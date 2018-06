En un acto con militantes en Albacete, y bajo un calor sofocante, la candidata que se presenta con el lema #primeroelpp, ha defendido que el PP “es el original y ellos son las copias, muy malas copias”.

La aspirante a presidenta de la formación ha explicado sus “tres razones” por las que ha dado el paso, siendo una de ellas que, a partir del día 21, el PP tiene que salir a ganar “todas las elecciones, las municipales, las autonómicas, las generales y las europeas” y, para ello, “hay que tener un partido fuerte, unido y con posibilidades de ofrecer a España un proyecto de futuro”.

Para lograr esa unidad, ha defendido, es necesario mantener unos valores y unos ideales claros, y eso les permitirá “recuperar la fortaleza del centro-derecha español”.

Otro de sus motivos, ha esgrimido, es la pretensión de que “primero tiene que ser el partido, la gente, no está el yo, está el nosotros” y de ahí que haya pedido que no se “tensione” a la gente ni se la “fuerce” porque el objetivo, ha vuelto a insistir, es salir del congreso con “un partido fuerte, unido” para ganar las elecciones.

“Tenemos que recuperar el orgullo de ser del Partido Popular”, ha defendido la candidata, que ha recordado que le han “partido la cara” en más de una ocasión por defenderlo, pero “lo volvería a hacer” porque cree en “dar la cara” y no en esconderse y “hacer el avestruz”.

“Y si tengo que ponerle cuatro querellas a un sinvergüenza, se las pongo, y además las ganamos en los tribunales”, ha manifestado también.

Esta forma de actuar, de defender al “único partido que defiende al país, la unidad de España” y de atender a todos los territorios por igual es, ha indicado, el tercero de los motivos por los que ha decidido aspirar a suceder a Mariano Rajoy, un nombre que no se ha escuchado ni una sola vez en un acto que ha contado con más de una decena de intervenciones.

Entre ellas, la del alcalde de Albacete, Manuel serrano, que ha dado su apoyo expreso a la candidatura de Cospedal y le ha dicho que “se trata de repartir esperanza, progreso, ilusión y de echar a los chorizos y a los corruptos” porque, ha añadido, “donde ha estado Cospedal, huyen despavoridos”.

Al tiempo, Francisco Núñez, presidente provincial del PP en Albacete y diputado regional, ha recordado que llegó a ser presidente de la Diputación de Albacete y alcalde de su pueblo, Almansa, con 29 años, “gracias a Cospedal, gracias a su apoyo”, algo que han repetido muchos de los intervinientes, la mayoría de ellos representantes de Nuevas Generaciones.

“Te caracterizas por ser la mujer de los hechos, la que sabe unir, y por eso eres la mejor”, ha planteado Núñez.

Entre los asistentes se ha visto al exsecretario de Estado de Educación, Marcial Marín, a la diputada nacional por Albacete, Carmen Navarro, al exsubdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, y a concejales, alcaldes, diputados provinciales, regionales y nacionales de las distintas provincias.

Me llevo conmigo todo el cariño que he recibido en Albacete, que me llena de fuerza para seguir recorriendo

y compartiendo este proyecto con todos los que quieren el @PPopular. ¡¡Gracias!! pic.twitter.com/PKzgFAis5q