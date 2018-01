Tras varias declaraciones del ayuntamiento de Albacete y del Grupo municipal de ciudadanos en el ayuntamiento (Cs), sobre el uso responsable del agua, UCIN Albacete se a manifestado. El representante local y provincial de la formación Ricardo Cutanda, no ve acertadas esas declaraciones. ”El coste del agua para los albaceteños es de un alto porcentaje en comparativa con otras ciudades de España, llegando a pagar hasta un 46% más que Alicante, teniendo la mitad de población, y pagando una media de 340€/ año por familia albaceteña, otro ejemplo llega hasta los “200€” más que las localidades de Toledo o Guadalajara. Pagaremos más por menos consumo, si baja el consumo, subirán las tarifas por perdidas,(hay que recordar que las empresas privadas se basan en ganar dinero no en perder).

“Esto ya se ha vivido en otros sectores en España, como por ejemplo con las suministradoras eléctricas. Desde UCIN Albacete creemos que esta es la Ley del menor consumo, pero de un mayor desembolso”. “

Ricardo Cutanda”: “Los ciudadanos de ALBACETE ya están concienciados con él consumo responsable de éste bien común que es el agua, y parece que los representantes de PP/Cs quisieran coartar esa libertad, necesitamos una revisión de esta desproporción en el recibo del agua, y no una campaña para concienciar a los albaceteños de algo que ya saben y hacen (uso responsable del agua). Respecto al uso de vehículos eléctricos desde UCIN Albacete, vemos la necesidad de un volumen de centros de recarga autónomos y provenientes de energías renovables y no de energías fósiles( gas,carbón, etc…) sería lo más lógico, pues Albacete alberga el 45% de la energía ‘verde’ que Iberdrola produce en la región. Castilla-La Mancha produce 1.800 Megawatios de energía a través renovables y Albacete, 800 megavatios, siendo la eólica un groso importante seguida de la fotovoltaica. Es por ello, que si se quiere promover el uso del vehículo “verde”, que estos puntos de recarga sean autosuficientes además de gratuitos, insistiendo en las recargas con paneles solares, que no mermaría más los bolsillos de los albaceteños en “otros” gastos de energías. Además el “premiar” a unos por encima de “otros” no es la mejor solución.

“UCIN Albacete no está en contra de lo ecológico, al contrario, está muy a favor, el problema es que el coste actua de estos vehículos es elevado, y nadie parece tener en cuenta el gran desembolso en unas baterías nuevas cuando estas empiezan a dejar de funcionar.”

Otro punto que traslada el coordinador de UCIN Albacete, es que “serían mejor vistos y demandados puntos de recarga para sillas eléctricas para personas de movilidad reducida, algo que por ejemplo UCIN Málaga ya planteó en 2015 por la necesidad que tienen estas personas al quedarse sin batería mientras pasean por la ciudad y que ven mermadas sus capacidades de desplazamiento y su autonomía personal, a la par de ser Ciudad pionera en ese tipo de conexiones”.