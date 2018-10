El Sindicato profesional de Policías y Bomberos a través de su sección Profesional de Sanitarios de Diputación de Albacete, denuncia la falta de personal auxiliar sanitario, provocando sobrecarga de trabajo físico y mental en los trabajadores de este colectivo, debido a un cambio organizativo del centro.

Los trabajadores y trabajadoras del centro San Vicente de Paul vienen soportando desde hace varios meses la ineficaz gestión que por parte del equipo directivo del centro se está realizando. Siendo consentida por el actual equipo de gobierno (PSOE), que en vez de poner medidas, agrava esta situación imponiendo un sistema de turnos que no ayuda a mantener la calidad del servicio, dejando los turnos por debajo de los mínimos, no cubriendo las libranzas de los trabajadores y trabajadoras ni algunas bajas laborales. Estas situaciones ocasionan cargas extras de trabajo al personal sanitario, quienes con su esfuerzo intentan minimizar estas carencias y que no les afecten a los residentes.

Con este comunicado queremos hacer pública esta realidad y pedir al equipo de gobierno que subsane de manera urgente los problemas ocasionados por su gestión.