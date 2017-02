Los diputados provinciales de Ganemos-IU, José Ignacio Díaz y Victoria Delicado, han dado esta mañana, en el pleno de la Diputación de Albacete, su aprobación a las cuentas provinciales para 2017.

Unas cuentas sobre las que Delicado ha dicho no son las que hubiéramos querido sino “las posibles” tras un proceso de diálogo y negociación con el Equipo de gobierno del PSOE, desde una posición crítica y reivindicativa a la vez que de responsabilidad con los vecinos y vecinas de los municipios de toda la provincia. Ganemos-IU ha conseguido cerrar unos presupuestos, aprobados está misma mañana, que van a repercutir “en la mejora de las condiciones de vida de las personas y el desarrollo de los municipios”.

Cuentas anuales que siguen condicionadas por la incertidumbre en los ingresos dada la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado, pero que dejan atrás el “lastre que ha supuesto el Plan de Ajuste del anterior equipo de gobierno del PP”.

Delicado ha subrayado que no todo el presupuesto es de nuestro agrado, pero en su aprobación han pesado los avances conseguidos en la negociación y la inversión en políticas que repercuten en el bienestar e intentan paliar las urgencias sociales que acucian a las familias de la provincia, como son el plan de empleo, plan de obras y servicios, plan de carreteras, obras de urgencia en los ayuntamientos, estrategia de turismo en la provincia, ayudas al transporte escolar y ayudas de emergencia social para luchar contra la pobreza, con montante total de unos 15 millones de euros.

Además de los compromisos presupuestarios, se ha llegado a una serie de acuerdos políticos de gestión en la Diputación que pasan por mejorar la contratación, cumplir los acuerdos de transparencia y libre concurrencia del pacto de investidura, incluyendo los acuerdos en las bases de ejecución del Presupuesto y teniendo la oportunidad de conocer los pliegos de manera previa a su aprobación en la comisión correspondiente.

En materia de Personal se ha acordado convocar una oferta pública de empleo, negociar el convenio colectivo y acuerdo marco y la redacción de un protocolo de actuaciones derivado de las recomendaciones aprobadas en la Comisión Especial para el estudio de la Oferta Pública de Empleo del año 2009 que rija desde ya para los diversos procesos de acceso al empleo público en Diputación.

También se revisarán las subvenciones mediante convenios para ajustar objetivos y medidas a financiar; se potenciarán las iniciativas de economía social y se ha acordado aprobar las ordenanzas de convocatorias en los primeros tres meses después de aprobar los presupuestos.

En cuanto a las discrepancias con el equipo de gobierno y con algunas partidas del presupuesto, que han justificado la presentación de enmiendas parciales se han centrado en el rechazo a financiar la Escuela Taurina con presupuesto público, las subvenciones a manifestaciones religiosas y destinar casi millón de euros de dinero público al circuito de velocidad (550.000€ de la Diputación).

A pesar de la valoración positiva, desde Ganemos-IU se ha incidido en calificar este presupuestos como de transición, no el propio de una Diputación que debe mirar el beneficio de la gente de la provincia, el apoyo a los pequeños núcleos rurales, el desarrollo de expectativas económicas y sociales para sus gentes. No pueda ser de otro modo, porque está condicionado por varias realidades: la socioeconómica que obliga a financiar lo que no son competencias propias pero sí son prioridades políticas y sociales (planes de empleo y lucha contra la pobreza); la política de estabilidad presupuestaria y financiera que limita el uso de recursos propios (remanentes, por ej); las deudas contraídas de los últimos gobiernos del PP y la necesaria financiación de servicios heredados de épocas pasadas que constituyen importantes gastos y compromisos presupuestarios, algunos tan inútiles como inexplicables.

Como ha dicho Delicado, Ganemos-IU apuesta por el diálogo y la transparencia en la Diputación de Albacete. Para que esta institución trabaje con eficiencia apoyando a los 87 municipios y sus gentes, velando por la población que vive en el medio rural, con más dificultades y menos oportunidades, pero con tanto derecho como los demás a una vida plena, a unas expectativas satisfactorias y a unos servicios públicos de calidad

Además del Presupuesto, Ganemos-IU ha conseguido sacar adelante las tres mociones que llevaba para su aprobación: incorporar en los pliegos de contratación de la institución provincial cláusulas de responsabilidad fiscal de los licitadores que operen en paraísos fiscales; poner fin al peaje en la autopista nacionalizada A-36 (Ocaña-La Roda) y manifestar el apoyo de la corporación a las cinco personas (cuatro profesores y un activista) que protestaron contra los recortes en la educación pública del Gobierno de Cospedal en Guadalajara, y para quienes se piden penas de cuatro años de cárcel y multas a pesar de que la Fiscalía no encuentra delito en las actuaciones de los acusados.