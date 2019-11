La vicesecretaria general del PSOE en Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, defendió la necesidad de contar de forma urgente con un gobierno “sólido, estable y potente y eso sólo lo puede conseguir el Partido Socialista” y lamentó la existencia de una izquierda “que ha bloqueado hasta en cuatro ocasiones la formación de un gobierno progresista y que ha demostrado no ser una izquierda útil”. “Hay que apelar al voto útil y ese voto es el dirigido a conformar un gobierno socialista y sólido; hace apenas seis meses los ciudadanos hablaron clarísimo los ciudadanos querían al PSOE en el gobierno pero no ha habido talante democrático por parte de algunos partidos”, resaltó.

En un encuentro comarcal celebrado en Casas Ibáñez, la dirigente socialista advirtió que con la derecha “sólo tendremos parálisis, corrupción y bloqueo” y no soluciones “que los ciudadanos quieren oir”. “No estamos oyendo nada de pensiones, de situación económica y de derechos porque no le interesa a la derecha”, continuó, asegurando que la extrema derecha y el PP sólo pretenden dividir a España y lo están haciendo a costa de romper el talante democrático”. “En España sólo con el PSOE podemos tener futuro de país y de derechos ciudadanos y tenemos que decir más que nunca que queremos un gobierno de izquierdas presidido por Pedro Sánchez”, finalizó.

Cabañero: “Nos dicen que ir a votar es caro, pero lo caro es la ausencia de democracia” En el encuentro de Casas Ibáñez, el secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Santiago Cabañero, recordó que fue el PSOE el que no quería repetir elecciones “sencillamente porque era el que había ganado”. “Y ahora nos dicen que ir a votar es caro, pero votar no es caro lo que es caro es la ausencia de democracia!, dijo, apelando a la movilización “porque hay una derecha tramposa que quiere ganar el partido por incomparecencia del contrario”. Cabañero insistió al respecto en que “nos jugamos mucho” frente a una derecha “condescendiente” con la ultraderecha que grita “viva España”. “Claro que sí, pero que viva una España en la que vivan bien los españoles y las españolas”, continuó, avanzando que no habrá dudas de que “como sumen van a juntarse y van a acabar con los derechos que ha costado mucho tiempo consolidar”.

González Ramos: “Hay gente que cree que todos hemos nacido de las patas del caballo del Cid” Por su parte, el cabeza de lista al Congreso por la circunscripción de Albacete, Manuel González Ramos, expuso que “hay gente que cree que todos hemos nacido de las patas del caballo del Cid”, y llamó a las urnas “por todos los que sufrieron las consecuencias de la dictadura y del dictador”. Sobre el problema territorial Cataluña rechazó que “no deje ver el bosque”, porque hay una derecha “a la que le viene bien para no hablar de los problemas de las personas”. Al respecto, aseguró que “el gobierno ha actuado con firmeza y moderación dejando claro a aquellos que quieren violentar el estado que ahí no van a encontrar al PSOE”. “Aquellos que se envuelven en banderas de España no se envuelven en la bandera de la estabilidad, ni en la de la educación o la sanidad y nuestro candidato, el presidente Pedro Sánchez , es capaz de poner de poner en práctica políticas en este sentido; la derecha sabe que es así y no quiere que se hable de esto”, concluyó el candidato.

Para finalizar, el secretario general del PSOE en Casas Ibáñez, José María García, rechazó la crítica dirigida a los socialistas de que “queremos abrir heridas del pasado cuando toda la vida hemos intentado cerrarlas”. “La Historia de España no va a cambiar con mentiras”, dijo, asegurando que este partido, 140 años después de su fundación y con Pedro Sánchez a la cabeza “está fuerte”. “Tenemos que responder donde los socialistas hemos respondido siempre que es en las urnas”, concluyó