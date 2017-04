A pesar de que finalmente se acordó dejar sobre la mesa las bases para la contratación del nuevo gerente de EMISALBA (empresa municipal que gestiona la estación de autobuses y la zona azul)l, el Grupo municipal de Ganemos Albacete quiere denunciar lo ocurrido el pasado martes en el Consejo de Administración de dicha entidad por entender que el equipo de gobierno recurrió a una artimaña inaceptable para intentar ganar una votación que le interesaba.

Los hechos ocurrieron durante el debate del punto referido a las bases para la contratación del nuevo gerente de EMISALBA, y en el que este Grupo expresó sus discrepancias con la composición del tribunal seleccionador, puesto que se rechazó que formaran parte del mismo miembros del Consejo de Administración, así como con la falta de concreción del perfil que deben tener las personas que formen parte del mismo.

Igualmente, Ganemos Albacete mostró su disconformidad con el hecho de que en las bases no se indique cómo se valorarán los méritos que deben certificar los aspirantes a cubrir el puesto de gerente. Por ejemplo, no se indicaban qué criterios eran los prioritarios, algunos de ellos resultaban demasiado ambiguos y no se establecía ningún sistema de puntuación que pudiera dar objetividad al método. De esta manera, quedaría la elección sujeta únicamente a los criterios subjetivos de un tribunal cuya composición también es arbitraria.

Llegado el momento de la votación y viendo el PP que la perdía, en el recuento sumó a su favor el voto de calidad del alcalde que se encontraba ausente, sin haber presentado previamente la delegación de dicho voto, trámite indispensable para que pueda tener efecto.

Siendo esto grave, a Ganemos Albacete aún le preocupa más que el concejal dijera que la delegación estaba en el despacho y que cuando volvió con ella los asistentes pudimos comprobar que la delegación había sido hecha a las 11:11 horas, tal y como figura en el documento del Sefycu (Sistema de Firma Digital del Ayuntamiento), cuando el Consejo de Administración había dado comienzo a las 10:00 de la mañana, momento en el cual debería haberse dado cuenta de dicha delegación de voto.

Ganemos Albacete no va a permitir bajo ningún concepto primero que la contratación del nuevo gerente no responda a unos criterios técnicos y objetivos y fruto de un proceso transparente; y segundo, que el PP recurra a argucias poco éticas para imponer las formas y el proceso para contratar a la persona que ocupará un puesto de alta dirección.