OBSERVACIÓN: Si así lo desean, pueden ver esta interesante entrevista a Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE, en el vídeo adjunto a este texto.

El panorama político actual determina, según se viene visualizando en las últimas elecciones del año 2015 y según los propios datos surgidos de las recientes Elecciones en Andalucía, un mapa político compuesto por diversas formaciones políticas que, o bien se presentan solas, con sus siglas, o bien buscan confluencia con otras formaciones políticas y acuden a las urnas de manera consensuada a fin de sumar votos en vez de perderlos si fueran de manera aislada.

Lo que está claro es que hoy por hoy el bipartidismo es ya historia en la política española.

Así las cosas, y a unos pocos meses de las próximas Elecciones Autonómicas y Municipales, desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca les vamos a ir ofreciendo distintos programas para presentarles a los que van a ser los candidatos tanto a la alcaldía de Albacete como a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

De momento, a fecha de hoy, son pocas las personas que, de manera oficial, se conocen para representar a las distintas formaciones políticas que se presentarán como candidatos, aunque ya tenemos algunos de esos nombres.

El pasado 27 de noviembre el secretario General del PSOE en la ciudad de Albacete y candidato a la Alcaldía, Emilio Sáez, ofreció una rueda de prensa, junto al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Modesto Belinchón, en la que subrayaron los esfuerzos, empeño y energía que se han depositado para hacer posible una candidatura de unidad del PSOE de Albacete para las próximas Elecciones Municipales que, según sus propias palabras “nos permita afrontarlas con las máximas garantías de éxito.

El candidato a la alcaldía por Albacete, Emilio Sáez, manifestó durante su intervención que “era nuestra responsabilidad trabajar para facilitar que la candidatura socialista para las Elecciones Municipales nazca del consenso y de la unidad, recogiendo y reflejando todas las sensibilidades y sumando todo el potencial humano de nuestra Agrupación, porque solo así estaremos en disposición de presentar un proyecto sólido e ilusionante, a través de nuestro Programa Electoral, y lograr para éste el apoyo mayoritario de las mujeres y hombres de nuestra ciudad”.

Durante su intervención en la rueda de prensa, Emilio Sáez también resumió cuáles serán los objetivos principales y pilares que sustentarán el proyecto de gobierno que presentará a la ciudadanía en las Elecciones de mayo, pero que serán definidos a través de un Foro Ciudadano, que se convocará en breve y en el que todas las asociaciones, colectivos, y mujeres y hombres que así lo deseen, podrán participar y realizar sus aportaciones.

Un proyecto del que Emilio Sáez aseguró que devolverá la ilusión a la ciudadanía y responderá a sus expectativas y necesidades.

Precisamente es Emilio Sáez nuestro invitado hoy en esta primera entrega especial que les ofrecemos, dentro del capítulo de ‘Encuentros Digitales’ del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, de presentación de los distintos candidatos a la alcaldía de Albacete por las distintas formaciones políticas.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE, junto a Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

EMILIO SÁEZ, ELEGIDO SIN PRIMARIAS

En la entrevista en vídeo que acompaña a este texto le hemos preguntado al candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE por el hecho de no haber realizado Primarias en esta ocasión.

Según manifiesta Emilio Sáez, “el PSOE ha hecho un ejercicio de responsabilidad y generosidad importante a la hora de poner el bien común de los intereses de Albacete por encima de los intereses partidistas”, añadiendo que “nosotros venimos en la última etapa de perder confianza ciudadana y con una división interna que no beneficiaba para nada al Partido y, por supuesto, lo que la ciudadanía no quiere es que se discuta entre nosotros mismos, ya que se entiende que así difícilmente se podrá representar un proyecto ilusionante y ganador”.

