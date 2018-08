La Unión de Consumidores de Albacete -UCE ha elaborado un estudio sobre el coste total de la vuelta al colegio en la enseñanza obligatoria. El comienzo del curso escolar supone para muchas familias un importante gasto en este mes de septiembre. Lo que hace que muchas familias se encuentren en una situación de impotencia para que sus hijos puedan iniciar el curso en unas condiciones dignas.

Entre los datos económicos analizados por esta Asociación destacan el coste de libros de texto, material escolar, comedores, y ropa.

A estos gastos, si el niño@ se matricula en un colegio concertado o privado los costes se disparan porque a los anteriores habría que añadir gastos de transporte escolar, matrícula, uniforme, etc con lo que los costes globales oscilarían entre 750 y los 900 € .Estas cantidades globales pueden variar en función del celegido.

Este año debido a la difícil situación que padecen la inmensa mayoría de familias en el estudio realizado se observa una tendencia a reutilizar , reciclar e intercambiar el material sobrante del año pasado. También observamos que tanto grandes superficies como papelerías han iniciado la venta de material escolar, y libros de texto realizando ofertas muy variadas, que el consumidor debe estudiar detenidamente para que los gastos no sean excesivos, especialmente si la unidad familiar tiene varios hijos escolarizados.

GASTO DE UNIFORME:

Una de las principales partidas de gasto es el uniforme escolar, siendo su precio medio para niños y niñas, incluyendo calzado y zapatillas de deporte, unos 250 euros en los colegios privados y concertados. En los colegios públicos no se suele llevar uniforme y el gasto medio en vestido y calzado suele ser de 100 euros, no obstante, esa cantidad se supera ampliamente cuando los niños se dejan seducir por marcas y modas, especialmente en la ropa deportiva cuyo alto precio puede generar un desequilibrio en las previsiones económicas para la vuelta al colegio. Por ello, UCE recomienda no dejarse llevar en exceso por las preferencias de los menores, evitando los gastos innecesarios.

MATERIAL ESCOLAR:

La partida mas importante corresponde a los libros de texto que vienen oscilando entre los 200 y 250 € según curso, el resto de material, cuadernos, lapiceros, colores folios, mochila etc suponen unos 80€

UCE aconseja acudir a diferentes centros comerciales y papelerías para comparar precios, puesto que el ahorro de material escolar puede oscilar entre un 15 y un 30 %, entre unos y otros establecimientos. Igualmente desde UCE Albacete recomendamos las compras conjuntas de varias familias al objeto de solicitar ofertas por determinadas cantidades de compra, como otra medida más de ahorro