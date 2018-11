Nuria Casas Gento

Z3 Arquitectura interior. Servicios de arquitectura, interiorismo y decoración.

“El Programa Sherpa es una gran experiencia de apoyo, desarrollo y formación que nos ha enseñado en un tiempo récord todo lo necesario para ser buenos emprendedores. La calidad de la formación impartida por unos increíbles profesionales junto con la cercanía y el buen clima creado por el grupo, ha hecho de este un curso único y de entusiasmarte a cada minuto. Gracias a Sherpa hemos afianzado nuestra base y nos enfrentamos al futuro más seguros de nuestro proyecto”.

Rosa Mª González García

Por Amor al Arte. Actividades de artes plásticas y creativas para niños y adultos.

“Para mi el programa Sherpa ha supuesto una gran experiencia de aprendizaje, convivencia, apertura de mente hacía caminos que no había contemplado. Me ha ayudado a cuestionarme profundamente mi idea de negocio, a mejorarla y a confiar más en ella, en mi misma y en el potencial que puede tener un emprendedor cuando además de sentir pasión por su proyecto, se nutre de grandes profesionales y compañeros como con los que hemos podido compartir éstos dos meses. Estoy profundamente agradecida de haber podido participar con mi proyecto”.

Silvia Haro Medina

Pañales y arneses para aves domésticas. Fabricación de tejidos textiles (pañales) para aves psitácidas.

“Poder participar en Sherpa ha sido a nivel de crecimiento profesional y personal un auténtico privilegio. Desde el minuto uno que empezaron las clases ha sido un constante recibir información, formación, experiencias, orientación sobre el proyecto, críticas constructivas, estudio de viabilidad, de la mano de grandes profesionales en la materia. Gracias a ellos he podido orientar y aclarar dudas sobre mi proyecto, y actualmente se encuentra en un punto totalmente viable de negocio orientado a la venta en España e Europa, estudiando poder vender en un futuro en el mercado americano”.

Lubna Kaddouri Chouird- Naas

Es una firma de moda femenina con materiales de calidad y detalles artesanales.

“Ha sido una gran oportunidad de conocer a personas y profesionales con los que he compartido, disfrutado y trabajado mi proyecto”.

Raúl Marco Garrido

RM Entrenamiento Deportivo. Actividades de preparación física y entrenamiento deportivo.

“Con el Programa Sherpa he podido dar un salto cualitativo en mi proyecto empresarial, gracias a la formación recibida y en especial, a las consultorías. Me han permitido ganar seguridad en mi desempeño profesional y mejorar mis habilidades emprendedoras. Además, la energía y pasión de los compañeros hacen que sea una experiencia intensa y enriquecedora”

Fernando Monteagudo López

Xuq Grupo de Alojamiento Turístico. Servicios de alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

“Para mi empresa ha significado reflexión, poder detenernos y pensar, algo muy necesario en un mundo que se mueve a la velocidad de la luz. Hemos pasado de imaginar cómo podrían quedar aquellas ruinas a orillas del Júcar, a de repente, ya estábamos en funcionamiento y con nuevas ruinas en las que poder aportar todas aquellas ideas, que tras Sherpa canalizaremos mejor aún. Sherpa también genera la creación de una red de emociones, sentimientos, pasión y constancia al compartir con los compañeros y consultores, las ideas y sueños que de una manera u otra son muy similares. En conclusión, sirve para empezar a trabajar o hacerlo de un mejor modo, seguir creciendo, esto sólo es el comienzo de un largo camino, como siempre a través de la constancia y pasión por lo que hacemos, no falla”.

Antonio Moratalla Tolosa

McReif. Servicios de consultoría estratégica de marketplace y consultoría internacional.

“Mi paso por Sherpa me ha aportado una gran experiencia, he conocido grandes profesionales que me han ayudado aportar valor en mi negocio, un equipo humano con el que he compartido experiencias y del que estoy muy orgulloso de haber conocido. Por lo tanto es una oportunidad que recomendaría a todos aquellos que están empezando a emprender, ya que les facilita validar su modelo de negocio y aprender a no cometer los errores comunes que se cometen en el emprendimiento”.

Francisco Carlos Pérez Martínez

Nbiol Developmet. Servicios de exportación de fertilizantes tecnológicos certificados para su utilización en agricultura ecológica.

“Sherpa es una experiencia única como ayuda para emprender y manejar un negocio. Me siento muy afortunado de haber podido aprender con excelentes formadores y compartir experiencia con unos compañeros fabulosos. Estoy seguro de que esta experiencia será de incalculable ayuda para avanzar en el competitivo mundo empresarial, buscando continuamente océanos azules”.