Lo importante, matiza el candidato por el PSOE a la alcaldía de Albacete “es que la ciudadanía perciba una imagen de unidad, y estamos trabajando ya para que así sea. Nosotros somos un Partido muy democrático, muy abierto, donde todas las corrientes tienen cabida y, por tanto, cada uno puede ver la política de manera distinta”.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE

‘CICATRICES’ Y ‘HERIDAS’ DENTRO DEL PSOE

Al respecto de si se han cerrado ya las posibles ‘cicatrices’ y ‘heridas’ surgidas en el seno del PSOE en Albacete en los últimos tiempos y que dieron lugar a una importante división en el Partido, visible en la ciudadanía, Emilio Sáez indica que se está trabajando para que estas heridas –si es que quedaban- se puedan cerrar, “me consta que hay muy buena disposición por todo el mundo”, matiza.

Sáez quiere agradecer “profundamente la confianza que el Partido ha puesto en mí y me dejaré la piel para que el proyecto que hagamos sea un proyecto ganador”.

ELECCIONES EN ANDALUCÍA

En relación a los últimos resultados de las Elecciones en Andalucía, el candidato elegido por el PSOE para optar a la alcaldía sostiene que “cuando el Pueblo habla hay que aceptar el resultado de manera democrática y, desde mi punto de vista, es una anomalía democrática la que se produce cuando un partido muy minoritario (Vox), con una posición de extrema derecha, consigue doce diputados en el Parlamento Andaluz”, eso demuestra, continua Emilio, que el Pueblo tiene un “hastío de la gestión, de la manera de ver la política y por lo que nos da un aviso”.

Además, matiza Emilio Sáez, “cuando hay un descenso de participación de seis puntos eso hace que también otras fuerzas minoritarias tengan más opciones, por tanto yo creo que no es solo un problema de Andalucía, es un problema global, es un problema muy posicionado en Europa que pensábamos que en España estábamos libres de esta corriente ideológica, que tampoco nos gusta a la gran mayoría de ciudadanos, pero que hace que tengamos que reflexionar y valorar que quizás las políticas futuras tienen que ir más, no solo pensando en la ciudadanía, sino siendo participadas por la ella”.

EL DÍA 27 DE MAYO EMILIO SÁEZ SE PRESENTÓ OFICIALMENTE COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE ALBACETE POR EL PSOE

En el discurso de presentación oficial de nuestro invitado, el pasado día 27 de mayo en la Casa del Pueblo, dejó algunas de las muchas pinceladas que tendrá, de manera definitiva, su proyecto para someterse a la ciudadanía como candidato a la alcaldía de Albacete.

Las propuestas que formarán el proyecto de ciudad de la candidatura encabezada por Emilio Sáez ese día fueron muchas y todas muy interesantes, por eso en esta ocasión hemos querido repasar y detenernos con él en algunas que, de manera general, hemos considerado que más pueden beneficiar a los ciudadanos, tanto social, como económicamente.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE

EMPLEO Y DINAMISMO EMPRESARIAL

Uno de los temas es la creación de empleo municipal y el hecho de tomar medidas que favorezcan la creación de empresas foráneas, o no, en la ciudad, y al mismo tiempo ser capaz, desde el Ayuntamiento, de captar la atención de inversiones de capital que redunden en la creación de infraestructuras empresariales que faciliten la sinergia económica, junto a otras ya existentes, y por tanto ayudar al crecimiento general del PIB de la ciudad y de paso del empleo.

En este sentido, Emilio Sáez manifiesta que “Albacete lleva, en los dos últimos mandatos, muy parada, muy poco dinámica, muy poco creadora de sinergias que creen empleo. El poco tejido industrial que había se ha ido deteriorando, las inversiones no son las adecuadas porque no hay una ilusión que te lleve a ello”, creo, expone, el candidato, “que la ciudad de Albacete, que es una ciudad eminentemente comercial y dinámica -durante muchos años así se creó esta ciudad en sus inicios- tiene que seguir demostrando que es el punto de referencia en Castilla-La Mancha”.

“Yo me presento a la alcaldía de Albacete para representarla, para partirme la cara con quien sea, para que los intereses de la ciudad estén por encima de los intereses partidistas y de los intereses particulares que pueda tener, incluso de mi partido”, enfatiza Sáez.

