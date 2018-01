El cupón ha dejado 1 premio de 360.000 euros en Albacete.

La vendedora Mª Concepción López de Rodas Campos, adscrita a la Agencia de Albacete, ha vendido 18 cupones correspondientes al sorteo del sábado 27 de enero, premiados con las 5 cifras, 20.000 € cada uno, lo que hace un total de 360.000 euros.

Mª Concepción López de Rodas Campos, lleva trabajando en la ONCE desde mayo de 1.992 y desarrolla su trabajo en el quiosco ubicado en c/Rosario con c/Dionisio Guardiola de Albacete.

La ilusión y la suerte de la ONCE siguen aliadas con Castilla-La Mancha que sigue dejando caer cientos de miles de euros en nuestra región repartiéndolos aquí y allá para que nadie quede descontento y devolvamos, de la mejor manera que sabemos, la inmensa solidaridad que derrochan los castellano-manchegos con la compra de nuestros productos.

Con los recursos que obtiene con la venta de sus productos de juego, la ONCE atiende las necesidades de un total de 2.915 afiliados en toda la región y da trabajo a más de 800 personas, la mayoría de ellas con alguna discapacidad.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 21.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).