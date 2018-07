Este jueves 5 de julio, aterriza en El Bonillo (Albacete) la 11ª edición del Alterna Festival, con un cartel espectacular cargado de grandes artistas nacionales e internacionales del ámbito del rock-alternativo.

¡ÚLTIMOS ABONOS A PRECIO ANTICIPADO ANTES DE CAMBIAR AL PRECIO DE TAQUILLA!

El próximo 5, 6 y 7 de julio, regresa el Alterna Festival con grandes conciertos que llenarán el Recinto Quijote de música y más de 25 actividades alrededor del festival.

Entre las actuaciones de este año destacan las de tres artistas y bandas que este año se despiden de los escenarios: Rosendo, con su gira despedida “Mi tiempo señorías”; La Raíz con su “Nos volveremos a ver” y Riot Propaganda que ofrecerán uno de sus últimos conciertos antes de sus separación definitiva. El cartel lo completan artistas nacionales de la talla de Soziedad Alkohólika, Boikot, Narco, Non Servium, Lendakaris Muertos, Hora Zulu, O’Funkillo, Sinkope, Trashtucada, Sons of Aguirre, & Scila, Combo Calada, Funkiwis, Fuckop Family, El Niño de la Hipoteca, Skakeitan, Rat-Zinger, y las bandas locales, Barrizal e Insaniam. Como bandas internacionales, este año el festival contará con las actuaciones de los mundialmente conocidos Asian Dub Foundation (Londres), The Quemists (Londres), Dubioza Kolektiv (Bosnia) y Animal (Argentina).

Más de 12 horas diarias de música en directo que disfrutarán los asistentes a un evento que, con once años de historia, se ha convertido en una de las citas obligadas del verano dentro del panorama del rock. El festival ha decidido continuar con su filosofía de aforos limitados para que el público pueda disfrutar de grandes artistas en un ambiente familiar, cómodo y sin aglomeraciones, a pesar de las 4.200 personas que se esperan por día.

11ª edición del Alterna Festival - El Bonillo 2018

El cartel, como en pasadas ediciones, no sería lo mismo sin el ‘Espacio Rolling Cyrcus’. La asociación de El Bonillo, organiza un año más todo un recinto con entrada gratuita que contará con actividades para que el público disfrute de otro tipo de diversión de manera paralela a los conciertos. Situado en la piscina y en parque municipal, a muy pocos metros del camping, los asistentes podrán participar en más de 25 actos organizados que van desde talleres, telas acrobáticas, slackline, trapecios, malabares, pintacaras o DJ’s, además de contar con actividades también para los más pequeños.

Las entradas para el festival se pueden adquirir a través de la web del festival, www.alternafestival.es, donde pueden consultarse además los puntos de venta física habilitados. Los últimos abonos están disponibles al precio de 50€ (+gastos), 20€ la entrada para el jueves 5 y 30€ para el viernes y sábado, 6 y 7 de julio.