se celebran las Juntas de Gobierno Local, entre Emilio Sáez y Vicente Casañ, en representación del PSOE y Ciudadanos, respectivamente, contempla que este último detentará la Alcaldía de la ciudad durante los dos primeros años del mandato municipal, mientras que Emilio Sáez se convertirá en alcalde en el período final de la Corporación. Ambos, desempeñarán en el período en que no sean alcaldes la responsabilidad de ‘vicealcalde’ y primer teniente de Alcaldía.

En el marco de su intervención, Emilio Sáez expuso que “iniciamos un proyecto ilusionante, que quiere contar con todos y todas, porque la energía y la fuerza que emanan del trabajo colectivo nos permitirán fortalecer nuestro programa político y así ofrecer a la nuestras vecinas y vecinos el proyecto de ciudad que están esperando”.

Asimismo, Sáez garantizó que “trabajaremos para solucionar los problemas de Albacete y, por eso, apoyaremos sin fisuras a nuestro alcalde y nos comprometemos a ser un Equipo de Gobierno implicado y capaz, para construir un futuro más próspero para la ciudad de Albacete”.

Un reto, precisó, qué “ya hemos demostrado que somos capaces de afrontar, pues lo hicimos con el trabajo y los logros conseguidos para nuestra ciudad a través de los gobiernos liderados por Salvador Jiménez, José Jerez, Carmina Belmonte, Manuel Pérez Castell y Carmen Oliver, así como a través de la labor de oposición que hemos realizado, a través del Grupo Municipal Socialista, cuando los resultados de las urnas nos han puesto en la oposición”.

Albacete volverá a ser punta de lanza de Castilla-La Mancha

En este punto, Emilio Sáez incidió en el hecho de que “seremos capaces de canalizar y encauzar la experiencia, preparación e ideas de todas las personas que conformamos este nuevo proyecto político en la ciudad de Albacete, y que servirá para volver a situar a Albacete como punta de lanza de Castilla-La Mancha y que vuelva a ser también el motor económico, pero no como un fin en sí mismo, sino porque Castilla-La Mancha nos necesita”.

Tal y como expresó Sáez, “defender el diálogo, el acuerdo y el consenso, no debe ser una opción, sino una obligación y será responsabilidad de todas y de todos garantizar este compromiso. Sumemos esfuerzos y voluntades, para devolver la ilusión a una ciudad que lleva demasiado tiempo estancada. Comprometámonos todos, porque juntos no solo no somos más, sino que también somos mejores”.

Emilio Sáez prosiguió aludiendo a que el acuerdo entre el PSOE y CS, “si nos atenemos a los resultados que ambas formaciones logramos en las Elecciones Municipales del pasado 26 de Mayo, representaría que se recoge el sentido mayoritario que reflejaron las urnas, pues una de cada dos personas que votaron lo hicieron a una de estas dos formaciones y en total 40.965 personas se mostraron partidarias de que PSOE o CS gobernaran. 25.763 apoyaron con sus votos al PSOE y 15.202 lo hicieron a Ciudadanos”.

Además, aseveró que, “toda vez que hemos confrontado nuestros programas, no ha sido difícil llegar a un punto de consenso, pues con sus matices, coinciden en la radiografía de la ciudad, en el diagnóstico de nuestra situación, Albacete no puede permitirse ocho años más de un gobierno municipal que paraliza la ciudad, que deja escapar día sí y día también oportunidades clave para nuestro futuro y que nos condena a estar relegados a los últimos vagones del progreso y con ello, también del bienestar y de la calidad de vida de las más de 200.000 personas que vivimos en Albacete”. Una vez que quedó claro, añadió, “en las negociaciones que coincidíamos en el diagnóstico, faltaba comprobar si seríamos capaces de coincidir también en el tratamiento, y lo hemos hecho. Si el electorado, la ciudadanía, cada vez que se les pregunta qué echan en falta de la política, siempre coinciden en señalar que una mayor capacidad para alcanzar acuerdos, de ponernos de acuerdo, creo que este pacto, este acuerdo que hoy les presentamos responde a este mandato, a este deseo de la ciudadanía”.

