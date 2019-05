FEDA vuelve a sorprender en su oferta de acciones de formación, reciclaje, innovación y renovación para las empresas. En esta ocasión, ha programado para el próximo lunes, día 13 de mayo, a las 16,30 horas, en su sede de Albacete (c/ de los Empresarios, 6), una jornada sobre “Cine, motivación y empresa”, de la mano de Eurocaja Rural y como artista invitado Jimmy Pons.

Con esta jornada tan novedosa, desde FEDA se busca generar un entorno que ayude a los empresarios a enfocar su día a día; un espacio compartido que a través de mensajes claros y diferentes que promuevan la creatividad para enfrentar cambios.

El estrés, el relevo generacional, no sólo en las empresas sino en el entorno asociativo, los miedos a una “nueva crisis” (Brexit, Estados Unidos y China, Cataluña, cambio climático, los precios, la gestión del talento…) no pueden paralizar el día a día. La motivación y el saber cómo afrontar la realidad son la clave.

La sala polivalente de la sede de los empresarios se vestirá de cine, invitando a un aforo, que se presenta limitado, a parar, sonreír y reflexionar. A este “estreno”, entre los empresarios, asistirán el presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro, y el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín.

En la primera parte, con el ponente, a manera de artista invitado, se bucarán claves para conseguir establecer un modelo de gestión personal y empresarial más acorde con el siglo XXI. Un siglo donde cada día algo cambia. No se puede únicamente depender de la evolución positiva de los signos externos, solo con una buena gestión del cambio se podrá afrontar el futuro con éxito.

En este contexto, Jimmy Pons dará las claves para sobrevivir en un mundo donde lo único seguro es un futuro cambiante y disruptivo. El mismo, a lo largo de su vida ha tenido que reinventarse y gestionar el cambio muchas veces. Su primer proyecto de innovación como emprendedor en Internet lo inició en 1996. Ha trabajado temas de calidad con el ICTE, director de Marketing del ITH. Ideólogo de Fiturtech. Fue responsable Innovación Destinos Rumbo y Director de Innovación de BlueBay Hotels.

Actualmente desarrolla sus proyectos de innovación y emprendimiento social en Jimmypons.com es Co-Fundador de Fitur Mindful Travel y Mindful Travel Destinations desarrollando un turismo transformador y sostenible. E investiga sobre las tecnologías transformadoras de la humanidad y cómo afectarán al futuro de esta sociedad tan cambiante y disruptiva.

Triunfar en la empresa y en casa

La sesión de cine llega con la proyección de la película francesa, estrenada en los cines españoles el pasado 11 de enero, y con más de cuatro millones de espectadores en Francia, “El gran baño”, que pone en valor el trabajo en equipo.

En plena crisis de los cuarenta un grupo de hombres, todos sumidos en una profunda crisis existencial, deciden romper con los moldes y crear el primer equipo local masculino de natación sincronizada. Los primeros esfuerzos no resultan ser muy beneficiosos para este equipo: los integrantes sufren todo tipo de insultos y escepticismo y, además, sus primeros resultados no salen de la forma esperada. Con el objetivo de subir el nivel, el equipo comienza a ser entrenado por una ex campeona de natación, caída en desgracia. Los nadadores deberán superar todo tipo de retos increíbles para demostrar al mundo, y a sí mismos, que tienen lo necesario para triunfar.

Opera prima del también actor Gilles Lellouche (Cosas de la edad) que protagonizan Matthieu Amalric (Los fantasmas de Ismael), Guillaume Canet (Perdido), Philippe Katerine (Un sol interior), Benoît Poelvoorde (El nuevo testamento) y Virginie Efira (Elle).

La huella de ‘Full Monty’ (Peter Cattaneo, 1997) en “El gran baño” nos va permitir llegar a interesantes conclusiones en nuestro día a día, no solo en la empresa sino en casa.