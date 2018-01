El Partido Socialista afronta en Albacete la recta final del proceso de renovación de cargos con el que renovará la Agrupación Local de la ciudad y que se celebrará, en formato de Asamblea, el próximo 18 de febrero. Dos son por ahora los candidatos que optarán a encabezar sendas propuestas y, en la tarde de este miércoles, la Casa del Pueblo albaceteña ha acogido la presentación oficial de la encabezada por el socialista Emilio Sáez.

Arropado por el que asegura que es “un grupo mayoritario de militantes” que comparte su proyecto, Sáez ha comenzado agradeciendo el trabajo tanto de la Ejecutiva saliente como del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento del que ha dicho que “es quien en el fondo de verdad está gobernando la ciudad siendo el que más propuestas e ideas está poniendo sobre la mesa estos años para mejorar Albacete”.

Ya sobre esa cita orgánica del próximo 18, Sáez se ha mostrado partidario de ‘compartir’ y no de ‘competir’: “Nosotros creemos que ha llegado el tiempo de la unidad pero con todas las palabras; ha llegado el tiempo de compartir, porque nosotros venimos a compartir no a competir; no vamos a competir con ningún compañero sino que venimos a confrontar ideas, programas, y ver qué manera es la mejor para ofrecer a la ciudadanía de Albacete el mejor proyecto socialista, pero nunca de mi boca (ni de la de ninguno de los hombres y mujeres que me acompañan) saldrá una palabra negativa hacia ningún compañero o compañera; creemos que hemos aprendido la lección bien, hemos sufrido en este proceso de primarias, nos hemos desgastado innecesariamente y pensamos que tenemos que aprender esa lección y, a partir de ahí, los futuros procesos de primarias tienen que ser para eso: para poner la mejor cara del socialismo de Albacete, de la provincia, de Castilla-La Mancha y de España y, a partir de ahí, a seguir”, ha manifestado.

Presentación de la candidatura de Emilio Sáez a la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE de Albacete

Los grandes retos del proyecto ‘Un PSOE contigo’

Con la mirada puesta en esa Asamblea a la que están llamados a participar 870 militantes socialistas de la capital albaceteña, Emilio Sáez se ha comprometido públicamente ya a ponerse a trabajar en varios retos si, ese próximo 18 de febrero, su proyecto recibe el apoyo mayoritario de ese electorado:

“El primero será la dedicación: nos vamos a dedicar en cuerpo y alma y nos vamos a dejar la piel por la Agrupación de Albacete para hacerla más interesante, para mejorar el trabajo en equipo, para hacerla más moderna y para darle la voz y la decisión y la militancia; el segundo pilar será la transparencia porque queremos que la ciudadanía nos evalúe: queremos tener un foro que trabajará a lo largo del año reuniéndose con todos los colectivos sociales, con los vecinos… para que nos den propuestas, ideas, y poder incorporarlas a nuestro futuro programa electoral; también queremos digitalizar la sede de la Agrupación de Albacete porque no es lógico que en siglo XXI, teniendo la fibra óptica en la puerta, no entre en nuestra casa, y queremos crear una plataforma digital mediante la que la militancia pueda interactuar con la propia Ejecutiva Municipal; igualmente, queremos llevar a cabo una campaña continuada de captación y afiliación de militancia porque la Agrupación de Albacete tiene que seguir siendo la mayor de Castilla-La Mancha con una capacidad de implicación y de llegar a la ciudadanía importante”, ha enumerado.

Presentación de la candidatura de Emilio Sáez a la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE de Albacete

“Los hombres y mujeres que conformamos ‘Un PSOE contigo’ nos comprometemos a que, si el día 18 nuestro proyecto no es el elegido por la militancia estaremos a disposición, desde el minuto uno, del secretario general que pueda ser elegido y lo haremos con total seriedad”

Pero el compromiso que hoy ha manifestado públicamente Sáez no se ha quedado sólo en la ruta a seguir si su proyecto gana, sino que también ha señalado el camino que avanza que tomará junto a su equipo si no logran la victoria:

“Los hombres y mujeres que conformamos ‘Un PSOE contigo’ nos comprometemos a que, si el día 18 nuestro proyecto no es el elegido por la militancia estaremos a disposición, desde el minuto uno, del secretario general que pueda ser elegido y lo haremos con total seriedad; al igual que ya hoy nos ponemos a disposición de nuestro secretario general provincial (de Santiago Cabañero) y de toda su Ejecutiva y trabajaremos para que siga revalidando la Diputación Provincial de Albacete; nos ponemos a disposición de nuestro secretario general regional (y presidente autonómico) Emiliano García-Page, para que siga llevando a cabo las políticas de recuperación económica, social y de empleo en Castilla-La Mancha; y, por supuesto, nos ponemos a disposición para trabajar desde el punto de vista electoral para hacer que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno y esté en la Moncloa (que es lo que todos los socialistas deseamos)”, ha señalado.

Presentación de la candidatura de Emilio Sáez a la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE de Albacete

Ejecutiva Municipal “casi” decidida

Emilio ha avanzado también que casi tiene ya conformada la que sería su Ejecutiva Municipal e incluso ha asegurado que las personas que estaban tras él mientras ha atendido a los periodistas que hemos asistido “estarán todas ellas” en esa Ejecutiva que, ha añadido “será extensa”.

Sobre cuál sería el método de elección del candidato o candidata a la alcaldía de salir su proyecto ganador (y sobre si incluso podría ser él), Emilio Sáez ha concluido que ahora toca este proceso interno en el PSOE y que ése otro momento llegará “en pocos meses”, si bien también nos ha confirmado que no descarta ser él.

Presentación de la candidatura de Emilio Sáez a la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE de Albacete

Presentación de la candidatura de Emilio Sáez a la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE de Albacete

Presentación de la candidatura de Emilio Sáez a la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE de Albacete

Presentación de la candidatura de Emilio Sáez a la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE de Albacete