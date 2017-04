En concreto, añadió, tras la liquidación presupuestaria, el “resultado es francamente positivo” con un 96% de los gastos previstos ejecutado, y con un especial grado de ejecución en los capítulos de personal, de transferencias corrientes y de amortizaciones. “El capítulo de inversiones ha sido el menos favorecido”, reconoció Ramón García, “pero hay que tener en cuenta que su financiación depende del remanente líquido de tesorería”. “No obstante, más del 95% de las obras previstas están curso o finalizadas”, expuso.

Respecto a los ingresos, el vicepresidente II puntualizó que dicho grado de ejecución asciende al 97,5%, “lo que permite afirmar que la evolución ha sido francamente buena y que se ha recaudado más de lo que esperábamos, y esto habla mucho y bien de nuestra prudencia a la hora de confeccionar el presupuesto del ejercicio 2016 donde se presupuestaron ingresos a la baja”.

Con todo ello, el cierre del presupuesto permite tener un remanente líquido de tesorería positivo que supera los 13 millones de euros, “lo que no hace necesaria la operación de tesorería que teníamos prevista para el 2017 y ejecutar con ese dinero el convenio para el Plan Extraordinario por el Empleo y el Plan de Inversiones, a la vez que reducir nuestro índice de endeudamiento, que se situará en torno al 34 ó 35%”.

“La Diputación cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria en capacidad de financiación, el Plan Económico-Financiero se ha cumplido en su integridad y a día de hoy no es necesario adoptar ningún tipo de medida complementaria”, resaltó García, satisfecho porque “hemos conseguido no sólo cumplirlo sino llegar a un ahorro neto”.

CAPÍTULO DE PERSONAL. No obstante Ramón García aclaró que los remanentes de tesorería sólo se pueden destinar “hoy en día” o bien a reducir deuda, o a “inversiones financieramente sostenibles, no se pueden aplicar a otros destinos”. De ahí que 7,5 millones serán empleados en 2017 a los Planes Provinciales y al Convenio de Caminos.

En este punto, el también responsable del área de Personal de la institución provincial hizo público el reciente informe del Tribunal de Cuentas que detecta “ciertas irregularidades” en la Cuenta General de los ejercicios 2014 y 2015 y que, auguró, “en 2016 va a ser exactamente igual”. Según relató garcía, el informe “se ciñe” a los aspectos de personal, especialmente en lo relacionado con el complemento de productividad y con las ayudas sociales “y deja claro que es necesario incluir en complemento específico los abonos para que desaparezcan las incidencias”. “No se pueden abonar horas urgentes sin justificar y hay que acreditar las tareas representativas de los miembros de la corporación provincial”, añadió, asegurando que, según el documento, “la distribución de la productividad se excedía y las pagas sociales no se pueden considerar como una paga periódica ni en el tiempo ni en la cantidad”.

García continuó asegurando que el Tribunal de Cuentas “recomienda ajustarse al máximo en la normativa de contratos a interinos y que sean de carácter imprescindible y urgente”, así como que “es necesario ajustar los complementos a la normativa vigente, y por eso convocamos a la Mesa General de Negociación, especialmente para legalizar las ayudas sociales”. “No se trata de ningún capricho del equipo de gobierno, ni de represalias, sino que queremos revestir de legalidad todas las retribuciones que se obtienen en esta casa”, insistió, avanzando algunos pasos, como la “necesidad de modificar el convenio colectivo y acuerdo marco” en referencia a la paga de productividad y de acción social. “Todo pasa por la negociación colectiva, en ningún momento me he negado a negociar nada con los sindicatos, pero hemos llegado a un punto que o todos cedemos o va a ser imposible”, lamentó García, quien aseguró que el equipo de gobierno de la Diputación tiene la voluntad “de pagar” pero no de “cometer ninguna ilegalidad, por lo que insto a los sindicatos a que retomen esas conversaciones”.

García concluyó asegurando que, no obstante, se van a presentar alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas “para intentar justificar las pagas sociales y de productividad y que no llegue a mayores”, y cifró estos pagos en torno a 4 ó 5 millones de euros.