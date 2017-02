El Corte Inglés de Albacete es la primera empresa de la ciudad en obtener el distintivo de Establecimiento ASPROAMIGO. Un grupo de 20 empleados entre jefes de sección, jefes de mandos, personal de seguridad y otros empleados de El Corte Inglés han sido los primeros en Albacete en recibir la formación para poder atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual cuando van a su establecimiento a comprar, asegurándoles las mismas oportunidades que el resto de clientes.

Los encargados de esta formación son tres personas miembros del Equipo de Participación de Zona (EPZ) de ASPRONA en Albacete. Luis Pardo y Josemi Tébar, personas con discapacidad intelectual, y Marcelino López, trabajador de ASPRONA. Durante dos horas y a través de sus propias vivencias les hacen ver que lo único que quieren es que les traten como a los demás y que se fijen en ellos cómo personas que son y no por lo que puedan aparentar, que intenten ponerse en su lugar y que no vean sus límites si no sus capacidades.

Para concienciar y acercar el mundo de la discapacidad a la sociedad es necesario identificar a los ASPROAMIGOS por sus acciones. Que entiendan la nueva visión de la discapacidad, que no la vean como un rasgo característico de las personas. Lo único que se necesita para ser un ASPROAMIGO es que tener una actitud positiva y de normalidad con las personas con discapacidad intelectual y que conciencien a su entorno más cercano.

Un comercio ASPROAMIGO:

• Ayuda a buscar las oportunidades necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos como el resto de personas.

• Colabora, ayuda y asesora de forma objetiva a las personas con discapacidad.

• Da un trato digno y respetuoso a las personas con discapacidad.

• Cuenta con profesionales que le faciliten la tarea a la persona con discapacidad, pero eso no quiere decir que se lo haga todo.

No se trata de dar pena. Las personas con discapacidad también tienen cualidades pero si nos fijamos solamente en la discapacidad no vamos a encontrar nunca esas capacidades sino todo lo contrario, se quedarán con esos rasgos o con esas conductas que las diferencian del resto sin fijarnos en lo importante: que tienen el mismo derecho que otra persona a desarrollar una vida plena”

Aspectos en los que un ASPROAMIGO puede tener que intervenir y facilitar apoyos:

• Manejo del dinero.

• Orientación espacial.

• Comunicación, expresión y comprensión.

• Accesibilidad cognitiva.

• En otras ocasiones se tendrá que ofrecer un asesoramiento objetivo.

ASPROAMIGO, nace del Equipo de Participación de Zona (EPZ) de Albacete con el objetivo de integrar de una forma real a las Personas con Discapacidad Intelectual (PCDID) en la sociedad haciendo ver que cada persona, con o sin discapacidad, tiene una serie de cualidades que le hacen ser único e irrepetible y, para ello, es fundamental que las personas que los rodean interactúen de manera activa y positiva con ellos. Firma del convenio

El director de El Corte Inglés, Francisco Muñoz, y el presidente de ASPRONA, Lucio Gómez, han formalizado esta colaboración con la firma de un convenio que se suma a otras muchas colaboraciones que El Corte Inglés mantiene con ASPRONA y de las que se siente muy agradecida, como por ejemplo la venta del Calendario de Navidad.

Desde ASPRONA queremos agradecer la actitud proactiva que siempre tienen con la asociación y que a pesar de lo que supone que 20 personas de la plantilla dediquen dos horas dentro de su jornada laboral para esta formación no han dudado en organizarse para poder colaborar en un proyecto que pretende conseguir ayudar a las personas con discapacidad intelectual a tener una calidad de vida plena.

Derecho al voto de las personas con discapacidad

Por otro lado, Lucio Gómez le puso al día de las acciones que se están llevando a cabo por Plena inclusión, Cermi y Down España como la concentración de esta mañana ante el Tribunal Constitucional para reclamar el derecho al voto de casi 100.000 personas que no pueden ejercerlo debido a sentencias que modifican su capacidad legal.

Según el presidente de ASPRONA, este acto es la reacción a la no admisión a trámite por parte del Constitucional de un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar. Las organizaciones convocantes consideran que cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad firmada por España.