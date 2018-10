Desde el inicio del encuentro el Alba dejó a las claras que iba a por los tres puntos, sosteniendo los empujes de los azulgranas a base de posesión y control. En el minuto 21, Febas, tras una brillante jugada individual, fue derribado dentro del área extremeña. Esa pena máxima la aprovechó Eugeni que con temple y un golpe certero adelantaba a los albacetistas, traduciendo en gol la gran disposición mostrada sobre el campo. Al verse por debajo en el electrónico, el Extremadura UD redobló esfuerzo y, en el minuto 33, Fausto igualaba de nuevo el partido tras cabecear una falta lateral. Con ese marcador se fueron ambos equipos a vestuarios, pero el Alba tenía mucho que decir en la segunda mitad.

Y es que el Alba se mantuvo firme en la segunda parte, buscando en todo momento adelantarse de nuevo en el marcador. Y tras algunas ocasiones fue Ortuño quien, en el minuto 80 y tras un gran asistencia de Susaeta, marco el 1-2. Momento inmejorable para el yeclano para anotar su primer gol de la temporada. Ese sería el último tanto de un encuentro en el que el Alba volvió a la senda del triunfo y en el que además vimos debutar con la camiseta blanca a Santiago Gentiletti.

Ramis: “Tenemos jugadores con talento, predisposición y actitud y eso se nota en el campo”

El míster del Alba no pudo ocultar su satisfacción por el resultado y el juego de su equipo en el Francisco de La Hera. Pone en valor la victoria a domicilio en un campo difícil y alabó la entrega y disposición de todos sus jugadores. “No va a haber un partido en toda la competición en el que no haya sufrimiento, sobre todo cuando juguemos fuera de casa. Es una victoria importante para acompañar con resultados las buenas sensaciones que estábamos teniendo, así que estoy contento. Sumamos tres puntos que nos posicionan bien en la tabla y nos ilusiona porque vemos que todo el trabajo que hacemos durante la semana tiene su recompensa. Ganar es lo que más confianza da, estamos en la posición que merecemos y vamos a seguir trabajando para alejarnos de abajo y acercarnos en la medida de lo posible a los de arriba, pero con tranquilidad, sabiendo que en dos, tres jornadas todo cambia mucho. Me preocupa poco la clasificación, lo que me preocupa es recuperar a los jugadores lesionados y seguir en la línea.”

Una de las claves del triunfo fue la capacidad del entramado albacetista de frenar los ataques directos del Extremadura UD, gracias al esfuerzo coral de todo el equipo. “Hemos controlado bastante bien los puntos fuertes del rival, nos hemos arropado bien en los balones directos en la zona de tres cuartos, que ellos sacan mucho rendimiento. Hemos resuelto esas jugadas muy bien y casi no hemos permitido ocasiones de gol. Hemos trabajado muy bien el partido.”

DEBUT “EXTRORDINARIO” DE GENTILETTI

Se deshizo en elogios hacia el defensor argentino en el día de su debut, poniéndole como ejemplo de la gran personalidad que hay en el vestuario albacetista. “Ha hecho unos minutos extraordinarios, lo que esperaba de él. Está preparado para aportar cuando se le necesita, a todos se les ve en las caras las ganas de aportar a nivel colectivo y eso lo valoro mucho”

Y es que la actitud de su plantilla es algo que valora mucho el entrenador del Alba. “Tenemos jugadores con talento, predisposición y actitud y eso se nota. Nosotros sentimos que los jugadores están haciendo muchas cosas bien durante la semana y así cuando tienen su oportunidad la aprovechan. Siempre he dicho que es muy importante que estemos todos preparados para en cualquier momento poder participar y ofrecer un alto rendimiento. Yo confío en todos los jugadores por igual, jueguen los minutos que jueguen, y con este tipo de actitudes todo el grupo tiene confianza, demostramos que somos un equipo competitivo que sabe solventar las dificultades que surgen durante el campeonato. Hoy por ejemplo teníamos alguna baja y el equipo ha rendido exactamente igual de bien”.

Ortuño: “Este campo es muy difícil, la victoria tiene mucho mérito”

El delantero del Alba estrenó su cuenta goleadora en esta temporada con el gol que selló la victoria de hoy. Un triunfo al que Ortuño da mucho mérito y pone en perspectiva, dada su dificultad. “Me voy contento, con la recompensa individual del gol, pero me quedo con la ayuda al equipo en un campo difícil. Hay que darle valor a ganar fuera de casa, que en esta categoría cuesta mucho sacar los partidos, y mucho más fuera de casa. El Extremadura se hace muy fuerte en su estadio, le doy mucha importancia a esta victoria, tenemos que estar muy contentos”

También quiso poner en valor la privilegiada posición clasificatoria del Alba, aunque sin obsesionarse con ello.“Hay que darle el mérito que tiene al hecho de estar en la sexta posición, pero tampoco hay que obsesionarse con la clasificación. Estamos en la jornada 10, no es fácil estar en nuestra posición. Lo importante ahora es que no se quede en anécdota y sigamos ahí”

“El pase de Susaeta es medio gol, en la primera parte hemos tenido un par de ocasiones, varios mano a mano. Cuando tienes varias ocasiones claras lo normal es marcar, hoy podríamos haber hecho algún gol más, ahora a seguir mejorando”, afirmó.