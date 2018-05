Tras la denuncia realizada por el Grupo municipal Ganemos Albacete la pasada semana en relación a la gestión de expedientes sancionadores de tráfico, en base a la memoria del tesorero en la que concluía que “el negociado de multas no ejerce sus funciones de forma eficaz ni eficiente, lo que repercute en una disminución de la recaudación”, celebramos que el alcalde haya reaccionado dictando una resolución en la que pide a la Tesorería que asuma dicha gestión.

En la resolución de alcaldía con fecha 14 de mayo de 2018 se enumeran los trabajos que deberán realizarse: coordinación y colaboración entre el personal de Tesorería y el personal de la Unidad de multas de la Policía Local para gestión de multas de 2018; estudio por parte de Tesorería de los expedientes susceptibles pasar a cobro en vía ejecutiva de 2015,2016 y 2107; y elaboración de un informe por parte de Tesorería sobre los expedientes que deben ser anulados por prescripción.

Desde Ganemos Albacete valoramos positivamente que el equipo de gobierno del PP haya tomado cartas en el asunto, si bien lamentamos que una vez más haya sido a rebufo y no por iniciativa propia, ya que la memoria de Tesorería en la que se advertía de los problemas en la gestión es del mes de marzo.

No obstante, Ganemos considera de suma gravedad que se haya dado lugar a mantener las irregularidades durante más de tres años, y no hayan dispuestos los medios o recursos necesarios para resolverlas, pese a que las advertencias no sólo se han hecho desde dentro de la casa, sino también desde fuera.

En este sentido hay que recordar que al menos en dos ocasiones, el Tribunal de Cuentas ha dado un “tirón de orejas” al Ayuntamiento de Albacete y le ha instado a mejorar su recaudación en concepto de multas de tráfico. Sin ir más lejos, en junio del año pasado el Tribunal de Cuentas señaló que 2.455 multas se cobraron con una reducción del 50% pese a que se abonaron después de los 20 días del plazo marcado para aplicar la rebaja del pronto pago.

Por todo lo anterior, y a pesar de los pasos dados por el equipo de gobierno, tal y como ya se anunció en rueda de prensa, Ganemos ha solicitado por escrito la comparecencia del concejal delegado de Seguridad, Francisco Navarro, para que explique los motivos que han dado lugar a esta situación, puesto que tenemos versiones contradictorias sobre dichos motivos.