En cuanto a las políticas a realizar en busca de sinergias económicas en pro de generar empleo y riqueza para la ciudad, nuestro invitado hoy en los ‘Encuentros Digitales’ expone que “nos vamos a fajar en Europa”, explicando que “muchos fondos que podrían venir desde el punto de vista de la I+D, desde el punto de vista de vista del empleo joven, desde el punto de vista de la mujer al acceso al empleo, desde el punto de vista de la formación… hay propuestas formativas por valor de 3.000 millones de euros que el gobierno de Rajoy no supo gestionar y que todavía hoy siguen teniendo una posición de creación de formación.”.

Además, complementa Emilio, “hay que acompañar a las industrias en sus necesidades, resolver burocráticamente sus problemas con mayor celeridad, cosa que no la veo en este momento en el proceso municipal”, matizando que “es necesario ir a buscar los recursos y no esperar a que vengan. La posición estratégica geográfica que tiene Albacete entre el Centro y el Levante hay que saber utilizarla y para eso tendremos que poner en marcha proyectos innovadores”. Además, subraya, “hay que estar en los foros de decisión, en los foros de inversión y en aquellos sitios donde realmente puedas exponer… y sacar el máximo partido a esta posición estratégica de Albacete”.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE, junto a Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

COMERCIO Y TURISMO

Le comentamos a Emilio Sáez la pérdida de empresas que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha tenido Albacete en los últimos seis años, en el capítulo de “Comercio, Transporte y Hostelería”, pasando de 4.600 empresas en el año 2012 hasta las 4.351 que hay en este año 2018 (fecha de la entrevista); al mismo tiempo que le invitamos a hacer una reflexión sobre el impacto de las grandes superficies sobre el comercio tradicional y minorista albaceteño.

Es cierto, afirma nuestro invitado, “que el comercio minorista está perdiendo fuelle con respecto a las grandes superficies y a esto un Ayuntamiento le compete darle lustre, darle iluminación al comercio, a sus calles, al centro… tenemos que ser capaces de tener un comercio dinámico, activo… con un desarrollo donde la cultura esté presente, donde seamos capaces de llegar a acuerdos con los comerciantes de la ciudad para que el disfrute de pasear por la misma permita un mayor dinamismo a la hora de comprar”. Todo esto, matiza Emilio Sáez, “hay que venderlo y, en vez de que nosotros nos vayamos en Navidad a Murcia a comprar, que los murcianos vengan en Albacete en Navidad –que van a tener AVE- y que además coman en Albacete, compren en Albacete… porque hay una capacidad de captación de turismo importante”.

ENERGÍAS RENOVABLES

No quiere desaprovechar, el candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE, hablar del arraigo e implantación de todo lo referente en energías renovables que tiene la ciudad manchega, “Albacete ha sido un referente en materia de energía renovable, que hoy no lo es”, se lamenta, “hemos tenido aquí el Instituto de Energías Renovables, que hay que potenciar y seguir diciendo que Albacete quiere seguir siendo un referente nacional en la generación de energía y en la investigación de esas energías”. De aquí a nada, futuriza, Sáez, “cambiaremos la gasolina y el gasoil por coches híbridos y eléctricos ¿por qué no que Albacete esté a la vanguardia igual que tenemos otros referentes energéticos?”.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE

FERIAS COMERCIALES COMO SINERGIA ECONÓMICA QUE IMPULSEN LA ACTIVIDAD. ECONOMÍA Y EMPLEO. INICIATIVAS DE DESARROLLO PARA LA CIUDAD

Por otro lado, le hemos preguntado a nuestro entrevistado al respecto de qué acciones políticas se van a llevar a cabo para fomentar y organizar en Albacete importantes Ferias comerciales, de servicios, industriales que favorezcan la propia dinámica económica de la ciudad y por tanto la captación financiera de un dinero adicional al propio dinamismo normal que ya de por sí tiene Albacete. Matizándole, en este sentido, al hecho de crear, de verdad, por fin en Albacete, un Consorcio económico empresarial que sea capaz de organizar, con grandes criterios profesionales, determinados eventos comerciales de todo tipo que dinamicen la ciudad.

