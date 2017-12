En la mesa de negociación del IMD celebrada ayer, en la que entre otros asuntos se vio el borrador del presupuesto de este organismo para 2018, el grupo municipal de Ganemos Albacete volvió a recriminar al equipo de gobierno su incapacidad para planificar las inversiones que requieren las instalaciones deportivas para solventar el deterioro que sufren muchas de ellas.

Para Ganemos Albacete es incomprensible que esta denuncia sea recurrente año tras año, y ayer el concejal Héctor García recordó al concejal de Deportes que fue hace dos años cuando este grupo exigió un Plan Director que reflejara las necesidades a corto y medio plazo para establecer así un orden de prioridades a atender.

Es lamentable que el uso de algunas instalaciones esté condicionada por el clima y que cuando llueve con cierta intensidad se reproduzcan las goteras, inhabilitando las pistas. Al concejal de Deportes debería causarle sonrojo las fotografías que hacen los usuarios de dichas instalaciones para denunciar el mal estado en que se encuentran las mismas.

Desde Ganemos Albacete no es la primera vez que decimos que en el IMD se actúa a salto de mata, y prueba de ello es que las dos últimas decisiones para acometer inversiones (a instancias de la oposición) han venido marcadas por las necesidades de dos clubes de baloncesto, no por una política definida y consensuada sobre qué queremos y qué necesita la ciudad de Albacete para los próximos años en materia deportiva. “Entendemos que debe ser el Ayuntamiento el que se adelante a las necesidades y no estar a expensas de las advertencias o denuncias de terceros, pero claro, eso sólo es posible haciendo una evaluación y planificando, dos cosas que no están en la agenda del concejal responsable del área ni del gobierno del PP”, ha señalado Héctor García.

Ganemos Albacete cree que al equipo de gobierno se le está acabando el tiempo para afrontar los grandes retos que tiene en el IMD, tanto en los que al tema de personal se refiere como al de conservación y mejora de instalaciones. La falta de voluntad para abordar los retos con la decisión que exigen nos hace tener serias dudas sobre las intenciones que puede tener el PP en relación al futuro del IMD, ya que ni acomete un plan director de inversiones ni saca la oferta pública de empleo.