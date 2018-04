Como novedad, los Tuents sobrantes podrán canjearse al finalizar el festival, además de por Gigas de la compañía, por descuentos en Just Eat y Ticketea o por entradas para los festivales Love the Tuenti’s.

Tuenti, el operador de fibra y móvil, presenta hoy las novedades de los Tuents by Tuenti, la moneda de los festivales, que este año incorpora la posibilidad de canjearse, además de por Gigas de Tuenti, por descuentos y entradas para el festival Love the Tuenti’s.

Este año los Tuents by Tuenti que no consuman los asistentes durante el festival podrán canjearlos, además de por Gigas (1 Tuent = 1GB), por más beneficios. En concreto por códigos descuento en Just Eat, códigos descuento en una selección de eventos de Ticketea o entradas para Love the Tuenti’s, mediante concurso. El canje podrá realizarse al igual que el año pasado, una vez finalizado el festival en www.gigastuenti.es.

Además, 1 Tuent by Tuenti siempre valdrá por 1GB y un beneficio más de tal forma que con 1 Tuent se podrá canjear por un máximo de dos beneficios. Para estos nuevos beneficios no es necesario ser cliente de Tuenti y se ha querido crear valor tanto para los actuales como futuros clientes. El canje tanto por Gigas como por los nuevos beneficios serán siempre una opción adicional a las formas de devolución que tenga el propio festival.

Los festivales confirmados actualmente donde Tuenti estará presente a través de la moneda oficial con los Tuents by Tuenti son, por orden de fecha programada: Viña Rock (Albacete); WARM UP Estrella de Levante (Murcia); Interestelar (Sevilla); Tomavistas (Madrid); Paraíso (Madrid); Festival de Les Arts (Valencia); Paraíso (Madrid), A Summer Story (Madrid); Mulafest (Madrid); Download Festival (Madrid); O son Do Camiño (Santiago); Cabo de Plata (Cádiz); Resurrection Fest (Lugo); Barcelona Beach Festival; Low Festival (Benidorm); Arenal Sound (Castellón); Tsunami Xixón; Medusa Sun Beach (Cullera); Sonorama Ribera (Burgos); Gigante (Guadalajara); Dcode (Madrid); Granada Sound; BIME Pro y Bime Life (Bilbao); Oro Viejo (Madrid); 01 New Years Day (Madrid) y Love The Tuenti’s en distintas localidades y fechas.

Tuenti, que recientemente lanzó sus nuevas tarifas de fibra y móvil, sigue apostando por los festivales de música como territorio para afianzar su posicionamiento como marca.