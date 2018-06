El Grupo Provincial Ganemos-Izquierda Unida en la Diputación de Albacete ha explicado esta mañana su posición con respecto al borrador de Presupuestos de 2018, cuyo voto a favor estará condicionado por la aprobación de la Oferta Pública de Empleo y el anuncio de este compromiso por parte del equipo de gobierno, previamente a la celebración del Pleno.

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Provincial Ganemos-IU, Victoria Delicado, quien ha indicado que este es el acuerdo que adoptó la Asamblea de Ganemos en la tarde de ayer y ha aclarado que el retraso en la presentación del borrador de Presupuestos y en consecuencia su aprobación tardía, es achacable, única y exclusivamente, al Grupo Socialista, ya que hasta mediados de marzo no empezó el proceso negociador.

En este proceso de negociación el Grupo Provincial Ganemos-IU partía con importantes discrepancias que afectan sobre todo a la política de personal, así como con una queja firme por los notables incumplimientos de acuerdos de años anteriores.

En este sentido Victoria Delicado ha recordado que en lo que a personal se refiere, el grupo votó en contra del convenio colectivo y del acuerdo marco, y que los pocos cambios que se han producido en la política de personal han sido por los recursos presentados por Ganemos-IU, que han hecho rectificar y corregir algunos malos hábitos instalados en esta casa. Como ejemplos de estos cambios: no habrá Atribuciones Temporales de Funciones que incumplan la normativa y ya se haya cubierto la jefatura del Servicio de Recursos Humanos.

Respecto a los acuerdos incumplidos, se ha referido a la secuencia de incremento progresivo pactada para la partida de ayudas para proyectos de cooperación internacional y que, lejos de atenderse, la convocatoria de pasado año dispuso de menos fondos, y la no materialización de la Oferta Pública de Empleo de 2017 acordada.

Por lo tanto, Ganemos-IU plantea dos prioridades claras e irrenunciables para apoyar los Presupuestos, como son: la Oferta Pública de Empleo de 2018 y recuperar la senda de crecimiento de la partida de cooperación internacional.

Por supuesto no son estas las únicas exigencias de Ganemos-IU ha precisado la portavoz pero una parte de ellas se contemplan en el borrador como son la consolidación de medidas para reforzar las políticas sociales que han sido impulsadas por este grupo desde el primer año del mandato, la disposición de partidas nuevas para cumplir las mociones acordadas en los últimos meses, así como más acciones concretas para avanzar en una gestión más transparente y eficaz en la institución.

Por su parte, el diputado provincial Ignacio Díaz ha comentado que desde la primera negociación, el objetivo de Ganemos-IU ha sido optimizar los gastos de personal para poder incrementar las inversiones y fomentar otras políticas que redunden en el verdadero objeto de esta institución que no es otro que mejorar la calidad de vida de los habitantes de los pueblos de la provincia.

Ignacio Díaz ha destacado la transformación que han experimentado los presupuestos de Diputación por las propuestas de Ganemos-IU que han sido incorporadas en anteriores ejercicios: plan de empleo; la partida de ayudas de emergencia social, ayudas a los pequeños municipios…

Por último, el diputado provincial de Ganemos-IU ha incidido en que desde este grupo se ha hecho además especial hincapié en que el Plan de Obras y Servicios siempre tenga suficiente dotación para poder atender las necesidades que los ayuntamientos no pueden llevar a cabo por no disponer de recursos suficientes pero que son inversiones básicas. De igual manera, siempre será una reivindicación aumentar el dinero para mejorar la red de carreteras para no quedarnos en los parches y en el arreglo de tramos concretos y muy limitados.