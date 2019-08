Albacete, lunes 26 de agosto de 2019. El alcalde, Vicente Casañ, ha hecho pública el acta del jurado que ha elegido a las tres parejas de Manchegos de la Feria, tres hombres y tres mujeres, elegidos entre los 13 candidatos que concurrieron a esta convocatoria. Casañ ha agradecido a todos ellos su generosidad por ofrecer su tiempo para vivir una Feria, esta Feria, de una manera distinta y se ha mostrado convencido de que las seis personas elegidas serán dignos representantes de todos los albaceteños.

El jurado, formado por concejales representantes de todos los grupos políticos, la Federación de Asociaciones de Vecinos y la Asociación de Manchegos, ha entrevistado a todos los candidatos para conocer sus motivaciones para participar en este tradicional certamen y así poder tomar una decisión.

Los elegidos son Marc Gaston, un joven de 18 años, que este curso iniciará sus estudios de Magisterio. “Amo esta ciudad, amo esta Feria y es el mejor regalo que me podían hacer, ser elegido para Manchego de Feria”, ha declarado este joven que desde hace cuatro años forma parte del grupo de coros y danzas de Magisterio. Marc formará pareja con Gemma Abad, una joven de 20 años, que también estudia Magisterio, que ha manifestado su orgullo por poder asumir este papel, “mi abuela siempre me ha vestido de manchega y me llevaba a la cabalgata de pequeña, ahora ser Manchega de la Feria es como el fruto de lo que ella sembró”.

Ambos se presentaron a título individual, igual que también lo hicieron Ana de León Ruiz y Juan Cañadas Avivar, que forman otra de las parejas de los Manchegos de Feria. Ana de León es médico, tiene 26 años, y ahora disfruta de una beca de investigación. “Mi traje de manchega lo he heredado de mi abuela, con ella siempre hemos participado de la Feria, en la cabalgata, incluso haciendo carrozas. Es todo un orgullo para mi haber sido elegida”. Su compañero, Juan Cañadas, es abogado y ha sido durante varios mandatos alcalde de la entidad local menor de Aguas Nuevas, circunstancia que ha destacado Cañadas, “para mi ha sido una sorpresa resultar elegido, pero es una satisfacción porque esto demuestra que las pedanías y la entidad de Aguas Nuevas son parte también de esta ciudad”.

La tercera pareja sí que concurrió de forma conjunta. Son María Rosa Rodríguez y Daniel Navarro, ambos son miembros de la junta directiva de la Federación de Peñas del Albacete Balompié, que representa a más de un millar de seguidores del club de fútbol. Maria Rosa tiene 44 años y es administrativo contable y Daniel, de 57 años, trabaja en la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento. Como miembros de las peñas del Albacete Balompié siempre han vivido el fútbol de otra manera, hermanándose con las peñas de otros clubes y promocionando Albacete, su fútbol, su gastronomía, sus tradiciones allá por donde han ido. Ahora, se han decidido también a vivir la Feria de otra manera.