Tras haber recorrido toda España y buena parte de Latinoamérica, el cantautor barcelonés Daniel Cros se presenta por primera vez en Albacete en un concierto en el que desgranará sus nuevas canciones

Que nieve nieve negra / Que ruja viento azul / Que me burle la niebla

Que caiga un alúd / Que un cielo caprichoso / Se niegue a oscurecer /

Que un Santo por antojo / No quiera ejercer / Pero no me falles tú /

Cuando se apague la luz / Cuando llegue el momento de bailar nuestra canción / No me falles tú

Con estos versos abría Daniel Cros su octavo disco titulado “No Más Canciones Tristes” editado a principios de 2016 con su sello discográfico, Rosazul Discos. Un disco que supone un muy personal acercamiento al folklore sudamericano en el que conviven la poesía, la ranchera, el bolero, la bossa nova y excelentes duetos con otros artistas de Brasil, Colombia, México y Argentina. En directo nos encontramos ante un músico versátil, de voz intensa y con una clara dicción que se acompaña indistintamente de piano y de guitarra; interactúa con el público y canta en varias lenguas, principalmente en castellano y también en catalán, portugués, francés e inglés.

El diseño gráfico del CD contiene los originales dibujos de un artista albacetense, el ilustrador Borja Chacón “El Chak” que elabora también los carteles de sus conciertos.

Tras el concierto en Albacete, Daniel Cros ofrecerá dos conciertos más en Madrid.