Pedro Soriano, concejal en el Ayuntamiento de Albacete y presidente de Contigo Somos Democracia en Castilla-La Mancha, y Juan Cano, presidente de la agrupación local de Contigo Albacete, han denunciado que “la inversión en nuestros barrios y el escaso apoyo al pequeño comercio es alarmante”. Han puesto como ejemplo la iluminación navideña en las calles y plazas del municipio: “El Ayuntamiento no ha iluminado todos los barrios, en una clara discriminación, y los vecinos tienen derecho a disfrutar de la Navidad en sus zonas”.

Soriano ha recordado que los pequeños comercios no sólo se ubican en el centro de Albacete, sino también en el resto de barrios. “El Ayuntamiento no aporta ninguna estrategia de importancia para fomentar y dinamizar los pequeños comercios, y ahora mismo están olvidados de la mano de Dios”, ha asegurado.

“El comercio de proximidad es el verdadero eje dinamizador de cualquier barrio. Si el pequeño comercio no existiese, se acumularían los locales cerrados, deteriorados y degradados. La ciudad ofrecería una visión desagradable y provocaría miedo e inseguridad”, ha dicho Soriano. En ese sentido, Cano ha añadido que “sin una estrategia contundente que dinamice el pequeño comercio, los negocios se trasladan a grandes superficies comerciales que no generan empleo de calidad y que no dan valor añadido a la ciudad, puesto que sus impuestos e ingresos repercuten fuera del municipio y España”.

Soriano ha hecho hincapié en que “el pequeño comercio genera empleo de calidad y no las grandes superficies comerciales, que se rigen por convenios internos que rozan la esclavitud e impiden conciliar la vida laboral con la familiar, además ofrecen un salario un 30 por ciento más bajo”. Cano ha destacado que “el pequeño comercio ofrece una atención personalizada, colabora en las actividades del barrio, fomentan la economía local y ayudan a la sostenibilidad del medio ambiente”.

El concejal ha aconsejado al alcalde por “accidente”, Manuel Serrano, y “a la mal llamada oposición”, (PPSOE, Ganemos y C´s) que se den una vuelta por los barrios para comprobar la agonía que el pequeño comercio vive día a día y que contabilicen el número de locales cerrados.

“Desde Contigo Somos Democracia Albacete queremos barrios con vida y para conseguirlo hace falta el apoyo sin fisuras al pequeño comercio. Cercanía, sencillez y honradez son banderas de nuestro partido, para no hacer políticas nuevas ni viejas sino buena política”, han dicho el presidente regional y de la agrupación local de Contigo Somos Democracia.