“Mi compromiso es tener un ‘ente’ que desarrolle el desarrollo turístico -por un lado-, la capacidad de captación tecnológica en I+D vinculándola a nuestros polígonos industriales y también a nuestra Universidad y a nuestro Parque Científico y Tecnológico… generar sinergias para que nuestros jóvenes se puedan incorporar a la creación de nuevas empresas de carácter tecnológico porque por ahí va el futuro”, manifiesta Emilio Sáez.

Además, expone, “tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que opten a esa globalización tecnológica que te lleva a vender en todo el mundo desde la propia ciudad de Albacete o desde la propia empresa”·

Emilio Sáez es muy consciente de la importante labor de gestión que, en pleno Siglo XXI, tienen, como captación de inversiones para la generación de empleo, los ayuntamientos. “Hay que tener una brújula muy clara de dónde tenemos que ir, poner los recursos municipales en aquello que realmente interesa y para mí creo que es fundamental dinamizar Albacete y ofrecerla como polo de capacidad para que puedan venir ferias de todo tipo”.

Son muchos ya los años que se lleva hablando al respecto del Recinto Ferial de Albacete y al hecho de que solo se habrá los días justos que dura la Feria de Albacete (del 7 al 17 de septiembre), así como opiniones encontradas que surgen desde la ciudadanía al respecto de si este Recinto podría ser utilizado para otros usos adecuados a lo largo de todo el año, en este sentido Emilio Sáez sostiene que “habrá que preguntarle a la ciudadanía qué quiere hacer con el Recinto Ferial, si solamente lo mantenemos abierto diez días al año o podemos darle uso el resto del año de forma eficiente”.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE

AGILIZACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. PLAN DE VIVIENDA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Otro tema de vital importancia y que lleva parado ya muchos años en el Ayuntamiento de Albacete es la elaboración de un Plan de Vivienda de Protección Social para la ciudad, tanto en alquiler como en compra, y tanto para los jóvenes como para los que no lo son tanto y necesitan una vivienda digna para poder construir y desarrollar una familia y que, además, no pueden acceder al mercado de obra privada porque su poder adquisitivo no se lo permite. En base a este importante tema de la vivienda le hemos preguntado a nuestro entrevistado por cuáles van a ser las acciones a seguir con el Instituto Municipal de la Vivienda y con URVIAL.

En relación a URVIAL y el Instituto Municipal de la Vivienda, Emilio Sáez se pregunta “¿Por qué no utilizar la capacidad de unir y aprovechar todo el pensamiento y la capacidad técnica que tienen para unir y que trabajen en común? ¿Por qué no?”.

En relación a la agilización burocrática de las licencias urbanísticas, Sáez manifiesta que “las empresas se quejan de que tardan mucho en darle solución a sus licencias y yo creo que hay una realidad y es que tenemos que ser lo más operativos posibles en este sentido”.

Además, continúa, “a los técnicos municipales hay que darles seguridad en la gestión. Tenemos un proceso muy alto de interinidades en este servicio al que hay que darle una solución. Yo asumiré esas responsabilidades de tener un servicio donde los profesionales no tengan que estar pensando si opositan en La Roda o en Ciudad Real… creo que lo importante es que si tienen claro que ya su puesto de trabajo está en el Ayuntamiento de Albacete se dejarán la piel en ello”.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE

“MI COMPROMISO ES HACER VIVIENDA PÚBLICA PARA OFERTARLA A AQUELLA CIUDADANÍA QUE LO NECESITE”

Según expone el secretario General de la Agrupación Local del PSOE en Albacete, y en relación con este tema de la vivienda social, “la lacra mayor del Siglo XXI es la soledad, hay muchos mayores que viven solos en su casa y ahí hay que hacer un esfuerzo por hacerles más partícipes de la ciudad. Tenemos familias monoparentales donde la gente se divorcia y tiene mucha dificultad para volver a encontrar una vivienda digna. Tenemos gente con movilidad reducida que teniendo discapacidad no pueden bajar (a la calle) porque no tienen ascensor y viven encarcelados en su propia casa”. A toda esta gente, indica el candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE, “hay que darle salida”, afirmando que para ello “hay posibilidades”.

