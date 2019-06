Tras ser respaldado por la mayoría necesaria, fruto de la docena de diputados y diputadas que el Grupo Socialista cuenta en la Casa provincial (uno más que en la pasada legislatura) y con la abstención del diputado de la formación Unidas Podemos-IU, Cabañero se ha dirigido a los y las presentes en el que se ha convertido en su primer discurso como máximo representante de la Diputación en este mandato 2019-2023, etapa que ha asegurado que afronta con “ni un ápice menos de ilusión, ni de ganas, ni de fuerza, ni de sueños” que en 2015, sino “todo lo contrario”.

Una Diputación que aspira a la Igualdad en toda la extensión del concepto

Parafraseando a Kierkegaard, el ya presidente de la Diputación ha afirmado que ‘la vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia delante’: “Puede que esa afirmación sea una de las grandes conclusiones con la que aspiro a que salgan hoy de este salón, valorando lo que nos ha permitido llegar aquí, pero volcados en el ‘hoy’, cada uno de los días en que los y las 25 integrantes de esta Corporación Provincial tengamos el inmenso privilegio de trabajar por mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, aspirando a la plena igualdad en todos los preceptos, vivan donde vivan”, ha subrayado.

La defensa del papel de las Diputaciones también ha estado presente en sus palabras, destacando que se trata de “Gobiernos intermedios más que legitimados por las funciones que desempeñan” y reivindicando que, el día en que este país abra la tan necesaria reforma de la Ley electoral, se introduzca la posibilidad del sufragio directo de los y las representantes de las máximas instituciones provinciales.

Cabañero ha destacado de los cuatro años pasados al frente del ‘Ayuntamiento de Ayuntamientos’ que han sido “una experiencia constante y valiosa” y ha destacado que él, que no concibe su vida sin el medio rural y que no entiende la verdadera eficacia de la política sin el municipalismo y sin los hombres y mujeres lo reivindican día a día en sus pueblos, no puede sentir mayor ilusión ni responsabilidad como servidor público que la suscita en él la oportunidad de estar al frente de la Casa provincial.

Echando la vista atrás para valorar “lo que nos ha traído hasta aquí”, el presidente ha querido expresamente agradecer su aportación “a todas y cada una de las personas que en la pasada legislatura se han esforzado por hacer crecer esta Casa”; desde quienes han formado el que ha sido su Equipo de Gobierno hasta los empleados y empleadas que conforman “el mejor capital con el que puede contar una institución”, pasando por el resto de Grupos políticos, destacando su lealtad para con la provincia y reseñando de manera especial a IU-Ganemos que ha facilitado que el territorio haya avanzando a través de propuestas y del apoyo a los distintos presupuestos.

Cabañero anima a su Equipo a ser “la mejor cara de la política” en la provincia

Santiago Cabañero ha recordado que hace cuatro años instó a que “la cercanía y la vocación de servicio público” guiaran la acción del Equipo de Gobierno; cualidades que, ha afirmado, seguirán siendo la tónica con la que llevar a gala “la mejor cara de la política, que no es otra que la que hace más fácil y mejor la vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Así, ha hecho hincapié en cómo se ha trabajado logrando reducir drásticamente el endeudamiento bancario de la Casa (hasta dejarlo prácticamente en residual al final de este ejercicio) al mismo tiempo que se era sensible a las necesidades de los hombres y las mujeres de la provincia en muchos frentes esenciales que ha ido enumerando.

Entre ellos, un importantísimo incremento económico al Consorcio Provincial de Servicios Sociales; el II Plan Provincial de Igualdad entre Hombres y Mujeres; las Ayudas al Transporte Escolar en la Enseñanza no Obligatoria; las Ayudas de Emergencia Social; el apoyo logístico para el asesoramiento en materia de desahucios; la mejora de caminos rurales merced a un importante convenio con la JCCM; el crecimiento medioambientalmente sostenible de varios municipios con proyectos beneficiados por los FEDER; y, fundamentalmente, la apuesta por dar oportunidades laborales a unas 13.000 personas en la provincia (casi un 30% de la población desempleada) a través del Plan Extraordinario por el Empleo de C-LM en el que se ha apoyado al Gobierno regional.

