Albacete no podía faltar en la Fundación Toro de Lidia porque Albacete es, en una parte fundamental, una tierra taurina. Este 25 de abril, el Museo Municipal de la ciudad ha servido de marco perfecto para reunir una muestra significativa de la rica y sólida ‘familia taurina’ de esta ciudad y del conjunto de la provincia.

Un acto en el que presentar de manera oficial la que, de ahora en adelante, va a ser la ‘delegación’ que la Fundación Toro de Lidia tendrá en Albacete, un foco de divulgación y de defensa de la Tauromaquia. Un acontecimiento significativo y relevante porque, desde este momento, Albacete se convierte también en un ‘Capítulo’ fundamental para el que ha de ser el futuro de la Fiesta; de esta Fiesta viva, muy viva, a lo largo y ancho de esta tierra albaceteña en toda su extensión, con el toro como eje y protagonista.

Victorino Martín: “Tenemos algo que es vital, el trabajo de muchas generaciones; un trabajo que tenemos que cuidar y transmitir en las mismas (o en mejores) condiciones que como lo recibimos”

El acto, presentado por la periodista (y miembro de la Comisión Provincial de la FTL de Albacete), Juani Serrano, ha contado en un escenario ‘abarrotado’ de amantes y aficionados de la Fiesta, con la presencia del ganadero y presidente de la Fundación, Victorino Martín, que ha sido el primero en tomar la palabra.

“El mundo del toro es parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra forma de ser -ha señalado-, pero no tenía un organismo que lo aglutinase y lo pudiera representar frente a terceros… hasta ahora. La FTL nació hace unos tres años frente al hecho de que algo que es absolutamente normal y que forma parte de nuestra vida cotidiana (como es el toro) se esté viendo como ‘anormal’; uno de nuestros objetivos es normalizar, por tanto, nuestra presencia en la sociedad porque tenemos que estar orgullosos de ser taurinos y de pertenecer a este sector que es parte fundamental en la vida de este país”-

Martín ha subrayado que la FTL quiere “defender y difundir lo que es la Tauromaquia y todo lo que representa sin que entren en juego objetivos profesionales o personales de ninguna clase” y explicando que llegó a ser el presidente casi sin proponérselo hace unos tres meses, ha hecho énfasis en la ilusión tremenda que le genera ver como respuesta salas llenas como la esta tarde de miércoles se ha contemplado en el Museo Municipal de Albacete.

“En esta tierra había mucha ilusión por tirar hacia adelante con este proyecto, porque tenemos algo que es vital: el trabajo de muchas generaciones, un trabajo que tenemos que cuidar y transmitir a las futuras generaciones en las mismas condiciones (o mejores) de cómo lo recibimos”, ha ensalzado.

El presidente de la FTL, emocionado, ha concluido su intervención confesándose “muy contento de haber aceptado esta responsabilidad y muy orgulloso de pertenecer al mundo del toro y a los valores que a través de él he aprendido”.

Cristina Sánchez: “Hacía falta una visión completamente diferente, de alguien libre de prejuicios y que luche por la defensa y la Promoción de la Fiesta”

En segundo lugar, ha intervenido Cristina Sánchez, patrono de la Fundación que, igualmente, se ha mostrado enormemente satisfecha de tener ante sí una sala “llena de amigos y de aficionados de algo a lo que todos nos une: el toro”.

Sánchez ha destacado que “Albacete es una tierra que quiero mucho y en la que tengo grandes amigos” y ha relatado que todo lo que hoy se ha visto en Albacete en torno a la Fundación partió de un día en el que vino a la ciudad, invitada por la Tertulia de los Sabios, en un momento en el que ya se sentía superada por los sucesivos ataques que el mundo del toro vive.

“Cuando llegué a la Fundación (que no es una Fundación al uso) y me enseñaron el Plan Estratégico, me fascinó, y salí muy convencida de ahí porque creo que hacía falta una visión completamente diferente, de alguien libre de prejuicios y que luche por la defensa y la promoción de la Fiesta”, ha explicado.

Cristina Sánchez ha subrayado que los ‘Capítulos’ de la Fundación son “los encargados de generar esa ‘fuerza’ desde diversos puntos de España, a través de profesionales de todo tipo de sectores que no están vinculados al toro” y que, para el de aquí, Jesús Cuesta, la persona encargada de coordinarlo, es la figura propicia para ello. “Somos muchos y tenemos mucha fuerza; el mundo del toro lo han cogido porque tiene una visibilidad tremenda en la sociedad”, ha concluido animando a todos los presentes a arropar esta iniciativa.

Borja Cardelús: “Ésta va a ser la piedra en la que vamos a empezar a edificar y donde vamos a empezar a ayudar a otras provincias en las que no lo tienen tan fácil como aquí”

En tercer lugar se ha dirigido a los asistentes el director general de la Fundación Toro de Lidia, Borja Cardelús, quien ha explicado la esencia de la misma, basada en hacer “defensa y promoción”. Así, en el apartado de la ‘defensa’, ha resaltado que “tenemos sesenta causas judiciales en dos años, hemos puesto ‘pie en pared’ porque era necesario”, si bien ha reseñado que “donde verdaderamente empieza el trabajo es en la parte de la ‘promoción’; no queríamos hacer lo de siempre y hemos estado mucho tiempo reflexionando sobre qué nos pasa”.

Fruto de esa reflexión, Cardelús ha relatado: “El mundo está cambiando, ésa es básicamente la conclusión; hay una especie de intento de superación del humanismo por parte de algo que se podría llamar animalismo; ha habido filósofos que nos han dicho que esta batalla está perdida y que el animalismo superaría al humanismo… pero nosotros creemos que es en el toro precisamente donde podemos ganar esa batalla”.

