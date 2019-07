De manera recurrente los municipios vienen sufriendo diversos problemas en torno a la recogida selectiva de envases plásticos, servicio que presta el Consorcio Provincial de Medio Ambiente dependiente de la Diputación Provincial de Albacete a través de la adjudicación a una empresa. Una situación que, al igual que sucediera en 2018, se agudiza en los meses de verano en los que en los pueblos crece considerablemente la población.

Con la firme voluntad de poner fin a esta circunstancia negativa y plenamente consciente de ella, el actual Equipo de Gobierno ha afrontado de cara el problema tal y como el presidente Santiago Cabañero les ha encomendado: trabajando intensamente en múltiples reuniones con diferentes protagonistas desde el primer día de vida de esta Corporación (hace apenas tres semanas), con el objetivo de ofrecer cuanto antes a la ciudadanía una solución que este lunes el vicepresidente I, Fran Valera, y la vicepresidenta II, Amparo Torres, han avanzado a la opinión pública.

Valera: “Se ha faltado el respeto a nuestros pueblos y a la Diputación, y no podíamos permitirlo más”

Partiendo de una contextualización de la situación, Valera ha explicado con detalle el origen de este conflicto que los diferentes municipios llevan demasiado tiempo sufriendo y que ha derivado en la decisión anunciada hace ya varias semanas de finalizar la relación con la actual empresa adjudicataria de dicho servicio por reiterados incumplimientos de contrato (entre ellos, en materia de frecuencia de recogidas, de número de contenedores atendidos donde hay varias áreas de aportación, de limpieza de los contenedores y de coordinación).

“Desde el Equipo de Gobierno hemos entendido desde el primer momento que se estaba faltando el respeto a nuestros pueblos y a la propia Diputación de Albacete y, tras ser muy pacientes e intentar solventar la situación por diversas vías anteriormente, viendo que el problema no cesaba, no podíamos permitir que eso siguiera ocurriendo”, ha señalado el vicepresidente.

Por un lado, Fran Valera ha detallado que se está trabajando en la resolución del contrato con la actual empresa adjudicataria del servicio de recogida selectiva de envases plásticos, defendiendo los intereses de la ciudadanía de la provincia en todo momento, en un trabajo que comenzó a comienzos del pasado junio por el anterior equipo y en el que, muy especialmente, ha agradecido la sensibilidad, dedicación, preocupación y cuidado que está poniendo el personal técnico de la Casa que en ello está inmerso.

3 camiones y el personal cualificado necesario comenzarán a lo largo de esta semana a reforzar la recogida de envases plásticos

De forma paralela, se ha trabajado en la solución que hoy han avanzado y por la que la empresa pública TRAGSA, medio propio de la Diputación, reforzará dicho servicio mediante tres camiones que se suman a la tarea junto al personal cualificado necesario para ello. Su misión será, básicamente, la de “cubrir los déficits de recogida fruto del incumplimiento contractual con el fin de evitar las situaciones negativas que se están produciendo”, tal y como ha informado Amparo Torres.

Así, Torres ha informado que serán tres los camiones de carga superior y de entre 20 y 23 metros cúbicos de capacidad los que se sumarán al cometido. Así, dos equipos (cada uno de ellos, formado por conductor y peón), trabajarán en la recogida diurna y, otros dos equipos, en la recogida nocturna y de fin de semana.

Fran Valera ha detallado también que los servicios de la institución provincial trabajan en elaborar el documento que dará forma, con todas las garantías, a esta encomienda que comenzará a funcionar a lo largo de esta semana y con la que la Diputación pone una solución sobre la mesa teniendo en cuenta, además, que ya está inmersa en la redacción de un nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso el servicio, incluyendo criterios y requisitos que eviten que estas situaciones extraordinarias vuelvan a darse, como ha concretado Amparo Torres, responsable del área de Medio Ambiente.

Concienciación, sensibilización y complicidad

Torres ha subrayado que es fundamental adaptar este tipo de adjudicaciones a los tiempos y que “no es de recibo que, cuando se afianza entre la población la conveniencia de reciclar, desde el la empresa encargada del servicio no se sea capaz de responder a esa inquietud de la gente”.

No obstante, ha recordado que también en conveniente “ahondar en la concienciación y en la sensibilización”, ya que también son usuales imágenes de residuos en torno a los contenedores de los distintos colores a pesar de no estar llenos; de cartones que no se doblan o de envases plásticos que no se arrugan, colapsando así mucho antes sus respectivos contenedores e impidiendo a más personas introducir también sus residuos en ellos. Gestos sencillos que no cuestan mucho tiempo y que contribuirán a forjar un entorno más limpio, respetuoso y comprometido.

Por su parte, Fran Valera ha concluido agradeciendo a la ciudadanía de los distintos puntos de la provincia su paciencia ante las molestias que haya podido sufrir; subrayando que el Equipo de Gobierno de la Diputación siempre velará por la correcta prestación de los servicios que los municipios precisan; y solicitando al resto de Grupos políticos de la Corporación “complicidad” y que “sumen esfuerzos” en pro de asegurar lo mejor a los vecinos y vecinas de todo el territorio provincial.