Hay experiencias, manifiesta Emilio, que se están desarrollando en otros territorios, donde “se pueden buscar alternativas habitacionales, donde se pueden compartir los servicios: de lavandería, de comedor… pero a la vez tener tu propia independencia habitacional”.

Emilio Sáez se ha comprometido a realizar un Plan de Vivienda de Protección Público Social. “El Grupo Municipal Socialista ha planteado mociones en ese sentido. Mi compromiso es hacer vivienda pública para ofertarla a aquella ciudadanía que lo necesite”.

EL NUEVO HOSPITAL DE ALBACETE APROVECHARÁ LAS INFRAESTRUCTURAS ACTUALES, JUNTO CON OBRAS NUEVAS, PARA REDISEÑAR UN NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO

Durante la entrevista le hemos recordado a Emilio Sáez el tema, ya manido, por las veces que de él se habla, del nuevo Hospital de Albacete que tal y como comentó durante su discurso estará ubicado dentro del mismo entorno donde está ahora situado el actual.

En relación a estas nuevas obras del Hospital de Albacete le hemos pedido al candidato por el PSOE a la alcaldía de la ciudad que nos matice, aclare y detalle algo mejor en qué va a consistir este proyecto y si realmente esto va a ser una ampliación del ya existente o unas infraestructuras nuevas y, en todo caso, si esas nuevas instalaciones cubrirían las necesidades de Albacete a largo plazo o serían algo transitorio.

Sáez es tajante en este sentido: “Lo primero que tengo que decir con arreglo al Hospital es que yo quiero un nuevo hospital para Albacete y lo quiere el Gobierno de Castilla-La Mancha y lo quiere el presidente Emiliano García-Page”.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE, junto a Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

CON LAS NUEVAS OBRAS DEL HOSPITAL “PARA UN PLAZO DE 15 Ò 20 AÑOS VAMOS A ESTAR BIEN EN MATERIA SANITARIA”

Ese nuevo hospital, continúa el candidato a la alcaldía por el PSOE, “va a estar dentro de los terrenos que tiene el hospital (actual). Lo primero que tenemos que decir es que la gente tiene que quitarse de su mente el actual edificio del Complejo Hospitalario de Albacete, porque va a cambiar todo. Es decir, se van a utilizar todos los terrenos que tiene el Hospital para hacer un nuevo complejo hospitalario… un campus biosanitario conectado con la Facultad de Medicina, conectado con ese desarrollo tecnológico en materia biosanitaria y lo que se va a hacer es”, explica Emilio Sáez con algún ejemplo, “el Centro de Atención a la Salud (CAS) -donde está la zona del CAS se tira- y se hace un edificio que conecta con el actual Hospital”. Así las cosas, matiza, “lo que vamos a hacer es tener muchos más quirófanos, muchas más camas de críticos, un hospital materno-infantil nuevo, mobiliario absolutamente nuevo, camas nuevas… se va a cambiar incluso la posición del Hospital, de tal manera que cuando alguien llegue a ese hospital estará en un nuevo hospital. Casi va a duplicar al actual hospital”. Con todas estas remodelaciones, teoriza sin dejar de afirmar, “para un plazo de 15 ò 20 años vamos a estar bien en materia sanitaria”.

Dicho esto, desea matizar Emilio Sáez, “hay que pensar en todo, y dentro de algunos años habrá que plantearse el construir un nuevo hospital, y para eso el Plan General de Ordenación Urbana tendrá que poner encima de la mesa esas expectativas, porque hay que gobernar para hoy y para las generaciones venideras”.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DEL PARQUE AERONÁUTICO Y LOGÍSTICO DE ALBACETE

No podíamos dejar pasar la oportunidad en esta entrevista de preguntar a Emilio Sáez por la importancia que la escasa industria implantada en la ciudad tiene para Albacete, una de las ciudades con mayor tasa de paro de las capitales españolas.

