Las dos ediciones anteriores de RESET ya causaron un impacto positivo en los empresarios socios de FEDA que han participado. Al final se termina comprendiendo que acumular un histórico de experiencias en inglés ayuda a desarrollar la intuición para relacionarte con el idioma, y que huir de la exposición a su uso no favorece el aprendizaje.

En esta edición tanto el ponente como la dirección técnica por parte de ADIEX hicieron un filtro más exigente que ha asegurado unos resultados más positivos a largo plazo. Los participantes tenían que ser profesionales de departamentos de Ventas, Compras, Logística o Dirección con formación de inglés pero no daban el paso para desarrollar su labor profesional en ese idioma, además debían participar profesionales que desempeñarán su trabajo en un marco de negocios internacional, adicional a esto el grupo debía ser más reducido para focalizar el conocimiento a transmitir.

Está III edición de RESET no estaba dirigida a profesionales que ya usaban el inglés de manera operativa ni a personas con puestos que no tienen relación ninguna con el negocio internacional, principalmente porque si no te puedes marcar hábitos con el inglés que se vinculen a tu día a día y a tu trabajo, realmente no logras entrar en una dinámica en la que tu relación con el inglés se convierta en algo cotidiano

Este taller no ha sido un curso de idiomas donde se dio gramática que ya se ha dado mil veces, en lo que se ha enfocado es en empezar a usar dicha gramática y no tratar de memorizarla una y otra vez.

El enfoque de este curso ha sido a nivel de escenarios, vocabulario y dinámicas de negocios. Los sectores participantes han sido vinícola, renovables, intermediarios comerciales y medios ópticos de comunicación.

La próxima edición de Reset será de más larga duración y con seguimiento semanales.

El taller de ocho horas que se ha organizado en FEDA, gracias a la colaboración de Liberbank y la dirección técnica de ADIEX, contó nuevamente con Pablo Vergel, un formador que de manera práctica demuestra a los alumnos como deben relacionarse con el inglés a través de distintas actividades y dinámicas, a la vez que se establece una hoja de ruta para desarrollar de manera cotidiana y que es la verdadera esencia del curso.

El avance con el idioma gracias al uso de la metodología trasladada dentro de este taller (retos, cambio de hábitos, etc.) ha sido comprobada y ratificada por alumnos de las dos ediciones anteriores.

Ideas clave:

“Para cambiar chip y romper barreras al afrontar el inglés es fundamental que el inglés sea necesario realmente y debas utilizarlo, para relacionarlo con tus hábitos, sino muy seguramente lo abandonarás”. Es importante afrontar “escenarios que nos quiten el miedo a equivocarnos, permitirnos el error nos ayuda a aprender”. La base de los compromisos en RESET es: “Aprendemos las cosas que practicamos” por tanto en la relación con el inglés son fundamentales los hábitos, los recursos y la planificación”. Es por ello que los participantes se llevaron “entregables” con herramientas a medida de sus circunstancias y de seguimiento, y varios tipos de recursos para utilizar de manera cotidiana. Los participantes evaluaron el programa con un 9,8/10 dejando como reto para 2019 a los organizadores y su colaborador la realización de una edición de más largo recorrido, con más horas y de horario semanal.

Pablo Vergel tiene experiencia como consultor estratégico y formador, y el hecho de haber vivido en Suiza, Túnez, Indonesia, Estados Unidos y, por supuesto, en España donde desde hace años ejerce roles de dirección comercial y asesoría en empresas como Alhambra, Mustang, Lois Jeans, Desigual, Energy System o Seur han pemritidos trasladar a los asistentes sus conocimientos no solo en inglés sino en su uso dentro del comercio exterior y con escenarios reales del día a día de los negocios internacionales.

Fuente: FEDA