En Albacete, subrayó Sáez, “hemos tomado buena nota y el próximo Gobierno, el que dará inicio a la XI Corporación Municipal nace de un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE. Además, tal y como expresó Emilio Sáez, “este acuerdo también representa otro elemento, la responsabilidad, durante los últimos cuatro años, tanto CS como el PSOE hemos hecho posible que esta ciudad tuviera Presupuestos, algo que podía no coincidir con los intereses de nuestros partidos, pero que sí era lo conveniente para los intereses de la ciudad y de la ciudanía”.

De hecho, señaló, “también hemos sido capaces de coincidir en aquellos aspectos que podríamos definir como de interés general para la ciudad y, en consecuencia, hoy lo hemos vuelto a hacer, coincidimos desde la generosidad y la responsabilidad en un acuerdo que garantiza la estabilidad y que será el punto de partida para otra forma de hacer las cosas en nuestro Ayuntamiento, una basada en el trabajo y la ambición para conseguir que proyectos empresariales clave se instalen en Albacete, una que traerá inversiones regionales y nacionales en forma de infraestructuras y que también ampliarán nuestro horizonte de oportunidades, una en la que lo primero serán las personas y gobernaremos con esa idea clara de que un Ayuntamiento tiene como objetivo dar respuesta a las inquietudes y necesidades de las personas para las que gobierna, garantizado la solidaridad, apostando por la accesibilidad y velando para que todas las personas podamos disfrutar en condiciones de igualdad de las mismas oportunidades y calidad de vida en Albacete”.

La creación de empleo será clave

Emilio Sáez prosiguió aludiendo en que para la Corporación que nace hoy “el empleo es clave. Es clave para los jóvenes que, con una excelente formación se ven obligados a abandonar su ciudad, para encontrar un empleo, y lo es para los cerca de 14.000 personas desempleadas, que siguen viviendo con la incertidumbre, con la falta de horizonte para sus familias”.

De ahí, añadió que “debemos apoyar a nuestras empresas y autónomos, facilitando la creación de empleo y la contratación laboral. Necesitamos unas políticas de empleo que tengan en cuenta al pequeño comercio, a los centenares de emprendedores que cada mañana buscan un aliado en esta administración, para que les facilite su gestión y las decisiones y la burocracia no se conviertan en obstáculos para salir adelante”.

Una ciudad con más participación

También expresó Emilio Sáez su compromiso para que “las decisiones de la ciudad las tomen los ciudadanos”, así como para “convertir el ejercicio del cargo público en una labor ejemplarizante y transparente” y “garantizar el acceso universal como elemento fundamental para construir una ciudad en igualdad de oportunidades reales”.

A continuación, aludió a la necesidad de “pensar un modelo de ciudad, pensado para el uso y disfrute de las personas. Que sea capaz de avanzar en su diseño y de corregir errores. De reformular con los ciudadanos nuestro centro urbano, nuestras plazas y espacios verdes, así como el modelo urbanístico que necesitamos o las decisiones a adoptar para mejorar nuestro sistema de movilidad”.

Igualmente, expresó, “necesitamos un Ayuntamiento que reivindique ante otras administraciones. Albacete debe reclamar lo que por derecho le corresponde, ser agente activo de las políticas castellano-manchegas, en la planificación de servicios, de infraestructuras y de carreteras, exigir un nuevo hospital para la ciudad o solicitar más apoyo para nuestra Universidad”.

Por último, Emilio Sáez expresó que un acalde debe asumir que los interés de la ciudad está por encima de cualquier otra cuestión. Ponerse de acuerdo es posible cuando los argumentos y las ideas se comparten. Ponerse de acuerdo es posible cuando las personas con las que participas en una negociación tienen talante abierto y voluntad para superar las diferencias”, concluyó.