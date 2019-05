Sus Majestades los Reyes de España presidieron ayer en CaixaForum Madrid la entrega de las becas de ”la Caixa” a los 120 candidatos seleccionados en la convocatoria del año 2018 para cursar estudios de posgrado en el extranjero.

Se trata de la trigesimoséptima edición del programa. El acto también ha contado con la asistencia de Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España en funciones; Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

Julia del Amo, becaria del Reino Unido en 1995, se ha dirigido a los asistentes en representación del colectivo de exbecarios de ”la Caixa”. Esta licenciada en Medicina y Cirugía tiene más de 25 años de experiencia en el campo del VIH, que abarcan la asistencia clínica, la gestión técnica desde la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (cargo que ocupa en la actualidad), la docencia universitaria, la evaluación científica y la investigación en epidemiología y salud pública, siempre enmarcada en la disminución de las desigualdades en salud en función del origen, raza o etnia, género y posición socioeconómica. Del Amo posee una sólida trayectoria de investigación, con colaboraciones nacionales e internacionales, y como investigadora cuenta con más de 220 artículos científicos y tres sexenios de investigación.

La edad media de los becarios en esta convocatoria es de 26,08 años, y por sexos, el 45 % son mujeres y el 55 % son hombres.

En la convocatoria del año 2018 se han concedido becas a candidatos de 25 disciplinas distintas. Las más representadas fueron las ingenierías y tecnologías (32), economía y empresa (14), ciencias médicas y de la salud (11), relaciones internacionales (8), ciencias de la vida (6), artes visuales (5), derecho (5) y física (5). Además, por tipología de estudios, 83 alumnos reciben la beca para cursar un máster, 31 para un doctorado y 6 para una estancia de investigación.

Con respecto a la procedencia de los becarios, la promoción del año 2018 comprende a estudiantes de 34 provincias españolas y de 4 países extranjeros (Estados Unidos, Venezuela, Grecia y Perú). Barcelona y Madrid, con 32 y 20 becarios, respectivamente, encabezan la lista de provincias con mayor número de estudiantes, seguidas por Valencia (5), Asturias (4), Lleida (4), Sevilla (4) y Vizcaya (4).

Dos estudiantes albaceteños

ÁLVARO LÓPEZ SÁNCHEZ ha obtenido una beca “la Caixa” con la que cursa un posgrado en Tecnología y Composición Musical en el San Francisco Conservatory of Music (Estados Unidos). Nacido en Albacete (1987) y graduado en Viola y Composición por el Conservatorio Superior de las Islas Baleares, ha completado su formación con un máster en Artes por la Zürcher Hochschule der Künste (Zürich, Suiza), con un máster en Formación de Profesorado por la Universitat de València, y en la New York University, donde cursó el máster Scoring for Film and Multimedia gracias a una Beca Fullbright.

MARÍA POZO MONTORO ha destinado su beca “la Caixa” a la realización de un máster en Investigación en Ciencias Biológicas en la Macquarie University (Australia) con el objetivo de especializase en neurobiología de tiburones. Nacida en Albacete (1995) y graduada en Biología por la Universidad de Granada, ha ampliado su formación con una estancia en la Universitetet i Bergen (Noruega), donde se especializó en ciencias pesqueras, y en la Florida International University (Estados Unidos), donde formó parte del Heithaus Lab como colaboradora del Global FinPrint Project que, a su regreso, importó a la Universidad de Granada organizando y dando charlas de divulgación y conservación de elasmobranquios. Su trabajo final de grado se centró en el estudio del efecto de los vientos preponderantes en la abundancia y diversidad de elasmobranquios de arrecife en Nueva Caledonia.

María Pozo. Becas la Caixa.

Un programa de referencia

El Programa de Becas de ”la Caixa” es un referente entre la comunidad universitaria. Distintos aspectos lo hacen especialmente valioso para los estudiantes:

• Es el programa que convoca un mayor número de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero.

• Las becas ”la Caixa” están abiertas a todas las disciplinas de estudios.

• El programa cubre la totalidad del coste de la matrícula y un estipendio mensual en la moneda del país de destino. Además, las becas de ”la Caixa” se hacen cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación, gracias al cual los estudiantes de cada promoción tienen la oportunidad de establecer vínculos personales y académicos antes de incorporarse a sus respectivas universidades.

• Todos los becarios de ”la Caixa” forman parte de la Asociación de Becarios de ”la Caixa” (http://www.becarioslacaixa.net). Este colectivo, formado por más de 4.700 personas altamente formadas en todas las disciplinas gracias a una beca de ”la Caixa”, se ha convertido en un clúster de excelencia y en una referencia académica y profesional tanto en España como en el extranjero.

Selección en régimen de concurrencia competitiva

A esta edición de las becas de ”la Caixa” se han presentado 1.226 estudiantes, y 120 de ellos han obtenido becas, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes deben superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de revisión paritaria (peer review), y aquellas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal.

En el proceso de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación. Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos finalmente seleccionados acreditan unos niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia del sistema se traduce, de hecho, en el éxito de los becarios de ”la Caixa” en la consecución de admisiones en las mejores universidades del mundo.

Tres décadas apostando por el futuro de las nuevas generaciones

Desde el inicio del Programa de Becas de posgrado internacional, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2018, ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de 161,9 millones de euros a la formación de 3.335 estudiantes españoles en el extranjero. En su primer año, el programa contó con una dotación de 368.000 euros. La inversión por parte de ”la Caixa” en la convocatoria del año 2018 ha sido de 10,3 millones de euros.

Estados Unidos es el país que ocupa el primer lugar en becas concedidas a lo largo de la historia del Programa de Becas de ”la Caixa”, con 1.550 becarios. Le siguen el Reino Unido, Alemania y Francia, países que han acogido a 656, 468 y 330 becarios de ”la Caixa”, respectivamente, entre 1982 y 2018.