El Partido Popular de Villarrobledo ha celebrado un Comité Ejecutivo Local en su sede, que ha contado con la presencia de Francisco Núñez, Presidente del PP de Albacete.

Francisco Núñez ha felicitado en primer lugar al anterior alcalde de la localidad, Valentín Bueno, por su incorporación al Senado. Ha elogiado la figura de Bueno “por su cercanía, por su proyección, por gozar de la mayor confianza de Mª Dolores de Cospedal; una figura que va a aportar trabajo, humildad, experiencia; y su incorporación hace que crezca el PP a nivel regional, provincial y local”.

Ha destacado también el presidente provincial lo que va a suponer que Valentín Bueno ostente el cargo de Senador, que implica estar en contacto directo con los ministros del Gobierno de España, con la política nacional, con lo que eso supone para la economía local, para el transporte, para la agricultura, para la educación o en materia sanitaria.

Francisco Núñez ha incidido en que “la presencia de Valentín Bueno va a posibilitar que se trate con la mayor cercanía posible la problemática de la provincia, pero en particular la de Villarrobledo, algo que no está ocurriendo con el gobierno de García-Page, con la situación política que estamos viviendo, con el gobierno de Castilla-La Mancha que no cumple sus compromisos con esta localidad, a la vez que vemos cómo el alcalde sólo es un palmero de García-Page y no reivindica las necesidades de Villarrobledo”.

Ha vuelto a felicitar a Bueno y ha vuelto a hacer hincapié en que “la persona de Valentín Bueno aúna todos los requisitos para formar parte del Senado del Reino de España, con toda la cultura y facultades necesarias para desarrollar un gran papel por su localidad y por Castilla-La Mancha, y merece estar en ese lugar dentro de la política nacional, gracias siempre a todos los ciudadanos de Villarrobledo que han depositado su confianza en él”.

Por su parte, Valentín Bueno, presidente del PP local, ha dicho que “mi partido está al servicio de los ciudadanos de Villarrobledo, intentando mejorar las condiciones de los mismos, en particular, de los más desfavorecidos”.

Desde su condición de oposición, aunque se ganaron las elecciones, Bueno ha dejado claro que el PP sigue haciendo y apoyando todo aquello que es bueno para la localidad, como la prórroga del contrato de basuras, o la bajada del IBI.

Valentín Bueno ha agradecido al PP la confianza depositada en él y ha dicho que su partido siempre ha trabajado por la mejora de todo aquello que es bueno para los ciudadanos, tanto cuando gobernaba como ahora desde la oposición; ha insistido en que esta posibilidad que se le ha ofrecido ahora como senador “servirá para seguir luchando y peleando por el bien de nuestra gente, una nueva posición para felicitarnos todos los ciudadanos de Villarrobledo, así como insisto en que estoy a disposición del PP para llevar a cabo todas las iniciativas que se consideren buenas para el pueblo, vengan de donde vengan, sin distinciones de color político, y siempre sumando, porque al final represento a todos los ciudadanos que son los que se tienen que aprovechar de las posibilidades que brinda esta circunstancia”.