“Tenemos un plan para atacar este problema en todos sus ámbitos; es fundamental que esto lo arreglemos nosotros porque es nuestro, no es de los políticos, es nuestro, y somos nosotros quienes tenemos que defenderlo” ha indicado, advirtiendo que el que ahora se abre “va a ser un trabajo intenso, hay muchísimo que hacer en muchos ámbitos, y ésta va a ser la piedra en la que vamos a empezar a edificar y donde vamos a empezar a ayudar a otras provincias en las que no lo tienen tan fácil como aquí”.

Jesús Cuesta: “Estamos ante un momento histórico, nos quedan ya pocas oportunidades, porque hemos ido reculando y ya estaba permitido que a los taurinos se nos pudiese tachar casi de cualquier cosa”

El ‘broche de oro’ lo ha puesto quien encabeza esta Comisión Provincial de la Fundación Toro de Lidia en Albacete, Jesús Cuesta, alabando “este proyecto que nos ha ilusionado y nos ha convencido”.

Cuesta ha afirmado que “ha llegado el momento de tomar la iniciativa, de marcar una estrategia”, destacando que “la Fundación se construye desde fuera (no desde dentro del sector del toro) y esto es importante; y tenemos que ejercer una labor didáctica y explicativa del proyecto que tenemos”.

Ha advertido que “estamos ante un momento histórico, nos quedan ya pocas oportunidades; hemos ido reculando y estaba permitido que a los taurinos se nos pudiese tachar casi de cualquier cosa” y se ha mostrado agradecido por el hecho de que en Albacete le va a resultar “fácil” esta labor porque es “una ciudad taurina”.

Finalmente, se ha mostrado “muy convencido de lo que plantea la Fundación y de los objetivos a marcar; nos vamos a centrar en defender la Tauromaquia, siempre teniendo presente nuestro actor principal (la cultura del toro) como eje de nuestro proyecto, en el que seguiremos las directrices que se nos vayan marcando desde Madrid” ha explicado, invitando a que “Albacete, una vez más, presuma de que tira para adelante con este ejemplo” y resaltando que entre los objetivos “está también el de la creación de una Asociación Cultural Taurina Universitaria”.

Miembros con los que parte la Comisión Provincial de la Fundación Toro de Lidia de Albacete

JESUS CUESTA GARCÍA: Médico Anestesiólogo. Vicepresidente Zona Sociedad Española de Cirugía Taurina. Adjunto al Servicio Anestesiología del Hospital General Albacete y Clínica Santa Cristina de Albacete. Equipo médico plaza toros Albacete y provincia. Presidente de la Comisión Provincial de la Fundación Toro de Lidia en Albacete.

FELIPE BERMÚDEZ GONZÁLEZ: Farmacéutico. Aficionado de reconocido prestigio.

ANTONIO MARTÍNEZ INIESTA: Secretario de Asuntos Taurinos del Partido Popular en la provincia de Albacete. Asesor Taurino Plaza de toros de Albacete. Director de Seguros AMI.

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA: Director General Periódico La Tribuna de Albacete y de Cuenca. Colaborador otros medios de prensa escrita.

FRANCISCO JIMÉNEZ BALLESTEROS: Director de Banco CCM. Presidente Tertulia “Los Sabios del Toreo”.

DAVID BELMONTE GÓMEZ: Director Médico Clínica Santa Cristina Albacete. Aficionado práctico.

LUIS NATALIO CUESTA LOZANO: Presidente Plaza de toros de Albacete. Inspector Jefe de Cuerpo Nacional Policía de Albacete.

SERGIO MARTÍNEZ GARIJO: Director Escuela Taurina Albacete. Ex-Matador de toros.

PEDRO J. GARCÍA MARTÍNEZ: Licenciado Periodismo y Ciencias de la Información. Redactor Jefe La Tribuna de Albacete.

PEDRO BELMONTE GÓMEZ: Crítico Taurino de reconocido prestigio. Corresponsal Radio Nacional España.

JUANI SERRANO MORENO: Periodista y presentadora Onda Cero radio. Responsable Programa formación de los alumnos de la Escuela Taurina de Albacete.

MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ: Director Banda Música de Pozohondo y Plaza de toros de Albacete. Miembro Jurado en Premios Taurinos locales.

PABLO CASAS CASAS: Empresario del sector mueble. Aficionado de reconocido prestigio. Tertulia “Los Sabios del Toreo”.

PASCUAL GONZÁLEZ MASEGOSA: Jefe Servicio Cirugía General. Jefe Equipo médico Plaza de Toros Albacete Presidente S.E.C.T.

VÍCTOR ZAFRILLA: Licenciado Ciencias del Deporte. Master Alto rendimiento deportivo C.O.E. Preparador físico de profesionales Taurinos. Aficionado practico.

VICENTE GARCÍA: Agente de Seguros Ibermutua. Cronista Taurino de Radio Chinchilla.

GENOVEVA ARMERO SIMARRO: Delegada Gubernativa Plaza Toros de Albacete. Inspectora Cuerpo Nacional de Policía. Jefa Unidad Seguridad Privada y Violencia Género.

MANUEL LOZANO SERNA: Director General del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Asesor Fiscal. Presidente Ejecutivo Premios Taurinos Samueles, de reconocido prestigio nacional e internacional.

JESÚS MARTÍNEZ MORAGA: Arquitecto. Colaborador medios de comunicación. Aficionado práctico.