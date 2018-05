El secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE en Albacete y el portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento, Emilio Sáez y Modesto Belinchón, respectivamente, ofrecieron esta mañana una rueda de prensa para valorar los tres años de gobierno de la actual Corporación Municipal y las propuestas e iniciativas del PSOE durante este período de tiempo.

Un balance en el que el secretario general del PSOE en la ciudad comenzó “reconociendo y agradeciendo la labor que ha realizado el Grupo Municipal Socialista durante los últimos tres años, porque desde la oposición, a sabiendas de que si los ambiciosos proyectos planteados por el PSOE se hacían realidad los capitalizaría, llevarían la firma de un alcalde del PP, no han dudado en ponerlos a disposición del Equipo de Gobierno, incluso, renunciando a liderar estas iniciativas, porque lo importante, lo que realmente primamos es el beneficio del conjunto de la ciudad”.

Asimismo, Emilio Sáez subrayó el esfuerzo y el acierto del Grupo Municipal Socialista, “para detectar las necesidades de esta ciudad y contribuir a mejorar sus oportunidades, proponiendo iniciativas y propuestas capaces de cambiar a medio plazo nuestro futuro, mejorando nuestro modelo productivo y la calidad de vida de la que disfrutan las mujeres y hombres que viven en esta ciudad”.

De hecho, añadió, “la mejor prueba de que se ha acertado en el diagnóstico de las necesidades de nuestra ciudad es que durante estos tres últimos años el Grupo Municipal Socialista ha presentado 34 mociones de las que 25 han sido aprobadas por el Pleno, porque recabaron el apoyo de otros grupos políticos municipales”.

Una labor, precisó el portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Albacete, que “nos ha permitido, aún desde la oposición, cumplir el 70% del Programa Electoral con el que concurrimos a las Elecciones Municipales de 2015”. Circunstancia que llevó a Modesto Belinchón a afirmar, “todo esto, lo hemos conseguido desde la oposición, imagínense cuáles serían los resultados, si hubiéramos tenido la oportunidad de gobernar el Ayuntamiento de Albacete”.

En este punto, Modesto Belinchón recordó que “si hoy, el Ayuntamiento de Albacete tiene Planes de Empleo es porque en 2015 presentamos una moción para que así fuera, con una dotación presupuestaria de cuatro millones de euros; como hoy se han reabierto los comedores escolares, por nuestra insistencia e iniciativa; nos encontramos ya en ejecución del proceso de peatonalización del centro de la ciudad; como también se ha establecido la progresividad fiscal en las tasas del IMD, para que nadie en esta ciudad se quede sin hacer deporte, porque no pueda permitírselo”. Estas iniciativas, incidió, “no las busquen en el programa electoral del PP, si lo encuentran, porque su autoría intelectual pertenece al PSOE”.

Asimismo, el secretario general de la Agrupación Municipal socialista también subrayó “la generosidad del PSOE y su Grupo Municipal, porque por encima de planteamientos y posibles estrategias de Partido, hemos puesto el interés de la ciudadanía y de nuestra Ciudad, Albacete. La última prueba, la tuvimos hace apenas unos meses, cuando el Grupo Municipal Socialista facilitó la aprobación de los Presupuestos Municipales, porque supeditó posibles intereses electorales o partidistas al interés, a lo que más beneficiaría al conjunto de Albacete”.

Además, prosiguió, “volvimos a presentar un paquete de enmiendas que mejoraban sustancialmente el borrador de Presupuestos Municipales del Equipo de Gobierno y que habían sido consensuadas y trabajadas con colectivos y agentes sociales relacionados con el ámbito de aplicación de estas propuestas”.

Enmiendas, añadió Modesto Belinchón, que “sí tienen la facultad de transformar y determinar, para mejor, nuestro futuro inmediato, como son la que contempla la Ejecución de un Plan de Accesibilidad Universal, con una inversión de un millón de euros; la que hará posible la instalación de una Plataforma Logística en Albacete, que tiene asignada una partida de 1,5 millones de euros; o las que contemplan la inversión de cuatro millones de euros para la construcción de vivienda pública o un millón de euros, para hacer realidad la construcción de ese gran pabellón polideportivo multiusos que necesita la ciudad de Albacete”.

No obstante, expuso Emilio Sáez, “nos hemos encontrado un problema, que ha impedido que durante los últimos tres años esta Corporación hubiera puesto en marcha proyectos cruciales para transformar las oportunidades y el futuro de esta ciudad, la incapacidad, la falta de diligencia e incluso cierta desidia del Equipo de Gobierno, para embarcarse en proyectos que exijan algo más que sentarse detrás de una mesa, encerrado en un despacho, esperando a que las oportunidades llamen a la puerta”.

A esto se suma, incidió, que “Manuel Serrano está demostrando que no hay promesa más fácil de realizar que aquella que no se piensa cumplir, a las pruebas me remito y a la diferencia que hay entre la facilidad con la que Manuel Serrano se sitúa ante los medios para presumir de participación y talante para el diálogo y la dificultad que tenemos luego para que realmente cumpla sus compromisos, porque para esta última parte tiene la misma mentalidad que un mal pagador con las obligaciones que ha adquirido: cumple tarde, mal y nunca”.

No obstante, subrayó Emilio Sáez, “nosotros seguiremos con las mismas premisas que nos han guiado durante los tres últimos años, continuaremos trabajando por esta ciudad, detectando sus necesidades, que nos plantea la ciudadanía y buscando las soluciones de la mano y teniendo en cuenta la opinión de los afectados, porque no hay nadie que conozca mejor un problema y su posible solución que la persona o el colectivo al que le afecta, al que le preocupa”.

Con esta disposición, concluyó, “volveremos a elaborar un programa electoral para concurrir a las próximas Elecciones Municipales, en el que se recogerán las propuestas que ya nos están haciendo diferentes colectivos y organizaciones, con los que nos estamos reuniendo y con los que estamos trabajando, pero también tendremos ese gran foro ciudadano, que convocaremos en el PSOE de Albacete, del que saldrá un diagnóstico de situación y las propuestas que nos realizarán entidades y la ciudadanía y que se recogerán en nuestro próximo Programa Electoral, para que este responda a las necesidades y expectativas de nuestras vecinas y vecinos”.