En este sentido resulta obligado hablar de la importancia que para Albacete tiene (o al menos esa era la pretensión hace tiempo de que así fuera) el Sector Aeronáutico. Le hacemos al candidato una reflexión en primera persona en el sentido de que no sabemos si este sector está cumpliendo para Albacete las expectativas que generó.

Muchas fueron las promesas que se hicieron en el origen del Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete (PAL), un parque empresarial especializado en el sector aeronáutico y aeroespacial, con conexión directa las 24 horas del día con el Aeropuerto de Albacete, muy cerca de la Escuela de Pilotos TLP de la OTAN, de la Base Aérea de Los Llanos, del Ala 14, de la Maestranza Aérea de Albacete, del Centro de Formación Aeronáutica de Albacete y del Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla.

Todo este proyecto, para nosotros, le matizamos a nuestro entrevistado, desde el punto de vista económico, tiene unas perspectivas de futuro enorme. Se hicieron grandes infraestructuras, todas ellas buscando la sinergia económica y empresarial, pero visto lo visto la realidad es que las expectativas, sobre todo de generación de empleo y riqueza para Albacete, distan mucho de ser lo que de ellas se esperaba. Ya sabemos, le indicamos a Emilio Sáez, perfectamente, que esto es un tema que no solo compete al Ayuntamiento de Albacete, sino a otras administraciones regionales y del Gobierno de la Nación, pero lo consideramos tan importante, le puntualizamos a nuestro entrevistado, para una ciudad como Albacete, que casi carece de industria, que nos gustaría saber su opinión al respecto de qué piensa hacer en este sentido.

A modo de información le manifestamos a Emilio Sáez que ayer (martes, 4 de diciembre) realizó una rueda de prensa Carlos Pedrosa, secretario General de UGT en Castilla-La Mancha, en Albacete, donde estuvo analizando los datos del paro del mes de noviembre, entre otras cosas, y de la importancia que la industria tiene como generadora de empleo. En este sentido habló del Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete y en especial de la empresa Airbus Helicopters Albacete.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE

Carlos Pedrosa mencionó el caso de Airbus como un ejemplo claro de la “falta de interés de las administraciones por la región”. El Gobierno, expuso el secretario General de UGT en CLM, “solo se ha preocupado de asegurar que va a comprar los NH-90 pero no de defender los intereses de España y de Albacete, reclamamos implicación y compromiso del delegado del Gobierno, Manuel González Ramos, para que no se termine consumando el traslado de la fabricación de los helicópteros a Francia”, detalló.

Por último Pedrosa hizo un llamamiento a destinar inversión pública en industria y sectores productivos de alto valor añadido. “No nos cansaremos de decir lo evidente: que Castilla-La Mancha sigue a la cola económica de España, en gran medida porque es una de las grandes olvidadas en los PGE”.

Al respecto de las declaraciones de Carlos Pedrosa, Emilio Sáez manifiesta su respeto por las mismas añadiendo que el Gobierno de España está haciendo “un esfuerzo por pensar en Albacete” igual que lo está haciendo el Gobierno del presidente Page que “todos los días cuando se levanta piensa en Castilla-La Mancha”.

El candidato a la alcaldía del Albacete por el PSOE expone en relación al sector aeronáutico: “Tenemos un mal endémico con el Parque Aeronáutico, este fue un complejo industrial que nació con la mejor de las intenciones, o de las ilusiones, trayendo a unos de los mejores grupos aeronáuticos del mundo a Albacete y con unos visos de desarrollo importantes donde se iban a instalar otras empresas auxiliares del sector aeronáutico, donde iban a venir grandes corporaciones del sector de la aviación y de la investigación en motores… pero la realidad es que la crisis paró de lleno esta situación, no supimos mantener viva la ilusión en el sector. El Ayuntamiento no avanzó ni puso la luz de alarma ante ninguna administración y eso hizo que hoy tengamos la situación que tenemos”.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE, junto a Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

