Las investigaciones se iniciaron a principios del mes de abril a raíz de una denuncia formulada en el Puesto de la Guardia Civil de Almansa (Albacete), en la que se ponía de manifiesto que una empresa de suministros alimenticios para hostelería de la localidad de Alicante había contactado con una empresa del sector; la cual se encontraba ubicada en Almansa, para la distribución de sus productos en distintas localidades de Murcia y Albacete, y que el propietario de esta, tras ganarse su confianza simulando ser un respetado y solvente empresario, no había abonado el importe de la mercancía servida, desapareciendo sin dejar rastro tras expedir pagarés sin fondos por la deuda contraída y vender rápidamente la misma a un precio inferior a su valor normal de mercado.

La operación ha sido desarrollada en dos fases: Una primera documental en la que se pudo constatar la actividad laboral de las empresas objeto de investigación, relación comercial y la veracidad de cuanto en la denuncia inicial se relataba. Al mismo tiempo se comprobó que al detenido le figuraban varias sociedades mercantiles y que la utilizada en este caso presentaba un buen historial crediticio y carecía de antecedentes de morosidad en las bases de datos financieros, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En una segunda fase, los investigadores lograron la plena identificación del empresario almanseño y más tarde su localización y posterior detención en la localidad de Almansa (Albacete), como presunto autor de los hechos objeto de investigación.

Tras la detención del autor de los hechos, se le pudo imputar un delito estafa continuado a un empresario de la localidad de Finestrat (Alicante), al cual le fue estafada la cantidad de 248.850 euros en productos alimenticios tales como embutidos, bebidas alcohólicas, jamones, productos congelados y, una segunda victima de la localidad de Paiporta (Valencia) a la cual le fueron estafados la cantidad de 13.804 euros en productos congelados.

MODUS OPERANDI

Esta estafa se puede catalogar como una variante más del conocido como ‘Timo del Nazareno’, en la cual el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de realizar un pedido de mercancía cuando en realidad sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las obligaciones del estafado, obteniendo así la confianza del mismo y con un ánimo inicial de incumplir las condiciones del contrato y obtener así un ilícito beneficio económico.

Para ello el autor inicia con la víctima una relación comercial aparentemente normal, abonando puntualmente los primeros pagos e induciendo a pensar al estafado que está ante un serio y solvente empresario del sector y del que no cabría esperar engaño alguno.

No obstante, transcurridos unos meses el autor comienza a demorarse en los pagos utilizando para ello toda clase de excusas, y cuando las victimas tratan de cobrar los cheques estos no tienen fondos y, cuando más tarde intentan contactar de nuevo con el responsable descubren que este ha desaparecido, no pudiendo recuperar la mercancía estafada.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albaceteña de Almansa.

Con esta detención, la Guardia Civil da por concluida la investigación policial, aunque se sigue estudiando la posible implicación del detenido en hechos similares cometidos en otras provincias españolas.