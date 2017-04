Los diputados de Ganemos-IU en la Diputación de Albacete han presentado, esta mañana en rueda de prensa, la moción para impulsar el desarrollo rural sostenible que se llevará para su aprobación al pleno de la corporación provincial, además de valorar el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios de 2014 y 2015 que pone en cuestión varios conceptos retributivos de la nóminas de los trabajadores de la institución provincial que tienen reparo de Intervención.

Victoria Delicado ha comentado que el informe del Tribunal de Cuentas (TC), que ha calificado de “importante”, viene a confirmar la necesidad de “revisar el convenio colectivo y el acuerdo marco” de Diputación para establecer un marco retributivo “que se atenga a la legalidad”, además de “desautorizar” a quienes quieren dejar las cosas como están y “no tocar nada”.

Para la diputada de Ganemos-IU otra de las conclusiones que se extrae del documento del TC es que “la gestión de Francisco Núñez y del PP en la Diputación no fue buena” y que se actuaba “sin transparencia” y “e ignorando” del Ministerio de Hacienda y del Gobierno central al no enviar la información de 2014 en plazo.

Ganemos-IU apuesta por “un nuevo convenio” que de “seguridad” jurídica a las retribuciones de los trabajadores de la Diputación porque nadie puede desear que “hasta un 30%” de sus retribuciones” dependan de que un Gobierno las mantenga, los elimine o amenace con hacerlo “si no hay paz social” como creemos que se ha hecho hasta ahora con el bloque de mejoras. Para terminar con esta situación, desde Ganemos-IU en la Diputación de Albacete “apostamos por el diálogo, la negociación y nuevos acuerdos respetando el marco de la ley” e insta a todas las partes a “sentarse a negociar” un nuevo convenio que esperamos que se denuncie “de manera inmediata”.

Respecto a las conclusiones del informe del TC, José Ignacio Díaz ha comentado que dan pie a “entender” que no existe un control sobre la legalidad posterior a la “fiscalización” de los acuerdos tras levantar los reparos e igualmente parece que “no existe” un control de eficiencia financiera.

Otra de las conclusiones es que se han abonado conceptos retributivos no previstos en la normativa estatal, a pesar de las “advertencias” de ilegalidad del Interventor y de un fallo judicial que la anuló en 2003 como son “las horas extraordinarias y la turnicidad”, y complementos que no se ajustan a la regulación actual como la ayuda social y el complemento de productividad. Díaz ha insistido en que Ganemos-IU apuesta por negociar un nuevo acuerdo marco y convenio colectivo, ya que el vigente se encuentra prorrogado desde diciembre de 2015 para adecuar a la “legalidad” determinados conceptos y complementos y salariales y por la seguridad en el cobro de las nóminas, que no pueden depender de que “el político de turno decida levantar los reparos de ilegalidad” y su abono no esté sujeto incluso a una posible prevaricación, como ocurre ahora al pagar conceptos con reparo.

Desarrollo rural

Delicado ha explicado que la moción de Ganemos-IU tiene su origen en una PNL (proposición no de ley) debatida en el Congreso de los diputados, el pasado 14 de febrero, que pide la aplicación de la Ley de 45/2007 sobre desarrollo sostenible del medio rural, que no se ha desarrollado hasta ahora.

La propuesta de Ganemos-IU incide en la “importancia de apostar por el desarrollo del medio rural”, que supone el 84% del territorio y casi 8.000 municipios, de los cuales 3,000 están “declarados en emergencia”. Como ha explicado Delicado, en Albacete, 43 de los 87 municipios de la provincia tiene menos de 1.000 habitantes y más de 60 localidades han perdido habitantes en los últimos 10 años debido al envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional y la escasa natalidad y oportunidades de trabajo, lo que obliga a los jóvenes a emigrar a las ciudades.

La Diputada ha recordado que, entre las competencias de Diputación está la cooperación en el desarrollo “económico y social” del territorio provincial y que es “el apoyo a los pequeños municipios” donde las diputaciones provinciales justifican su existencia.

Por lo anterior la moción de Ganemos-IU propondrá la reactivación de la Ley 45/2007 en el Congreso, crear una unidad técnica en Diputación que asesore, coordine y promueva el desarrollo rural sostenible de la provincia y elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Rural de Albacete en colaboración con los municipios y los grupos de acción local para luchar contra la despoblación.