“UNA DE LAS PRINCIPALES MISIONES QUE TENDRÉ COMO ALCALDE SERÁ DAR VIDA, REVITALIZAR ESTE POLÍGONO AERONÁUTICO”

Emilio Sáez se ha querido comprometer en esta entrevista apostando por su apuesta por el sector aeronáutico: “Yo le puedo asegurar a usted y a todas las personas de la ciudad de Albacete que puedan estar escuchándonos y viéndonos que una de las principales misiones que tendré como alcalde será dar vida, revitalizar este polígono aeronáutico; en el sector aeronáutico, en el sector robótica, en el sector tecnológico… porque creo que tiene los mimbres suficientes como para hacer que así sea”. Pero para ello, matiza, “tienes que ofrecer a los inversionistas del sector aeronáutico un proyecto ilusionante, un proyecto viable, un proyecto en el que realmente las administraciones estatal, regional, municipal y provincial se pongan de acuerdo, y para ello hace falta poner un plan de reactivación que lleve a cabo esa capacidad de inversión en materia aeronáutica en Albacete… porque somos una ciudad históricamente aeronáutica, porque tenemos los mimbres y el polígono preparado para ese desarrollo…”.

Además, añade el candidato a la alcaldía, “tenemos que hablar del Aeropuerto de Albacete y valorar si hay posibilidades o no de activar ese recurso que tendría también ese polígono aeronáutico, y sobre todo hablar de tú a tú, en confianza, con las empresas, sobre todo con las empresas que ya están, pero también con aquellas que querían venir y no han venido, pero queremos que vengan”.

“Tenemos que intentar avanzar y liderar, ¿por qué no?, aunque no tengas los recursos económicos para ello sí tienes que tener la voluntad de llegar, de tocar todas las puertas que se abran para que este polígono sea una realidad”, porque al final, reconoce Emilio Sáez, “el futuro de nuestra ciudad irá por ahí”.

Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE

PROYECTO DE CIUDAD EN BASE A LO QUE DETERMINE EL FORO CIUDADANO

Emilio Sáez se comprometió durante el discurso de presentación de su candidatura a realizar un proyecto para la ciudad de Albacete consensuado con los vecinos y vecinas de Albacete.

“El Foro de Participación Ciudadana de Manuel Pérez Castell creo que fue una propuesta interesante para que los presupuestos y también la política de la ciudad se hicieran entre los vecinos y vecinas junto con el gobierno y la corporación municipal”, recuerda Emilio.

Mi compromiso, añade Sáez, es que “en torno al mes de marzo tengamos elaborado ya toda la documentación necesaria para presentar nuestro programa electoral en un Foro Ciudadano. Para ello nos vamos a reunir en estos meses con toda la sociedad articulada, con los vecinos y vecinas de la ciudad y de las pedanías para que nos aporten en cada una de las materias lo que tenemos que hacer. Qué hay que hacer en materia de posicionamiento internacional de nuestra Feria, qué hay que hacer en materia de apoyo a la cultura y a las artes escénicas, qué hay que hacer en materia de las instalaciones en materia deportiva, qué hay que hacer con los jóvenes para que accedan en mejor posición a la formación y al empleo, o qué hay que hacer con nuestra sanidad o con nuestra infancia en las guarderías, o con la vivienda…”.

¡Son tantas cosas!, indica nuestro entrevistado hoy en los ‘Encuentros Digitales’, pero le puedo asegurar, añade, ”que vamos a escuchar a todo el mundo, que vamos a recoger aquellas propuestas que tengan viabilidad económica”, porque lo que no vale, reflexiona Emilio Sáez, “es presentar un programa electoral que luego no se cumple y no pasa nada, ¡no!”.

Emilio Sáez concluye esta entrevista manifestando que “el programa que presentemos será porque tiene viabilidad para estar cada partida adscrita a una partida presupuestaria para llevarla a efecto”.

OBSERVACIÓN: Si así lo desean, pueden ver esta interesante entrevista a Emilio Sáez, candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE, en el vídeo adjunto a este texto.