“Una mala planificación, unida a la habitual falta de coordinación del Equipo de gobierno del Partido Popular están retrasando los pagos pendientes y haciendo quedar mal al Ayuntamiento, convertido en mal pagador, perjudicando a las empresas que prestan servicios municipales”.

Así lo ha expresado esta mañana Héctor García, concejal del Grupo Municipal Ganemos Albacete, en la Comisión de Hacienda celebrada en el Ayuntamiento, en la que se ha dado cuenta del Informe de Morosidad del segundo trimestre del año. Para Ganemos Albacete estamos frente a un Equipo de gobierno “desorientado e incapaz” de planificar de forma eficaz las contrataciones y compras del Ayuntamiento.

La normativa exige a los consistorios un informe trimestral sobre el tiempo que tardan en pagar a las empresas que prestan un servicio municipal. El informe demuestra, entre otras cosas, que hay sobre un millón de euros pendientes de pago, con un retraso de 39 días, y sumando, cuando el plazo que permite la ley es de solo 30 días.

Los Servicios de Tesorería e Intervención han explicado a Ganemos Albacete que el retraso se debe a la “ingente” cantidad de facturas que se pagan por el procedimiento de convalidación sin tener un contrato de referencia. Eso provoca que el trámite administrativo y contable sea mayor y que se pague cada vez más tarde. Hay una gran cantidad de servicios municipales que se prestan en el Ayuntamiento y organismos autónomos, cuyos contratos han vencido, y no se han licitado ni firmado nuevos contratos.

“A pesar de que Ganemos ha presentado varias iniciativas, en comisiones informativas y plenos, a fin de corregir y mejorar la situación, el Equipo de gobierno del Partido Popular las ha rechazado sistemáticamente y no ha dotado a los servicios de los medios y procedimientos necesarios para que esto no suceda. Pagar una factura sin contrato debe ser algo excepcional y no lo común como ahora sucede. Es inconcebible que el Partido Popular no sepa manejar la situación, corregir el rumbo y planificarse. El Ayuntamiento tiene dinero más que suficiente para pagar en tiempo y forma, pero la descoordinación y la incapacidad de Equipo de gobierno le lleva a incumplir sus propias leyes, como la de estabilidad presupuestaria” ha concluido el García.

Ganemos Albacete reconoce que hay contratos con mayor complicación que otros, que el cambio de la Ley de Contratación ha provocado demoras y afectado el desempeño de varios servicios, pero no es de recibo tramitar los nuevos contratos a punto de terminar los que estaban en vigor, o incluso una vez vencidos. Hay que planificar con un año de antelación las cosas para evitar inconvenientes como el denunciado. Algunos ejemplos de servicios que se pagan sin contratos son el servicio de limpieza del cementerio, el de mantenimiento de parques y jardines (desde hace 3 años) o el mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales (más de año medio).