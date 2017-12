Los primeros en ser protagonistas en la cita fueron los mismos que, en su día, fueron precisamente ‘los primeros’ en FEDA, ya que la Confederación ha querido homenajear a las diez primeras Asociaciones que se constituyeron bajo su seno, tras su nacimiento en 1977.

Artemio Pérez (FEDA): “Queremos seguir siendo un referente durante los próximos cuarenta años”

Concretamente, fueron la Asociación de Empresarios de Servicios Regulares de Viajeros, la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Servicios Discrecionales de Viajeros, la Asociación Provincial de Empresarios de Industrias Gráficas, la Asociación de Empresarios del Sector de la Madera de Albacete, la Asociación de Pasteleros Artesanos de la Provincia de Albacete, la Asociación de Empresarios de Vinos de Albacete, la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos, la Asociación Patronal de Empresarios de Comercio de Albacete y la Federación de Comercio de Albacete. Cada una de ellas (junto a las que llegaron después) han ayudado a FEDA a convertirse en todo un referente que está decidido a seguir siéndolo, como subrayó su presidente, Artemio Pérez:

“Somos un modelo y ejemplo a nivel nacional y así ha sido reconocido por los presidentes nacionales de CEOE y CEPYME en las diversas intervenciones que han tenido con nosotros; queremos seguir siendo un referente durante los próximos cuarenta años y para eso queremos contar con todos vosotros: con los presidentes de las Asociaciones, con los patrocinadores y, muy especialmente, con las Administraciones que nos han apoyado durante estos cuarenta años”, subrayó Pérez.

En nombre de esa decena de Asociaciones reconocidas, tomó la palabra el presidente de la Federación de Comercio, José Lozano, motivando a todos a seguir aportando para continuar creciendo…: “Aquí venimos todos a sumar; esta casa es fuerte porque las Asociaciones que la componen son fuertes, pero lo que queremos es seguir sumando y que siga viniendo gente a montarse en este barco para ayudar a todo el que genere una economía productiva en nuestra ciudad y en nuestra provincia”, señaló.

Ana Martínez (APAB): “Dejar morir a los medios de comunicación es como dejar morir la democracia”

FEDA ha querido hacer un reconocimiento especial a los periodistas y medios de comunicación de Albacete, tanto los que son (como los que fueron) altavoz para esta ‘casa’ de los empresarios de la provincia.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Albacete, Ana Martínez, fue la encargada de recoger ese homenaje, poniendo en valor cómo “durante estos cuarenta años los empresarios han sido una importante fuente de información” para que los periodistas podamos reflejar una parte esencial de la realidad de nuestra tierra, y cómo ambos colectivos (empresarios e informadores) “nos necesitamos -dijo- y estamos condenados a entendernos”.

“No me cansaré nunca de repetir que nuestro país pagará un alto precio si no toma medidas que eviten el constante deterioro del sector periodístico; dejar morir a los medios de comunicación es como dejar morir la democracia, porque los periódicos, radios, televisiones y digitales contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate cívico y el intercambio de ideas y actúan como contrapoder a fin de evitar los abusos de autoridad y los intentos de manipulación. Somos conscientes de que la crisis os ha afectado a muchos de vosotros (por no decir a todos…) pero me vais a disculpar un atrevimiento: esta paupérrima situación económica ha perjudicado de forma especial a los medios de comunicación, un problema que nos debe preocupar a muchos de nosotros (periodistas, lectores, espectadores, escuchantes…) porque la demolición de sus cimientos afecta directamente a la libertad de información y de prensa que constituye la base de todas las demás libertades y es el fundamento de la dignidad de las personas. Habéis decidido reconocer el trabajo que vienen desarrollando los medios de comunicación de Albacete en estos 40 años de existencia de la Confederación de Empresarios; sólo me queda recordaros, por tanto, que una de las principales fuentes de estos medios que hoy reconocéis es la publicidad local que procede, mayoritariamente, de las instituciones públicas y del tejido empresarial representado hoy aquí; no nos abandonéis, os necesitamos para seguir generando pluralidad, pensamiento crítico y verdad”, manifestó Martínez durante su discurso.

Nacho Hernando (JCCM): “Hace cuatro décadas tuvo lugar una auténtica eclosión de libertad, de igualdad, de justicia… al amparo de nuestra Constitución, del nacimiento de nuestra Democracia”

En nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, la cita contó con la presencia, por ejemplo, de la consejera de Bienestar Social (Aurelia Sánchez) y del portavoz (Nacho Hernando) quien subrayó que el Ejecutivo Autonómico quiere “que a los empresarios, a las empresarias y a las empresas les vayan bien las cosas” y que se van a dejar la piel para que eso suceda. Pero, sobre todo, puso en valor la base que ha permitido que éste (y el próximo) sean años de muchas celebraciones de ‘cuarenta aniversarios’ como el de FEDA…

“¿Qué ocurrió hace cuarenta años para que hoy estemos recogiendo la mejor cosecha de la historia de nuestro país? Pues no es una casualidad, sino que hace cuatro décadas tuvo lugar una auténtica eclosión de libertad, de igualdad, de justicia… al amparo de nuestra Constitución, del nacimiento de nuestra Democracia, y FEDA es parte también del nacimiento de esa mayor libertad y de ese espíritu de asociarse libremente”, manifestó el portavoz del Gobierno regional.

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, pone en valor que los empresarios han sido “no sólo testigos sino responsables” del Albacete que hoy disfrutamos

El último en intervenir fue el alcalde de Albacete. Manuel Serrano agradeció a los empresarios de la ciudad que hayan sido “no sólo testigos sino responsables, en gran medida, del progreso del Albacete del que hoy todos disfrutamos” y fue optimista de cara al futuro partiendo del presente…

“Tengo que decir, como alcalde de Albacete y en nombre de la Corporación aquí representada, que la cosa va bien, que va mucho mejor… Hemos incrementado el número de afiliaciones a la Seguridad Social en unas 5.700 personas en este año en la provincia (casi un 4’5%); en la capital tenemos casi 1.260 parados menos que en diciembre de 2016 (un 8% menos de paro), es el mejor diciembre desde 2009; en el Ayuntamiento se nota la actividad porque se han doblado casi en un 50% las licencias de obra integrada, las licencias de nueva obra, las licencias de obra menor… y eso es síntoma de que el motor está muy bien engrasado y al final derivará en más empleo, más riqueza, más atracción de inversión y en más calidad de vida para los albaceteños”, expuso Serrano.

El primer edil resaltó que Albacete es tierra de paz social y que los grandes datos sobre negociación colectiva lo avalan y son un motivo de orgullo, e indicó que para seguir avanzando como ciudad “hay que mejorar las infraestructuras, las autovías -dijo, reiterando su petición al Gobierno de España de la de Albacete-Linares y al regional la de Cuenca-, y hay que cambiar la fiscalidad para evitar los ‘efectos frontera’”, cuestiones todas ellas por las que aseguró que luchará “de la mano de las instituciones y de los empresarios” a cuya disposición, añadió, estará “a todas horas”.

