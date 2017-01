Desde el Grupo popular en el ayuntamiento, Cristina García, ha hablado de las actuaciones del alcalde socialista, Alberto González, a las que se puede aplicar el dicho Donde dije digo, digo Diego.

Ha hablado de la biblioteca municipal y sus horarios, concretamente en fechas cercanas a exámenes, en las que “los estudiantes de nuestra localidad, hacen más uso, si cabe, de las bibliotecas municipales, y algunos estarían todo el día, si estuviesen abiertas, claro”.

Ha dicho la concejal popular que este tema es otro más de los que ha dejado abandonados el ayuntamiento, y “especialmente este año ha dado mucho que hablar, ya que han estado cerradas en época de exámenes, cuando más las necesitaban los estudiantes de nuestra localidad”.

Cristina García ha incidido en que “las bibliotecas son de muchísima utilidad, y para algunos estudiantes es el único sitio donde pueden estudiar, por la tranquilidad, por encontrarse con compañeros y compartir ideas, aclarar dudas, o utilizar internet, ya que todos no tienen internet en casa, y hoy es imprescindible para estudiar en época de exámenes, y si la biblioteca está cerrada, es muy difícil poder llevar a cabo estas tareas”.

Según la edil popular, “el año pasado el equipo de gobierno, se solidarizó con los estudiantes, y la biblioteca abrió en días festivos, ampliaron el horario, gracias a voluntarios que la atendieron; estas actuaciones y los voluntarios fueron elogiados por el equipo de gobierno en ruedas de prensa, les dieron las gracias por hacer posible que los estudiantes de nuestra ciudad pudiesen disfrutar de las bibliotecas municipales, y de esta manera solventar la demanda estudiantil”.

“Pero claro, -ha dicho Cristina García-, eso fue el año pasado, y este año, donde dije digo, digo Diego, y a Alberto González, aun habiendo voluntarios para la misma labor, ya no le ha parecido tan buena idea y no ha solventado esta demanda estudiantil”.

Ha informado la concejal popular que” mientras que el año pasado todo le parecía bien, ya que esta labor de voluntariado fue llevada a cabo por el secretario de juventudes socialistas, este año ya no le ha parecido tan bien, pues son bien conocidas las discrepancias entre el exsecretario de juventudes socialistas y Alberto González, hasta el punto que el citado secretario tuvo que dimitir”.

Cristina García ha mostrado un comentario de Alberto González en redes sociales en el que decía que ”los servicios públicos deben ser atendidos por trabajadores con salarios dignos y no por voluntarios”; y siguiendo con las redes sociales, recibía una respuesta de parte de su socio de SPV, Mario de la Ossa, en la que decía que los voluntarios de este año no eran tan dignos por no pertenecer al PSOE, por lo que el alcalde de Villarrobledo decidió no abrir la biblioteca, cambiando de opinión, demostrando que va dando pasos a ciegas y sin control.

La concejal popular ha valorado la labor del voluntariado en todas las áreas, y ha recordado “la gran cantidad de voluntarios que tenemos en Villarrobledo y a los cuales hay que agradecer muchísimo, al igual que a cualquier ciudadano que preste una labor sin esperar nada a cambio; por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de los voluntarios”.

Ha dicho Cristina García que “esto de ir a ciegas sin rumbo y sin control, esto no solo le pasa a Alberto González, sino a todo su equipo de gobierno, por eso hacen tantos cambios, de concejales, de cargos, y de puestos, porque van como locos, a ver qué pasa, hasta que se estrellan y entonces cambian de opinión”. Ha puesto un ejemplo ocurrido en el último Pleno local en que la concejal socialista Trinidad Moyano, al preguntarle sobre este tema, mintió diciendo que este año no ha habido voluntarios, “algo que es falso pues, gente del grupo SPV, se ofrecieron para ello, pero parece ser que no les cuadró al equipo de gobierno”.

Cristina García ha dicho que “ahora que tienen más personal, en la biblioteca, sin embargo, dan menos servicios que se daban con el PP; esto tampoco lo entendemos, pero suponemos que es por falta de trabajo y capacidad para organizar los aspectos importantes del ayuntamiento, y es que no por tener más personal las cosas salen mejor, sino por saber organizarlas y demostrarlas, como hizo el PP en su día, y es que se puede hacer más con menos, solo es cuestión de trabajo”.

Ha dejado claro la concejal popular que todo es por falta de voluntad del equipo de gobierno para solventar la demanda de los estudiantes de Villarrobledo.

Ha considerado inadmisible lo que se dice desde el equipo socialista y es que “yo critico mucho al actual equipo de gobierno, y que no dejo títere con cabeza, pero es que, no podemos callarnos ante semejantes actuaciones, pues no han terminado de liarla, cuando ya tienen otra empezada”.

Cristina García ha pedido al equipo de gobierno que se centre por el bien de los ciudadanos, y se pongan a trabajar y a organizar como se debe.

Ha aprovechado la ocasión para pedir que se les pague a los profesores de la UNED, pues estos no son voluntarios; ha aclarado Cristina García “por si pensaban que lo eran y por eso no les han pagado; o habrá que esperar a que venga el PP a pagar otra deuda como dejaron anteriormente del profesorado de la UNED, que ascendía a casi 60.000 €”.