Cabañero ha subrayado la genialidad y la capacidad de trabajo de quienes le van a acompañar en esta nueva etapa para, desde la exigencia y la responsabilidad, pero también desde la ilusión, no conformarse en la búsqueda de lo mejor para la provincia y sus gentes.

En este sentido, ha apuntado que perseguirán “más igualdad en toda la extensión de la palabra (comenzando entre hombres y mujeres)”; más empleo, punto éste en el que ha enfatizado el programa ‘Dipualba Protege’ que, esta legislatura, destinará unos 10 millones de euros (con ayuda del Fondo Social Europeo) a la Formación para dar más y mejores oportunidades laborales en la provincia, y que vendrá a sumarse al apoyo a los Planes de Empleo que impulse el Gobierno regional; más pasos frente al reto demográfico’, desde la responsabilidad y la transversalidad y mediante recursos y medidas de discriminación positiva; y más puesta en valor y avance en aquellas cuestiones en las que ya la Diputación viene siendo pionera y referente a nivel nacional (caso de la Administración Electrónica y de iniciativas derivadas de ésta), fruto de la valía y el talento de los empleados y empleadas de esta Casa, a quienes Cabañero ha animado a seguir ilusionándose cada jornada en ofrecer lo mejor de sí a los vecinos y vecinas de esta tierra.

Componentes de la X Corporación Provincial de la Diputación de Albacete

Santiago Cabañero, Francisco Valera, Amparo Torres, Juan Ramón Amores, Pedro Antonio González, Francisco García, Daniel Sancha, Juana García, María Pilar Sierra, Raquel Ruiz, Fabiola Jiménez y Miguel Zamora, por el Grupo Socialista.

Antonio Martínez, Fermín Gómez, María Dolores Murcia, Ángel Alfaro, Francisco Navarro, Cesárea Arnedo, Javier Sánchez Roselló, Francisco Vizcaíno, Constantino Berruga y Valentín Bueno, por el Grupo del Partido Popular.

Agapita García y Arturo Gotor, por el Grupo de Ciudadanos.

Ignacio Díaz, por el Grupo de Unidas Podemos - Izquierda Unida.

Cabañero designa las Vicepresidencias y delega los diferentes Servicios

El ya presidente de la Diputación de Albacete, ha firmado al mismo conluir la presente sesión constitutiva el Decreto de designación de las Vicepresidencias. Así, el diputado Francisco Valera González es el nuevo vicepresidente primero; la diputada Amparo Torres Valencoso ostenta la Vicepresidencia Segunda; y el diputado Juan Ramón Amores es Vicepresidente Tercero de la Casa Provincial.

Igualmente, ha rubricado el Decreto por el que han quedado delegadas las diferentes áreas de trabajo en la institución:

Francisco Valera González encabeza el área de Gestión y Económica, que abarca: cooperación y contratación, carreteras, arquitectura y mantenimiento, parque móvil, economía, hacienda, patrimonio, personal y régimen interior, registro, intervención, tesorería, archivo, órgano de gobierno, secretaría, publicaciones e imprenta, información y relaciones, unidad jurídica y Gestalba.

Amparo Torres Valencoso está el frente del área de Medio Ambiente, Desarrollo Rural t Reto Demográfico, que abarca: SEPEI, medio ambiente, hidrogeología, ITAP, IFAB, circuito de velocidad, turismo y ferias, Servicio de Atención al Ciudadano, informática, Consorcio de Medio y Ambiente y ATM.

Juan Ramón Amores dirige el área Social, que comprende educación y cultura, juventud, deportes, sanidad, servicios sociales, San Vicente de Paúl, UME, Conservatorio, Consorcio de Servicios Sociales, Cultural Albacete, IEA y UNED.

A su vez, el reparto por Servicios queda del siguiente modo: